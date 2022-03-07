Mart 2022 astrolojik öngörüler

Herkese merhabalar...

2022 yılının önemli gökyüzü hareketlerini barındıran Mart ayına geçiş yaptık. Dünya genelinde protestoların artabileceği, özellikle dijital paralarda iniş çıkışların yoğun olacağı bir ay bizi bekliyor.

Mart ayında Dünya genelinde neler olacak?

6 Mart itibariyle Kova burcuna geçiş yapan Venüs ve Mars, bireysel hayatlarımızda daha fazla sosyalleşeceğimizi, arkadaşlarımızdan, sosyal çevremizden destekler alacağımızın habercisi. Gökyüzü, "bir elin nesi var iki elin sesi var dercesine", çoğunluk olmanın önemini bizlere hatırlatacak. Grupsal aktiviteler ve dayanışmalar artarken, dünya genelinde halklar sesini daha fazla çıkarabilir ve daha hümanist, daha anlayışlı bir yaşam için mücadele başlatabilir.

Kova burcu astrolojide, yeni icatlar, sosyal yardım, sivil toplum kuruluşları, gruplar, dernekler, teknoloji, gelecek ve değişim ile ilgili konuları sembolize eder. İnsan hakları, toplumsal haklar, adalet, özgürlük konuları dediğimizde aklımıza Kova burcu gelir. Dolayısıyla, kalıplaşmış her türlü toplumsal düzeni, alışkanlığı ve adaletsizliği sorgulayacağımız bir ay yaşayacağız.

Venüs ve Mars’ın kova burcuna geçmesi sonucu, hali hazırda, Merkür ve Satürn’ün de Kova burcunda hareket ediyor olması ile birlikte gökyüzünde stelyum dediğimiz durum oluşacak, aynı burçta 4 gezegenin toplaşması meydana gelecek. Bu kadar çok gezegenin Kova burcunda toplaşması, ciddi soğuk hava koşullarını ani beklenmedik, soğumaları ve yağışları beraberinde getirebilir.

22 Mart haftası Uranüs-Mars karesi kesinleşiyor. İşin açıkçası sevimsiz ve gergin bir açı. Ani patlamalara, hava saldırılarına, savaşlara, agresyona, doğal afetlere, elektrik ve internet kesintilerinin yaşanabileceği, ihtimallerinin yüksek olduğu zamanlar. (Dilerim yaşanmasın)

Aşk hayatları canlanıyor…

Uzun bir süredir, Oğlak burcunda hareket eden Venüs, aşk hayatlarınızı durağanlaştırmış olabilir. Venüs’ün Kova burcuna geçiş yapması ile birlikte aşk potansiyellerinin kalabalık ortamlarda sizi beklediğini veya arkadaş çevrenizden karşınıza çıkabileceğini söylüyor. Şimdiye kadar ihtimal vermediğiniz kişiler, bu dönem zekâsıyla ön plana çıkarak sizi etkilemeyi başarabilir. Geçmiş tanışıklıkların kalıcı bir ilişkiye dönme ihtimali ise çok fazla potansiyel taşırken, Venüs-Satürn kavuşumunun gerçekleşeceği,28 Mart tarihi uzun soluklu birlikteliklerin adını koymak, başlangıcını yapmak için çok uygun. Bu dönem aşk hayatınızda şimdiye kadar yapmam dediklerinizi yapabilir, sıra dışı ilişkilere çekilebilirsiniz. Aynı zamanda güzellik ve estetik bakımından bu dönem değişikliklere çok açık. Şimdiye kadar cesaret edemediğiniz imaj değişiklikleri var ise Mart ayını değerlendirebilirsiniz.

Finansal piyasalarda hareketli zamanlar…

Bize beklenmeyeni bekle dedirten bir gezegenimiz, Uranüs teknolojiyi, dijital ortamları, ani, beklenmedik, sarsıcı ve kontrol dışı durumları ifade ediyor... Özellikle Mart ayında zorlayıcı açılar yapacak. Bu açıların kesinleşeceği tarihlerde özellikle finansal piyasalarda dikkatli olmak ve risk almamak gerekiyor.

17 Mart özellikle dijital paralarda olumlu görünüm izlenimleri olsa da 19 Mart kesinleşen Uranüs-Venüs karesi, ani para iniş çıkışlarına, spekülatif hareketlere çok açık. Ve gökyüzünün mücadele ve savaş gezeni olan Mars ile 22 Mart tarihinde Uranüs bir kez daha stresli bir açı yaratacak. Bu tarihlerde +/- 1 gün olmak üzere özellikle dijital mecralardaki yatırımlarınızda, borsa da dikkatli olmanızı tavsiye ederim.

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