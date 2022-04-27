Maske kalktı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada kapalı mekânlarda maske takma zorunluluğunun kalktığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3 yıldır çeşitli kapsamlarda uygulanan kapalı mekânlarda maske zorunluluğu kaldırılmıştır. Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulaması, vakalar 1000'in altına düşene kadar devam edecektir. Bilim Kurulu'nun tavsiyesi ileri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı olanların maske kullanmaya devam etmesi yönündedir" dedi.

Düzenlenen basın toplantısında yer alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise alınan kararlar hakkında şu ifadeleri kullandı: “Ülkemize 2020 Mart ayında sıçrayan Covid-19'a karşı başarılı bir savaş verdik. Mart başında açıklanan karara göre normal hayatın önündeki engeller kaldırılmıştı.”

Okullarda maske kullanımı devam edecek mi?

Yapılan açıklamaya göre okullarda maske zorunluluğu kaldırıldı.

Hangi durumlarda maske kullanılacak?

Yapılan açıklamaya göre tüm kapalı mekanlarda maske kullanımı kaldırıldı. Ancak vakalar 1000'in altına düşmediği sürece toplu taşıma ve hastanelerde maske kullanımı devam edecek.