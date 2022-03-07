Mart 2022'nin önemli gökyüzü açıları

Merhaba. Bu ay gökyüzü Venüs ve Mars’ın Plüton ile yapacağı sert etkileşimler dışında çok fazla hareketli değil. Ay içerisinde Balık burcunda bir Yeniay ve Başak burcunda bir Dolunay yaşayacağız. Balık burcundaki Dolunay oldukça Plütonik etkiler taşıyor ve olayların amaçlarından sapması, amaçlanandan daha büyük etkilere sahip olması temalarını taşıyor. Venüs ve Mars kavuşumunun Plüton ile kavuşumu etkilerini 15 güne yayacak olan bu dönemde özel hayatımızda özellikle ikili ilişkiler birtakım krizlere, sınavlara tabi tutulurken dünyada da savaş rüzgârları esmeye devam edecek gibi görünüyor. Zaten Venüs ikili ilişkiler olduğu kadar ülkeler arası ilişkiler, diplomasiyi de temsil eder. Ayrıca bu kavuşumun Oğlak burcunda gerçekleşecek olması da dünya açısından devletleri, hiyerarşiyi, alınan sert kararları anlatırken özel hayatlarımızda da iş ve kurumsal konularda bir takım krizleri gündeme getirebilir.

Başak burcundaki Dolunay ise yine iş ve çalışma dünyası ile ilgili konuları gündeme getiriyor. Bu iki ay fazı ile ilgili detaylı yazıyı önümüzdeki günlerde yayınlayacağız.

Bunların dışında Venüs ve Mars, Ay ortasına kadar oğlak etkisini yeniay ile hayatlarımıza taşıyacak da olsa Ay içerisinde Kova burcuna geçiyor olacaklar. Bu da hayatımıza sosyal konularla ilgili agresif tutumları veya gruplar için, arkadaşlarımızla birlikte harcadığımız enerjiyi anlatacak. Mars’ın biraz daha güç kaybedeceği ve Venüs’ün biraz daha güç kazanacağı günlerdeyiz. Umarım diplomasinin ve barışın güçlenmesi adına etkili olur. Ayrıca Kova burcu protestolarla, direnişlerle, insanlık için birlikte yapılan çalışmalarla, eylemlerle alakalıdır. İçinde bulunduğumuz savaş atmosferine dair tepkilerin arttığı bir Ay yaşayacağız.

Mart ayının önemli gökyüzü açıları:

1 Mart – Mars Kuzey Ay Düğümü Üçgeni:

Bu açı ile rüzgârı biraz daha arkamıza alabileceğimiz, hedeflerimize zorluklar çıksa da motivasyonu yüksek bir şekilde ilerlemek isteyeceğiz.

1 Mart – Venüs Kuzey Ay Düğümü Üçgeni:

İkili ilişkilerimizde olumlu ve kadersel diyebileceğimiz durumlar oluşabilir, birlikte ortak hedeflere ilerleme duygusunu hissettiğimiz, uyum içerisinde olduğumuz bir gün. Eğer ilişkimiz yoksa tek başına hedeflere gitmek konusunda kolaylık hissinde ve uyumda olacağız.

2 Mart – Güneş Uranüs Altmışlığı:

Kişiliğimizi yaratıcı bir şekilde ortaya koyduğumuz, kendimizi ifade etmekte yeni ve ilgi çekici yollar bulduğumuz bir dönemdeyiz. İrademiz güçlü ve istediklerimizi elde etmek doğrultusunda karşımıza çıkan engellere yaratıcı çözümler getirebiliyoruz.

2 Mart – Merkür Satürn Kavuşumu:

Dilimiz, iletişimimiz biraz tutuk olabilir, düşüncelerimiz depresif, kafa yormak zorunda hissettiğimiz, zihinsel sorumluluklarımızın arttığı günlerdeyiz.

3 Mart – Mars Plüton Kavuşumu:

Çok gergin birkaç gün yaşayabiliriz. Yangınlar, yaralanmalar, kazalara açık olabilecek bir gün. Negatif yüzleşmeler sonucu öfke patlamaları yaşayabilir, ilişkiler çok gerilebilir veya kopabilir. Sakin kalmaya çalışmak gerekli.

3 Mart – Venüs Plüton Kavuşumu:

İlişkilerde yüzeye çıkan sorunlar, bilinçaltında kalmış konuların açığa çıkması, krizli ve dönüşümlü zamanlar. Kıskançlık ve fazla sahiplenicilik konularına dikkat etmek gerekiyor.

5 Mart – Güneş Jüpiter Kavuşumu:

Özgüvenimizin çok yüksek olduğu, sorumluluklardan uzak geçirmek ve rahatlamak istediğimiz, yeni şeyler öğrenmek ufuklarımızı genişletmek istediğimiz, otorite figürleriyle aramızın iyi olduğu, güçlü kişilerden yardım ve destek aldığımız mutlu bir dönem.

6 Mart – Mars Kova’da!

6 Mart – Venüs Kova’da!

6 Mart – Venüs Mars Kavuşumu:

Bu günler ilişkiler açısından zorlayıcı geçebilir. Tartışmalı fakat tutkunun yüksek olduğu bir dönem. Tartışmalı da olsa enerjimizi ikili ilişkilere harcama isteğimizin de yükseldiği günlerdeyiz. Romantizm ve Tutku için değerlendirilmesi harika bir zaman.

