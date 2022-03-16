Covid beynin yapısını değiştiriyor!

Koronavirüs beyin üzerinde hasar bırakıyor mu? Hafızaya ve beyne zarar veriyor mu? Yeni çalışmalar pek iç açıcı sonuçlar vermiyor. Covid ile enfekte olan kişiler üzerinde yapılan çalışma, Covid’in beyne verdiği hasarı gözler önüne seriyor…

Covid beynin yapısını değiştiriyor!
Sağlık
16 Mart 2022 Çarşamba

Covid-19 yeni bir virüs olduğundan özellikle uzun vadedeki etkileri henüz tam olarak bilinmiyor ancak her geçen gün yapılan çalışmalarla bu sır perdesi biraz daha aralanıyor. Nitekim yakın zamanda bir grup insanın Covid öncesi ve sonrası beyin görüntülemelerini yapıp bunu karşılaştıran bir çalışma, bu virüsü hafif atlatılmış olsa dahi beyne fark edilebilir düzeyde bir hasar verdiğini ortaya koyuyor.


Covid beyne zarar verir mi?

Dünyaya etkisi altına alan Covid virüsünün ortaya çıkışından beri belki de en korkulan şey beyne olan etkisiydi. İngiltere'de yapılan son çalışmalar bu korkulu rüyanın gerçek olabileceğine işaret ediyor. Covid ile enfekte olan 401 kişinin virüs ile enfekte olduktan önce ve 141 gün sonra beyin görüntülemelerinin karşılaştırıldığı bu çalışma, bazı çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor.


Çalışmanın sonuçlarına göre:

• Covid geçiren kişilerin beyinlerindeki gri madde miktarı azalıyor.

• Koku ile ilişkili bölgelerde hasar oluşuyor.

• Beyinde küçülme meydana geliyor.


Covid hastalığının bazı insanlarda koku duyusunu engelliyor olması, koku ile yakından ilişkili olan hafızanın bu durumdan etkilenebileceği fikrini akıllara getiriyordu. Yapılan bu çalışma, sadece koku alma yeteneğinin değil, beynin koku ile ilgilenen bölgesinin de hasarlandığını göstererek bu fikri destekler bir nitelik taşıyor.


Koronavirüs hafızayı etkiliyor mu?


Covid’i hafif atlatmak yeterli değil!

Araştırmanın sadece hastaneye yatış gerektiren ağır vakaları değil, hafif vakaları da çalışmaya dahil etmesi, olayı daha ciddi bir boyuta taşıyor. Buna göre gösterilen hasarlar hastalığı şiddetli geçirmiş olmakla ilgili değil, virüsü hafif atlatan kişilerin beyni de benzer hasarlar alıyor.


Katılımcıların Covid ile enfekte olmadan önce ve sonra beyin görüntülenmelerinin yapılmış ve Covid ile enfekte olmayan bir kontrol grubunda da aynı zaman aralığında bu işlemlerin yapılmış olması, çalışmanın güvenirliğini arttırıyor olsa da henüz yayınlanmaya hazırlanan bu araştırmanın gösterdiği hasarların kalıcı olup olmadığını görmek için ileri araştırmalara ihtiyaç var.



Referans: ‘’SARS-CoV-2 is associated with changes in brain structure in UK Biobank’’ Şuradan alındı: https://www.nature.com/articles/s41586-022-04569-5 (Nature, 2022).


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