Klimayı tasarruflu kullanmanın yolları

Oda bir an önce serinlesin diye pek çok kişi klimayı 16-17 dereceye kadar indiriyor. Oysa klima, ne kadar düşük ayarlarsanız o kadar hızlı üfleyen bir cihaz değil. Siz bir hedef sıcaklık belirliyorsunuz, cihaz o dereceye inene dek zaten aynı güçte çalışıyor. Düğmeyi dibe vurmanın tek yaptığı, hedefi ulaşılması güç bir yere koyup kompresörü durmaya fırsat vermeden sürekli tam yükte tutmak. Oda umulduğu kadar hızlı serinlemiyor ama sayaç tam gaz dönüyor.

Faturayı asıl kabartan alışkanlık, klimayı sık sık kapatıp açmak ya da her yarım saatte bir derecesiyle oynamak. Kullanmadığı anlarda cihazı kısınca tasarruf edeceğini düşünenler çok, oysa klimada hesap tam tersine işliyor. Klima her yeniden devreye girdiğinde odayı hedef sıcaklığa çekmek için ilk anda en yüksek gücü harcıyor. Gün boyu tekrarlanan bu açılışlar tüketimi öyle yukarı çekiyor ki hane rahatça 210 kilovatsaatlik eşiği aşıp ikinci kademedeki pahalı elektriğe geçiyor.

Faturasını düşürenlerin tek yaptığı, klimayı 24 ile 26 derece arasında bir değere ayarlayıp öylece bırakmak. Gün boyu kapatıp açmadan aynı sıcaklıkta tutuyorlar. Fanı da "sürekli" yerine "otomatik" konumda bırakmak işi tamamlıyor. Böylece kompresör dinlenirken fan boşuna sıcak hava dolaştırmıyor.

Fark özellikle inverter klimalarda ortaya çıkıyor. Bu cihazlar kapatıldıktan bir süre sonra yeniden açıldığında, aradaki 5-6 derecelik açığı kapatmak için ilk bir saat boyunca neredeyse tam güçte çalışıyor. Aynı cihaz düşük devirde sürekli açık kaldığında ise saatte yalnızca 0,2 ila 0,4 kilovatsaat harcıyor, yani bir ampul kadar. Sabit bir dereceye kilitlemek bu yüzden hem odayı dengede tutuyor hem de sayacı yavaşlatıyor.

Faturayı düşüren 2 derecelik fark

Konforu bozmadan inilebilecek en düşük tüketim de 24 ile 26 derece bandında gizli. Klimayı 22 derece yerine 24 dereceyi seçmek, ay sonundaki tutarı kabaca yüzde 10 aşağı çekiyor. Serinliği fazla kaçırmadan en yüksek tasarrufu ise 26 derece civarında yakalıyorsunuz.

Birkaç saatliğine çıkarken ne yapmalı?

Sabit tutma mantığı evden çıkarken de geçerli ama süreye bağlı. İki üç saatliğine dışarı çıkacaksanız klimayı tamamen kapatmak yerine derecesini iki üç derece yükseltmek yeterli. Döndüğünüzde oda sıfırdan soğutulmayacağı için cihaz kısa sürede kendini toparlıyor.

Altı saati aşkın bir süre evde olmayacaksanız tablo değişiyor. Böyle bir durumda cihazı büsbütün kapatmak daha akıllıca. Akıllı ya da WiFi'li bir klimanız varsa telefondan eve varmadan bir saat önce çalıştırabilir, kapıdan girdiğinizde odayı çoktan serinlemiş bulabilirsiniz.

Referanslar

Christy Rae Ammons. “What's The Best Thermostat Setting During An Extreme Heat Warning?”. Şuradan alındı: https://www.hunker.com/2209254/best-thermostat-setting-during-extreme-heat-warning/ (06.07.2026).

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