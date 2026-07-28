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Günün Yorumu

Günlük burç yorumları: 29 Temmuz Çarşamba

29 Temmuz 2026 Çarşamba, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Giriş: 28 Temmuz 2026, Salı 09:15
Güncelleme: 28 Temmuz 2026, Salı 09:15
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Güneş, Venüs ile yarım kare (semi-square) açı yapıyor ve Venüs-Mars karesine doğru ilerliyoruz. Güneş yakında Mars ile de yarım kare açı oluşturacak; çünkü şu anda Venüs-Mars karesinin orta noktasında bulunuyor. Çok yakında Jüpiter de bu etkileşime dahil olacak! Bu dönemde çevremizdeki ve ilişkilerimizdeki dengesizliklere karşı normalden daha hassas olabiliriz. Aynı zamanda hayatımıza daha fazla renk, heyecan ve canlılık katma isteği de artıyor. Başkalarının beğenisini veya onayını kazanma çabasında aşırıya kaçma eğilimi görülebilir. Şu anki yaklaşımımız ile yapmamız gerektiğini düşündüğümüz şeyler birbiriyle çelişebilir. Bu nedenle verimli çalışmak ya da kararlı davranmak zorlaşabilir. Çekiciliğimiz ve arzularımız güçlü olsa da bunları ifade etme biçimimiz sorunlara veya beklenmedik aksaklıklara yol açabilir. Bu etkiler altında kendimizi tamamen rahat ve huzurlu hissetmek kolay olmayabilir. Tartışmalar ve fikir ayrılıkları yaşanması olasıdır. Keyifli ve eğlenceli anlar yaşanabilir, ancak bunlara bazı yanlış anlaşılmalar da eşlik edebilir. Venüs bu sabah Mars ile kare açı yapıyor ve rekabetçi bir enerji öne çıkıyor. Bu iki gezegen arasındaki çatışma gerginlik veya memnuniyetsizlik yaratabilir. Farklı istek ve arzuları harekete geçirebilir; ancak bunların bir kısmı yalnızca anlık hevesler ya da dikkati dağıtan unsurlar olabilir. Farklılıklar ve zıtlıklar her zamankinden daha belirgin hale geldiği için anlaşmazlıklar yaşanabilir. Yumuşak veya pasif bir yaklaşım rahatsız edici gelebilir; ancak agresif davranmak da aynı şekilde itici olabilir. Sanki zamanlamamız pek doğru çalışmıyor. Duygusal tepkilerimiz değişken olabilir ve alınganlığımız artabilir. Değer verdiğimiz şeylerle gerçekten arzuladığımız şeyler de birbiriyle çelişebilir. En iyi ihtimalle bu memnuniyetsizlik, yaratıcı gelişme ve olumlu değişimlere kapı açabilir. Bu koşullar altında ani alışverişler yaparken veya ilişkilerimizle ilgili önemli kararlar alırken dikkatli olmakta fayda var. Bununla birlikte, bu dönem yaratıcılığımızı kullanmak ve memnuniyetsizliklerimize özgün çözümler bulmak için de oldukça uygundur. Kendi ihtiyaçlarımızla bağlantıda kalmaya çalışmalı, aşırıya kaçma veya erteleme eğilimlerine karşı dikkatli olmalıyız. Ay, son açısı olan Venüs ile üçgen açıyı yaptıktan sonra boşlukta ilerliyor ve daha sonra Kova burcuna geçerek bu boşluk dönemini sonlandırıyor.