7 Mart – Merkür Kuzey Ay Düğümü Karesi:

İletişimsel konuların bu günlerde bizi biraz engelleyebileceği durumlar yaşayabiliriz. Anlaşmalar için uygun bir zaman dilimi değil. İlişkide, iletişimde olduğumuz kişiler ile birtakım anlaşmazlıklar yaşayabiliriz.

10 Mart – Merkür Balık’ta!

13 Mart – Güneş Neptün Kavuşumu:

Hassas, duygusal, yaratıcı ve bir o kadar da belirsiz, karışık ve yanılgılara açık bir dönem. İsteklerimiz bulanmış, sis bulutunun arkasına saklanmış şekilde hissedebiliriz. Kendimizi ifade etmekte karışıklıklar yaşayabilir, alınganlıklar ve yanlış anlamalar içerisine düşebiliriz. Spiritüel açıdan ise çok verimli, ilhamlı günlerde olacağız.

16 Mart – Güneş Kuzey Ay Düğümü Altmışlığı:

Hedeflerimize ulaşma yolunda irademizi ve motivasyonumuzu güçlü bir şekilde kullanabiliyoruz. Kendimizi ifade etme şeklimiz hedeflerimize hizmet ediyor ve güçlü pozisyondaki kişilerden destek alabileceğimiz bir zaman.

17 Mart – Merkür Uranüs Altmışlığı:

Yaratıcı fikirler ile dolup taştığımız günlerdeyiz. Zihnimiz biraz daha hareketli, sıkılgan ve değişken olsa da eğlenceli fikirler için oldukça verimli günler. Yeni başlangıçlar için atılan imzalar ve anlaşmalar açısından değerlendirilebilir günlerdeyiz.

18 Mart – Venüs Chiron Altmışlığı:

İkili ilişkilerde engeller ve zorlanmalarla beraber bir öğrenme, acılardan ders alma, insanlara acılardan öğrendiklerimizle faydalı olma sürecine de giriyoruz ve bu gün bunu en etkili kullandığımız zaman.

18 Mart – Güneş Plüton Altmışlığı:

Kendimizi güçlü bir şekilde ifade edebileceğimiz, hayatımızda eskimiş ve dönüştürülmesi gereken konuları masaya yatırıp güçlü ve etkili aksiyonlar aldığımız, sezgilerimizin de güçlü olduğu ve bizi desteklediği günlerdeyiz.

19 Mart – Venüs Uranüs Karesi:

İkili ilişkilerle ilgili sürpriz gelişebilecek durumlar, sürdürülebilirliği engelleyen, taraflardan birinin veya her ikisinin de tutarsız ve sıkılgan davranabileceği, bir o kadar da ikili ilişkilerde heyecan ve eğlenceyi artıran bir açı.

20 Mart – Güneş Koç’ta!

21 Mart – Merkür Jüpiter Kavuşumu:

Eğitim, öğrenme ve yayıncılık açısından güzel bir zaman. Anlaşmalar ve toplantılar, yazışmalar için çok şanslı bir zaman dilimi. Bu günlerde fazla konuşabilir, konuşmalarımız egolu ve yüksekten olabilir.

21 Mart – Mars Chiron Altmışlığı:

Acılarımızdan edindiğimiz tecrübeleri çevremizle paylaşıyor ve onları da iyileştiriyoruz. Yine bu tecrübeler bizim hedeflerimize giden aksiyon planında ihtiyacımız olan yakıtı teşkil ediyor.

22 Mart – Mars Uranüs Karesi:

Reformist hareketler, insanlık, hak ve adalet için savaş verme zamanı fakat ani ve dürtüsel tepkilere de açık bir dönem. Sakarlıklar ve kazalar için ekstra dikkatli olunması gerekiyor.

23 Mart – Merkür Neptün Kavuşumu:

Zihnimizin bulanık olduğu, aldanmalara ve yanlış anlaşılmalara açık birkaç gün geçirebiliriz. Yeni anlaşmalar, teknoloji alışverişleri için uygun bir zaman değil.

24 Mart – Merkür Kuzey Ay Düğümü Altmışlığı:

Zihnimizi, fikirlerimizi hedeflerimize uygun kullanabildiğimiz anlaşmalar ve iletişimsel konular açısından faydalı birkaç gün içerisinde olacağız.

26 Mart – Merkür Plüton Altmışlığı:

Zihinsel olarak odaklanma kapasitemizin çok yükseldiği, derinlere inmek araştırma yapmak için oldukça elverişli günler. Ayrıca dönüştürücü konuşmalar yapabilir, büyüklerimizden güçlü tavsiyeler alabilir veya tavsiyeler verebiliriz.

27 Mart – Merkür Koç’ta!

28 Mart – Venüs Satürn Kavuşumu:

İkili ilişkiler ve sevgi alışverişi konusunda engeller yaşayabileceğimiz, tatminsiz ve sevilmemiş hissettiğimiz, sevgimizi de ifade etmekte zorlandığımız bir dönem.

31 Mart – Venüs Kuzey Ay Düğümü Karesi:

Yine ikili ilişkilerle ilgili kadersel bir takım yol ayrımlarının yaşanabileceği birkaç gün de geçirebiliriz. Beklentilerimiz ve ilişkilerimizin paralel gitmediğini hissettiğimiz bir dönem.

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