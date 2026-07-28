Güneş, Venüs ile yarım kare (semi-square) açı yapıyor ve Venüs-Mars karesine doğru ilerliyoruz. Güneş yakında Mars ile de yarım kare açı oluşturacak; çünkü şu anda Venüs-Mars karesinin orta noktasında bulunuyor. Çok yakında Jüpiter de bu etkileşime dahil olacak! Bu dönemde çevremizdeki ve ilişkilerimizdeki dengesizliklere karşı normalden daha hassas olabiliriz. Aynı zamanda hayatımıza daha fazla renk, heyecan ve canlılık katma isteği de artıyor. Başkalarının beğenisini veya onayını kazanma çabasında aşırıya kaçma eğilimi görülebilir. Şu anki yaklaşımımız ile yapmamız gerektiğini düşündüğümüz şeyler birbiriyle çelişebilir. Bu nedenle verimli çalışmak ya da kararlı davranmak zorlaşabilir. Çekiciliğimiz ve arzularımız güçlü olsa da bunları ifade etme biçimimiz sorunlara veya beklenmedik aksaklıklara yol açabilir. Bu etkiler altında kendimizi tamamen rahat ve huzurlu hissetmek kolay olmayabilir. Tartışmalar ve fikir ayrılıkları yaşanması olasıdır. Keyifli ve eğlenceli anlar yaşanabilir, ancak bunlara bazı yanlış anlaşılmalar da eşlik edebilir. Venüs bu sabah Mars ile kare açı yapıyor ve rekabetçi bir enerji öne çıkıyor. Bu iki gezegen arasındaki çatışma gerginlik veya memnuniyetsizlik yaratabilir. Farklı istek ve arzuları harekete geçirebilir; ancak bunların bir kısmı yalnızca anlık hevesler ya da dikkati dağıtan unsurlar olabilir. Farklılıklar ve zıtlıklar her zamankinden daha belirgin hale geldiği için anlaşmazlıklar yaşanabilir. Yumuşak veya pasif bir yaklaşım rahatsız edici gelebilir; ancak agresif davranmak da aynı şekilde itici olabilir. Sanki zamanlamamız pek doğru çalışmıyor. Duygusal tepkilerimiz değişken olabilir ve alınganlığımız artabilir. Değer verdiğimiz şeylerle gerçekten arzuladığımız şeyler de birbiriyle çelişebilir. En iyi ihtimalle bu memnuniyetsizlik, yaratıcı gelişme ve olumlu değişimlere kapı açabilir. Bu koşullar altında ani alışverişler yaparken veya ilişkilerimizle ilgili önemli kararlar alırken dikkatli olmakta fayda var. Bununla birlikte, bu dönem yaratıcılığımızı kullanmak ve memnuniyetsizliklerimize özgün çözümler bulmak için de oldukça uygundur. Kendi ihtiyaçlarımızla bağlantıda kalmaya çalışmalı, aşırıya kaçma veya erteleme eğilimlerine karşı dikkatli olmalıyız. Ay, son açısı olan Venüs ile üçgen açıyı yaptıktan sonra boşlukta ilerliyor ve daha sonra Kova burcuna geçerek bu boşluk dönemini sonlandırıyor.