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29 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, bugün gerginlikler artma eğiliminde olabilir. Kendi ilgi alanlarınıza ve kişisel isteklerinize daha fazla zaman ayırma arzunuz güçlü olsa da, bir yandan da sorumluluklarınızı yerine getirmek istiyorsunuz. Dikkatinizi dağıtan unsurlara kapılmadan verimli olmak zorlaşabilir ve olayları fazlasıyla kişisel algılama eğiliminde olabilirsiniz. İletişimler yoğun ve hassas bir hava taşıyabilir. Birisi size karşı fazla sert ya da düşüncesiz davranabilir; ya da tam tersine, yeterince açık ve net olmayan bir yaklaşım sergileyebilir. Bu da yanlış anlaşılmalara ve kopukluklara yol açabilir. Bugün ortaya çıkan farklılıklar, en iyi ihtimalle yeni farkındalıklar kazanmanıza ve bazı konuları daha iyi hale getirecek ince ayarlar yapmanıza yardımcı olabilir. Ancak şimdilik huzursuzluk hissi baskın olabilir. Hatta can sıkıntısı bile gereksiz bir tartışmayı veya çatışmayı tetikleyebilir. Bugün, hemen harekete geçmek yerine gözlem yapmayı tercih etmek daha akıllıca olacaktır. Böylece yalnızca zamanınızı değil, enerjinizi ve moralinizi de boşa harcamaktan kaçınabilirsiniz. İnsanlara ya da o an çok istediğiniz şeylere "hayır" demek zor gelebilir. Ancak bunun da geçici bir etki olduğunu unutmayın.

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29 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, bugünün gökyüzü etkileri bazı alanlarda memnuniyetsizlik hissini tetikleyebilir. Duygularınız bir sıcak bir soğuk ilerleyebilir ve özellikle sosyal ilişkilerde zamanlama geçici olarak istediğiniz gibi işlemeyebilir. Sınırlar zorlanabilir; sahiplenici tavırlar ya da rekabet duygusu ön plana çıkabilir. Güneş, Venüs ve Mars arasındaki gergin açıların etkisiyle şu sıralar duygularınızı maddi veya pratik konularla birbirine karıştırmamaya çalışmanız en doğrusu olacaktır. Başkalarına şüpheyle yaklaşmak yerine onlara güven payı tanımak ve herhangi bir şeye çok hızlı bir şekilde başlamak ya da vazgeçmekten kaçınmak akıllıca olabilir. Ayrıca harcamalarınıza da dikkat etmekte fayda var. Sabırsız Mars şu anda para alanınızdan geçerken baskı altında olduğunuz için ani ve düşünmeden yapılan harcamalara eğilim artabilir. Gerçekten istediğiniz şeyler kalıcıdır; anlık hevesler gibi kısa sürede gelip geçmezler. Bu nedenle önemli kararlar almadan önce kendinize biraz zaman tanımak en sağlıklı yaklaşım olacaktır.

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29 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, bugünün gökyüzü etkileri memnuniyetsizlik veya fikir ayrılıklarının yaşanabileceği alanları ön plana çıkarabilir. Mars şu anda burcunuzda ilerlediği için bu enerjileri birçok kişiden daha yoğun hissedebilirsiniz. Mars'ın Venüs ve Güneş'le yaptığı gergin açılar nedeniyle çevrenizdeki insanlar sizi kolayca öfkelendirebilir veya hassas noktalarınıza dokunabilir. Kendinizi huzursuz ya da tatminsiz hissediyorsanız, farkında olmadan başkalarını kışkırtma eğilimi de ortaya çıkabilir. Çok yüksek beklentilerle bir sonucun ya da anlaşmanın gerçekleşmesini beklemek ise üzerinizde gereksiz bir baskı oluşturabilir. Kendinizi meşgul tutmaya çalışın ve olaylara biraz mesafe koyarak sakinliğinizi korumayı hedefleyin. Böylece gelişmeleri daha sağlıklı değerlendirebilirsiniz ve sorunlara çözüm bulmanız kolaylaşabilir. Bununla birlikte, içinizde yükselen duyguları ve fark ettiğiniz konuları da göz ardı etmeyin. Çünkü bugün su yüzüne çıkan çözümlenmemiş meseleler, ilerleyen günlerde yeniden gündeminize gelebilir.

