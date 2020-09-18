Dünya mutfakları: Tapas diyarı İspanyol mutfağı

İspanyol mutfağında sıkça kullanılan malzeme zeytinyağıdır. Her yemekte ve salatada sıkça kullanılır. İspanya denilince ak la gelen tapastır. Öğünlerde sıklıkla tüketilen tapas, İspanya’nın dünya yemek kültürüne yaptığı en büyük katkılardan birisidir. Tapas, meze ve kanepe olarak adlandırılan, günün her saatinde atıştırmalık kabul edilen yiyeceklere verilen addır. Tapaslar sınırsız çeşitte, sıcak veya soğuk olarak servis edilir. Şarap eşliğinde gelen misafire Tapas’lardan ikram etmek adettir.

Diğer vazgeçilmez İspanyol yemeği ise Paella’dır. Paella genelde kabuklu deniz hayvanlarından yapılan pilavlı bir yahnidir. Sebzeli ve tavuk etli yapıldığı bölgeler de vardır. İspanya mutfağında deniz mahsullerinin yeri oldukça geniştir. En popülerleri: morina, yılan balığı ve kalamardır. Genelde kızartılmış şekilde tercih edilir.

Meşhur çorbası Gazpacho denilen soğuk domates çorbasıdır. Bu çorba güney İspanya mutfağına Endülüs’ten kalmıştır. İspanya mutfağında yer etmiş bir diğer yemek Tortilla yani patatesli omlettir. Her kesimde her yerde sıcak ve soğuk olarak tükettikleri doyurucu bir yemektir.

İspanya mutfağı peynir bakımından oldukça zengin ve dünyaca ünlüdür. İnek, keçi ve koyun sütünden çeşit çeşit peynirler elde edilir. Peynirler, füme, yarım füme ve ezme şeklinde bulunmaktadır.

İspanyol mutfağından bir tarif: İspanyol Albondigas

İspanyol Albondigas için malzemeler (4 kişilik):

1 kg yağsız, lifleri ve sinirleri alınmış kırmızı parça et

2 su bardağı ince köftelik bulgur

2 baş büyük soğan

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızıbiber

1 çay kaşığı tuz

Domates sos:

4-5 adet iri domates

1 adet soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Hazırlanışı:

1- Kasaptan kıymanızı alırken kıymanın tek çekim olmasına özen gösterin. Soğanları rendeleyin ve rendelediğiniz soğanların suyunu bir miktar sıkın. Kıymanın içerisine soğanları, bulguru ve baharatları ekleyip yoğurun. 15 dakika kadar yoğurduktan sonra köfteden ceviz büyüklüğünde toplar çıkarın.

2- Çıkan köfteleri fırına dayanıklı bir kaba alın ve domatesi hazırlamak için domateslerin kabuklarını soyun. Soğanı ve sarımsağı yemeklik ince kıyın. 2 yemek kaşığı zeytinyağını bir tencereye alın ve orta ateşte altını açın. Yağ ısınınca soğan ve sarımsakları bir süre kavurun. Soğanların rengi değişmeye başlayınca domatesleri ekleyin tuz ve karabiber ekleyerek sosu kaynamaya bırakın. Sos kaynayıp domatesler erimeye başlayınca bir blender veya mutfak robotu yardımıyla sosu püre haline getirin.

3- Fırınınızı önceden 220 dereceye ayarlayın. Fırına vermek için hazırladığınız köftelerin üzerine domates sosu gezdirin ve köfteleri fırına verin. Yaklaşık olarak 20-25 dakika kadar pişirdikten sonra fırından çıkarın ve sıcak olarak servis edin.

Not: Kıymanızın mutlaka iri çekim veya tek çekim olmasına dikkat edin. Albondigas köftesinin özelliği yerken ağıza iri iri et parçalarının gelmesidir.