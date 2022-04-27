Yeni kuş gribi virüsü H3N8 nedir? Kuş gribinin belirtileri, salgın riski ve bulaşıcılığı...

Kuş gribi mi at gribi mi? H3N8 virüsü nedir?

Çin’de dört yaşındaki bir erkek çocuğunda ortaya çıkan H3N8 virüsü; kuşlar, atlar ve köpeklerde bulunan Influenza A virüsünün bir alt tipi olarak tanımlanıyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) tarafından yapılan açıklamada çocuktan yakın temaslı bir bulaşma durumunun gerçekleşmediği belirtildi ve çocuğun evde yetiştirilen tavuklar ve kargalar ile temas halinde olduğu eklendi.

H3N8 varyantının daha önce atlarda, köpeklerde ve kuşlarda tespit edildiği ancak insanlara bulaşma vakasının bulunmadığı da Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya dahil edildi.

Yeni bir pandemi mi geliyor?

Komisyonun ilk değerlendirmesine göre söz konusu varyant henüz insanları etkili şekilde enfekte etme yeteneğine sahip değil. Bu sebeple insanlar arasında büyük ölçekli bir salgın ve pandeminin görülme olasılığının düşük olduğu sonucuna varıldı.

Çin’de özellikle çiftlikte yetişen büyük kuş popülasyonlarının olması, kuşları etkileyen virüslerin yaşaması için ideal bir ortam olarak nitelendiriliyor. Bu sebeple ülkede birçok farklı kuş gribi türü bulunuyor ve bazı türleri, kümes hayvanlarıyla yakın temas olan kişileri etkiliyor. Geçen yıl Çin’de ilk H10N3 vakası bildirilmişti.

Dikkatler yeni vakalara yöneliyor

Haberde yer alan yoruma göre, insanlar arasında epidemi veya pandemi boyutundaki yeni salgınların gerçekleşme ihtimaline yönelik yapılan çalışmaların artması sebebiyle daha fazla enfeksiyon vakasının tespitine de olanak sağlıyor. Başka bir deyişle pandemi veya endemi boyutunda yeni salgınların gerçekleşmemesi için yapılan çalışmalar da dikkatleri yeni vakalara hızlı şekilde çekiyor.

Bulaşıcı hastalıklara yönelik yapılan tarz çalışmalara sürveyans adı veriliyor. Bulaşıcı hastalıkların sürveyans ve kontrolü, T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından "Herhangi bir hastalık, durum veya olay ile ilgili olarak uygun koruyucu ve karşı önlemlerin önerilmesi, alınması ve uygulanması amacıyla, verilerin, sürekli ve sistematik bir şekilde toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması ve ilgili taraflarla paylaşılması" olarak tanımlanıyor.

Haberlerin ardından Internet’teki çeşitli halk forumlarında Çin ve Hindistan’daki kalabalık nüfus sebebiyle ortaya çıkabilecek yeni virüslerin ve bunlarla bağlantılı pandemilerin adeta kaçınılmaz olduğuna yönelik tartışmalar da dikkat çekti.