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29 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, bugün duygusal enerji biraz gergin olabilir; bu nedenle kendinizi gereksiz strese sokmamaya özen göstermeniz faydalı olacaktır. Venüs ile Mars arasındaki kare açı bazı hayal kırıklıklarını ve huzursuzlukları tetikleyebilir. Birisiyle aynı frekansta olmayabilirsiniz ve bu da sağlıklı bir iletişim kurmayı zorlaştırabilir. Özellikle aşk ilişkilerinde aceleyle söylenen sözler ya da düşünmeden atılan adımlar sonradan pişmanlık yaratabilir. Şu an tarafsız ve objektif kalmak kolay olmadığından, önemli kararları ertelemek en doğru yaklaşım olabilir. Bu değişken ve hassas ruh hali ilk bakışta sebepsiz gibi görünse de, aslında bir süredir biriken sorunları su yüzüne çıkarıyor olabilir. Böylece göz ardı edilen meseleler görünür hale gelir ve çözüm bulmak daha kolaylaşabilir. Bugün aniden ortaya çıkan isteklerin veya dürtülerin, aslında daha derindeki gerçek sorunun üzerini örtüyor olabileceğini unutmayın. Bu nedenle yalnızca görünenle yetinmek yerine, olayların altında yatan nedenleri anlamaya çalışmanız size daha fazla fayda sağlayacaktır.

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29 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, bugünün gökyüzü etkileri biraz zorlayıcı olabilir ve gerginlikler normalden daha belirgin hissedilebilir. Farklı bir şey yapmak ya da yeni deneyimler yaşamak isteyebilirsiniz. Ancak net bir yönünüz olmadığında bu arayış huzursuzluk yaratabilir. Sabırsızlığın kontrolü ele alması durumunda tartışmalar ve çatışmalar yaşanması mümkündür. Güneş, Venüs ve Mars arasındaki bugünkü gergin açılar zorlayıcı olsa da, huzursuzluğun sizi yanlış yönlendirmesine izin vermemek için gerçek isteklerinizle bağlantı kurmanız önemlidir. Bu etki altında aniden ortaya çıkan ve hemen harekete geçmenizi isteyen arzuların, gerçek ihtiyaçlardan çok can sıkıntısından kaynaklanma ihtimali daha yüksektir. Mevcut koşullardan duyulan memnuniyetsizlik artabilir; ancak bu his, yaratıcı çözümler bulmanız için de güçlü bir motivasyon sağlayabilir. Mümkün olduğunca acele kararlar almaktan ve hızlı seçimler yapmaktan kaçınmanız bugün sizin için en sağlıklı yaklaşım olacaktır.

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29 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, bugün ilgi odağı olmanız ve insanların sizi daha fazla fark etmesi mümkün. Ancak bu durum, günün enerjileriyle zaman zaman çelişebilir. Her şeyi yoluna koyabilecek kadar yaratıcı olsanız da, sadece bir sorunu ortadan kaldırmak için herkesi memnun etmeye veya istemediğiniz hâlde her şeye "evet" demeye eğilim gösterebilirsiniz. Bunun ise sonradan beklediğinizden daha büyük sonuçları olabilir. Venüs ile Mars arasındaki kare açıya doğru ilerlerken sabırsız, sert veya talepkâr bir enerji öne çıkıyor. Alıngan insanlar ya da hassas durumlarla baş etmek bugün biraz daha zor olabilir. Kendinizi fazla zorlayarak ya da her şeyin hemen sonuç vermesini bekleyerek tükenmemeye dikkat edin. Sadece anlık duygularınıza veya dürtülerinize göre konuşmamaya ve aceleyle harekete geçmemeye özen gösterin. Biraz sabır gösterdiğiniz takdirde çatışmaların üzerine çıkmanız ve olayları daha sağlıklı yönetmeniz mümkün olacaktır. Ayrıca bugün aniden ortaya çıkan isteklerin, gerçekten ne istediğinizi veya neye ihtiyaç duyduğunuzu tam olarak yansıtmayabileceğini kendinize hatırlatın. Uzun vadede size fayda sağlamayacak ani, dürtüsel veya abartılı adımlar atmaktan kaçınmanız bugün en doğru yaklaşım olacaktır.

