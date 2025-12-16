Dünyanın en kozmopolit mutfaklarına ev sahipliği yapan Londra'da Türk mutfağı daha popüler hale geliyor. Anadolu'nun yöresel lezzetlerini, ocakbaşı kültürünü ve esnaf lokantası samimiyetini modern sunumlarla birleştiren mekanlar, şehrin yeme-içme sahnesinde önemli bir rol oynuyor.
Çevrimiçi rezervasyon platformu OpenTable, kullanıcı verileri ve rezervasyon sıklıklarını baz alarak hazırladığı listeyle, 2025 yılında Londra'da öne çıkan Türk restoranlarını sıraladı.
İşte hizmet verdikleri konseptlere göre Londra'nın en popüler 11 Türk restoranı:
1. Rüya (Mayfair): Anadolu mutfağını modern bir konseptle sunuyor. Mayfair bölgesinde yer alan restoran, klasik tariflerin "fine dining" standartlarında servis edildiği şık bir atmosfere sahip.
2. The Mantl (Knightsbridge): Geleneksel ocakbaşı kültürünü modern sunum teknikleriyle birleştiriyor. Mekanda etler açık ateşte pişirilirken, menüde kokteyl seçenekleri de yer alıyor.
3. Zahter (Soho): Şef Esra Muslu yönetimindeki restoran, İstanbul mutfağı üzerine odaklanıyor. Odun ateşinde pişen yemeklerin servis edildiği mekanda, kahvaltı servisi de bulunuyor.
4. Yeni (Soho): İstanbul'daki Yeni Lokanta'nın Londra şubesi. Şef Civan Er’in yönetimindeki mutfak, geleneksel tariflerin modern tekniklerle yorumlandığı, şef odaklı bir menü sunuyor.
5. Gökyüzü (Harringay): Londra genelinde birden fazla şubesi bulunan, büyük porsiyonlu karışık ızgara tabaklarıyla bilinen bir işletme. Geniş oturma alanlarına sahip mekan, aile restoranı konseptinde hizmet veriyor.
6. Skewd Kitchen (Cockfosters): Kuzey Londra'da yer alan restoran, Anadolu mutfağını mevsimsel malzemelerle yorumluyor. Klasik kebapçı formatının dışında, daha modern bir dekorasyon ve sunum anlayışına sahip.
7. Kazan (Victoria): Osmanlı mutfağından örneklerin sunulduğu restoran Victoria bölgesinde bulunuyor. Menüde ızgara çeşitlerinin yanı sıra yavaş pişmiş tencere yemekleri ağırlıkta.
8. Antepliler (Islington): Gaziantep mutfağı üzerine uzmanlaşmış bir işletme. Kendi fırınında lahmacun ve pide çeşitleri üreten restoranın bünyesinde bir de baklava ve tatlı servisi yapan ayrı bir bölüm bulunuyor.
9. Cirrik 19 Numara (Dalston): Ocakbaşı konseptiyle hizmet veren restoran, etlerin kömür ateşinde pişirildiği açık bir mutfağa sahip. Daha salaş ve rahat bir atmosfer sunuyor.
10. Liman (Islington): Izgara çeşitlerinin yanı sıra Ege mutfağı ve deniz ürünleri ağırlıklı bir menüsü var. Mezelerin ön planda olduğu, daha sakin bir akşam yemeği ortamı sunuyor.
11. Yamabahçe (Marylebone): Pide çeşitleri üzerine odaklanan bir işletme. Açık mutfak konseptine sahip olan mekan, "hızlı ve taze" yemek (fast-casual) kategorisinde hizmet veriyor.
Bonus: Prestijli Vittles'ın kalbini çalan tantunici
Listelenen bu popüler restoranların yanı sıra, geçtiğimiz günlerde İngiliz basınında bir Türk işletmesi daha büyük ses getirdi. Londra’nın prestijli yeme-içme rehberlerinden Vittles, şehrin en iyi 99 restoranını sıraladığı listesinde, Kuzey Londra'nın Enfield bölgesinde hizmet veren Neco Tantuni'ye 4. sırada yer verdi.
Bir aile işletmesi olan ve Mersin usulü tantuni üzerine uzmanlaşan mekan, milyon dolarlık yatırımları ve Michelin yıldızlı şefleri geride bırakarak listenin zirvesine yerleşti. Guardian gazetesinin de manşetlerine taşıdığı bu başarı için yapılan incelemede, restoranın gösterişten uzak ustalığına dikkat çekilerek, "Her şef burada eğitim almalı" ifadesi kullanıldı. Neco Tantuni'nin bu başarısı, Türk sokak lezzetlerinin dünya gastronomisindeki yükselişinin somut bir kanıtı olarak yorumlanıyor.
