Balkon ve bahçe bitkilerini rüzgar ve fırtınadan koruma rehberi

Bitki köklerini koruyun

Bitkileri öldüren şey her şeyden önce köklerinin sökülmesidir, bu nedenle malç yayarak bitki köklerini koruyun. Kök bölgesinin etrafındaki yaklaşık 10 cm genişliğinde bir katman, bitkiyi şiddetli yağmurdan sonra soğuktan koruyacaktır. Malçları bitkinin yapraklarından en az 10 cm uzakta tutun.

Bazen yağışlı havalar toprağın bahçenizden taşmasına hatta komşu bahçelere bile taşınmasına neden olabilir. Bitkilerinizin etrafında çok fazla toprak birikmişse, gerektiği gibi temizleyin. Ayrıca çok fazla yer değiştirme meydana gelmişse toprağınızı doldurmanız gerekebilir. Herhangi bir kök açığa çıkmışsa bu bir işarettir. Toprağı yalnızca orijinal seviyesine kadar doldurun; daha yüksek olursa bitkilerinizin çürümesine neden olabilirsiniz.

Sabitleme yapın

Yaşadığınız bölge, sürekli şiddetli rüzgârlar alan bir bölge olmasa da son yıllarda sayısı artan ani hava olayları ve şiddetli fırtınalar birçok konuda önlem almayı gerektirir hale geldi. Kuvvetli rüzgarlar yeni dikilen ağaçları, çalıları ve benzeri bitkileri parçalayacak kadar güçlü rüzgârlara sebep olabilir. Yakın zamanda bu tür bitkileri ektiyseniz, onları yere 2 ila 3 metrelik kazıklar çakarak sabitleyin. Yere çaktığınız kazıkların rüzgârlarla sökülmeyecek derinlikte olmasına dikkat edin. İpler bitkiye ve sonrasında kazıklara bağlanmadan önce, kazıkların bitkiden uzağa doğru açılı biçimde yerleşmiş olması gerekir.

Yağmur geçtikten sonra birçok bitkiniz yağmurun şiddeti altında eğilmiş ve biraz düzleşmiş görünüyor olabilir, ancak kırılmadıkları sürece kısa sürede tekrar ayağa kalkabilirler. Eğer küçük ağaçlarınız biraz dengesizse, kök sistemleri yeniden toprağa dönene kadar onları bir süreliğine kazıklayabilirsiniz. Kırılmış bir ağacınız varsa bir botanik uzmanına danışmanızda fayda vardır.

Bitkilerinizi kaplayın

Yağmur, çiçeklerinizin büyümesi için iyidir, ancak hiçbir çiçeğin şiddetli bir yağmur fırtınasından alacağı darbeye dayanması gerekmez. Çiçeklerinizin zarar görmesini önlemek için onları ters çevrilmiş saksı, ağır bir kâse, üzerine ağırlık konmuş kova gibi uygun büyüklükteki kaplarla örtün. Bitkileri örtmek için kullanacağınız kapların zemine tutunacak kadar ağır olduklarından olun. Kapların üzerine kaya parçaları, çimento blokları ve tuğlalar koymak işinize yarayabilir.

Bitkilerinizi sarın

Bazı bitkileri çuval bezi gibi güçlü ve sağlam bir kumaşa sarmak onları yağmurlu ve rüzgârlı havanın zarar verici unsurlarından koruyacaktır. Daha büyük bitkileri, asmaları ve çalıları çuval bezine sarabilir ve ihtiyacınız varsa bir çerçeve oluşturmak için bahçe kazıklarını kullanarak kalın bir ip ile bağlayabilirsiniz. Yeni dikilen ağaçların en azından gövdeleri sarılmalıdır, ancak korumayı sağlamak için çerçevenin ağaçtan yaklaşık bir ayak yüksekliğinde direklerden yapılması gerekir.