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29 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, bugünün gökyüzü etkileri sabırsızlığı artırabilir ve bir süredir içinizde sessizce biriken memnuniyetsizlikleri görünür hale getirebilir. Özellikle fikirleriniz veya inançlarınız konusunda biri tarafından yeterince anlaşılmadığınızı ya da sürekli eleştirildiğinizi hissederseniz kolayca hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Bugünkü etkiler altında dinleme becerileri zayıflayabilir ve düşünsel görüş ayrılıklarını kişisel algılama eğilimi artabilir. Bu nedenle basit bir fikir ayrılığı gereksiz yere büyüyebilir. Bulunduğunuz ortamdan ya da mevcut koşullardan uzaklaşmak isteyebilirsiniz; ancak bunu nasıl yapacağınız konusunda kararsız kalmanız da mümkündür. Gergin atmosfer, küçük sorunları ve aksaklıkları görmezden gelmeyi geçici olarak zorlaştırabilir. Her şey olduğundan daha büyük ve önemli görünebilir. Eğer kendinizi, kimin ihtiyaçlarının ya da isteklerinin daha önemli olduğu konusunda biriyle rekabet ederken bulursanız, bu çekişmenin içine daha fazla girmek yerine geri çekilmeyi tercih etmeniz sizin için daha sağlıklı olacaktır. Bu sayede hem enerjinizi koruyabilir hem de gereksiz gerginliklerden uzak durabilirsiniz.

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29 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, bugünün gökyüzü etkileri hem içsel çatışmaları hem de hayatınızdaki biriyle yaşanabilecek anlaşmazlıkları gündeme getirebilir. Bu etkiler, bir süredir içinizde biriken memnuniyetsizlik duygularını su yüzüne çıkarabilir. Bazı durumlar kendinizi yeterince takdir edilmiyormuş ya da üzerinize gereğinden fazla sorumluluk yükleniyormuş gibi hissetmenize neden olabilir. Bu da kolayca canınızın sıkılmasına yol açabilir. Duygularınız karmaşık olabilir. Şu anda olayları yüzeysel ve rahat bir şekilde mi ele almak istediğinize, yoksa derinlemesine konuşup çözmeye mi ihtiyaç duyduğunuza karar vermek kolay olmayabilir. İlişkilerinizde rekabetçi bir enerji hissedilebilir. İnsanların size yaklaşım biçimi rahatsız edici gelebilir; bazı kişiler sabırsız veya sert davranabilir ve bunun sonucunda farkında olmadan duygularınızı incitebilirler. Bugün enerjinizi özel önem verdiğiniz bir projeye yönlendirmeyi ve diğer konuları bir süreliğine ikinci plana almayı tercih edebilirsiniz. Bu yaklaşım hem moralinizi korumanıza hem de gereksiz gerginliklerden uzak kalmanıza yardımcı olabilir.

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29 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, bugünün biraz gergin sayılabilecek gökyüzü etkileri memnuniyetsizlik duygularını su yüzüne çıkarabilir ya da bir fikir ayrılığını tetikleyebilir. En iyi ihtimalle, bu huzursuzluk sizi bazı konularda iyileştirmeler yapmaya motive edecektir. Tepkiler hızlı gelişebilir ve insanların sabrı normalden daha çabuk tükenebilir. Bu etkiler altında zaman zaman alıngan veya rekabetçi bir hava hissedilse de, deneme yanılma yoluyla işiniz, hedefleriniz veya kariyerinizle ilgili daha derin farkındalıklar kazanabilirsiniz. Her ne kadar hemen harekete geçmek isteseniz de, bugün dinlemek ve gözlem yapmak size daha fazla fayda sağlayacaktır. Ayrıca sürtüşmeleri ve yanlış anlaşılmaları azaltmak için yaklaşımınızı biraz değiştirmeyi tercih edebilirsiniz. Öte yandan, bazı çatışmaların yaşanmasına izin vermek de düşündüğünüz kadar olumsuz olmayabilir; çünkü sizi beklenmedik ama olumlu bir sonuca götürebilir. Bugün insanlar gerçekten ne istediklerinden tam olarak emin olmayabilirler. Bunun yerine, sahip olmadıkları bir şeye odaklanıp huzursuzluklarının çözümünün onda olduğuna inanma eğiliminde olabilirler. Bu nedenle, anlık eksiklik hissiyle hareket etmek yerine, gerçek ihtiyaçlarınızı anlamaya çalışmanız daha doğru olacaktır.

