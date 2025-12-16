Dünyanın en kozmopolit mutfaklarına ev sahipliği yapan Londra'da Türk mutfağı daha popüler hale geliyor. Anadolu'nun yöresel lezzetlerini, ocakbaşı kültürünü ve esnaf lokantası samimiyetini modern sunumlarla birleştiren mekanlar, şehrin yeme-içme sahnesinde önemli bir rol oynuyor.

Çevrimiçi rezervasyon platformu OpenTable, kullanıcı verileri ve rezervasyon sıklıklarını baz alarak hazırladığı listeyle, 2025 yılında Londra'da öne çıkan Türk restoranlarını sıraladı.

1. Rüya (Mayfair): Anadolu mutfağını modern bir konseptle sunuyor. Mayfair bölgesinde yer alan restoran, klasik tariflerin "fine dining" standartlarında servis edildiği şık bir atmosfere sahip.

2. The Mantl (Knightsbridge): Geleneksel ocakbaşı kültürünü modern sunum teknikleriyle birleştiriyor. Mekanda etler açık ateşte pişirilirken, menüde kokteyl seçenekleri de yer alıyor.

3. Zahter (Soho): Şef Esra Muslu yönetimindeki restoran, İstanbul mutfağı üzerine odaklanıyor. Odun ateşinde pişen yemeklerin servis edildiği mekanda, kahvaltı servisi de bulunuyor.

4. Yeni (Soho): İstanbul'daki Yeni Lokanta'nın Londra şubesi. Şef Civan Er’in yönetimindeki mutfak, geleneksel tariflerin modern tekniklerle yorumlandığı, şef odaklı bir menü sunuyor.

5. Gökyüzü (Harringay): Londra genelinde birden fazla şubesi bulunan, büyük porsiyonlu karışık ızgara tabaklarıyla bilinen bir işletme. Geniş oturma alanlarına sahip mekan, aile restoranı konseptinde hizmet veriyor.

6. Skewd Kitchen (Cockfosters): Kuzey Londra'da yer alan restoran, Anadolu mutfağını mevsimsel malzemelerle yorumluyor. Klasik kebapçı formatının dışında, daha modern bir dekorasyon ve sunum anlayışına sahip.

7. Kazan (Victoria): Osmanlı mutfağından örneklerin sunulduğu restoran Victoria bölgesinde bulunuyor. Menüde ızgara çeşitlerinin yanı sıra yavaş pişmiş tencere yemekleri ağırlıkta.

8. Antepliler (Islington): Gaziantep mutfağı üzerine uzmanlaşmış bir işletme. Kendi fırınında lahmacun ve pide çeşitleri üreten restoranın bünyesinde bir de baklava ve tatlı servisi yapan ayrı bir bölüm bulunuyor.

9. Cirrik 19 Numara (Dalston): Ocakbaşı konseptiyle hizmet veren restoran, etlerin kömür ateşinde pişirildiği açık bir mutfağa sahip. Daha salaş ve rahat bir atmosfer sunuyor.

10. Liman (Islington): Izgara çeşitlerinin yanı sıra Ege mutfağı ve deniz ürünleri ağırlıklı bir menüsü var. Mezelerin ön planda olduğu, daha sakin bir akşam yemeği ortamı sunuyor.