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29 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, Ay, günün büyük bir kısmını senin burcunda geçirdikten sonra kaynaklar alanına ilerliyor. Bu geçiş genellikle ruh halini dengelese de bugünün transitleri bazı memnuniyetsizlik hissettiğin alanları tetikleyebilir. Genelde kendinde tutmak istediğin bilgileri veya duyguları korumaya özen göster; çünkü sonradan pişmanlığa yol açabilecek dürtüsel bir eğilim söz konusu. Yine de bugün yaşanacak gerilimler, yeni farkındalıklara ve hem kendinizi hem de başkalarını daha iyi anlamanıza vesile olabilir. Venüs şu anda macera ve ruh alanınızdan geçerek sıradan olmayan deneyimlere olan ilgini ve hayatına daha geniş bir pencereden bakma arzunu besliyor. Diğer taraftan Mars, iş alanında ilerleyerek seni görevlerini tamamlamaya ve işlerini halletmeye teşvik ediyor. İkisini birden idare edebilirsin; ancak şu sıralar bu iki alanı bir araya getirmek biraz zorlayıcı görünebilir. Zamanlama şu an için sadece birazcık şaşabilir.

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29 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova, bugün ikili ilişkilerde bazı gerilimler yaşanabilir. Güneş şu anda senin ortaklıklar alanından geçiyor ve bu, uyumun en yüksek olduğu transitlerden biridir. Verme ve alma dengesini kurmaktan keyif aldığın, aynı zamanda artı ve eksileri tartma eğiliminde olduğun bir dönemdesin; huzurunu korumak isteyebilirsin. Huzuru ve dengeleri korumak istiyorsunuz. Yine de güneş haritanızdaki Venüs; projelere ve ilişkilere daha derinlemesine inmekten keyif alıyor ve daha köklü sorunları yok saymak pahasına idareten bir uyum sergilemenizi reddediyor. Bugün bu iki gök cismi çatışıyor ve başkalarına çelişkili sinyaller vermene neden olabiliyor. Hatta bu sinyaller senin kendi içinde de bir o kadar karmaşık olabilir! Yine de tüm bunların sonucunda hissedebileceğin belirsiz hoşnutsuzluk geçicidir ve bundan yola çıkarak yepyeni fikirler ya da ilgi alanları keşfetmen pekala mümkündür. Gün ilerledikçe Venüs'ün Mars ile dik açıya doğru ilerlemesiyle huzursuzluk devam edebilir; bu durum kesinlikle aydınlatıcı olabilse de aynı zamanda can sıkıcı da olabilir! Aniden beliren istek ve dürtülere ikinci kez bakmakta fayda var; çünkü bunların gerçek ihtiyaçlara hitap etme olasılığı düşüktür. Şu sıralar insanlar daha dürtüsel ve anlaşılması daha zor olabilir. Hassas konular genellikle para veya sorumlulukların paylaşımıyla ilgilidir. Sıkıntılar bir süredir birikiyor olsa da bugün meseleleri halletme konusundaki sabırsızlığın ağır basabilir. Yeni fikirlere ve bakış açılarına açık olmayı hedefle, ancak kesin sonuçlara varmadan önce bugünün gerilimlerinin yatışmasını bekle.

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29 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık, bugünün transitleri bazı noktalarda biraz gergin olabilir ya da yüzeyin altında bir süredir işleyen huzursuzlukları su üstüne çıkarabilir. Memnuniyetsiz kaldığın alanlar daha belirgin görünebilir; çelişkili duygular ve istekler yaşayabilirsin. Özellikle aile ilişkilerinde ve ortaklıklarda gerilimler, huzursuzluklar ve belki de duygusal patlamalar meydana gelebilir. Bu etkileşimlerde uyum ve denge arayışında olmayı hatırlamak önemlidir; çünkü bu sana güvence ve odaklanma getirecektir, ancak bunu fark etmek biraz zaman alabilir. Geçici olarak sabırsızlıkla ya da zamanlamanın kötü görünmesiyle uğraşmak zorunda kalabilirsin. Kendi duyguların ile dış dünya arasındaki sınırlar bulanıklaştıkça kendini biraz kaybolmuş hissedebilir, başkalarının duyguları veya geçmişin henüz çözüme kavuşmamış unsurları yüzünden bunalmış hissedebilirsin. Yine de bu deneyimlerden yeni farkındalıklar doğacaktır. Mümkünse önemli fikirleri veya konuları daha rahat, daha akıcı bir zamana ertelemen iyi olabilir.

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