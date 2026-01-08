HTHAYAT
OpenAI tanıttı: ChatGPT Health

OpenAI, kişisel sağlık verilerini yönetmeye odaklanan yeni ürünü ChatGPT Health'i duyurdu. Bu yeni özellik, kullanıcıların sağlık ve yaşam tarzı verilerini ChatGPT'ye bağlamasına olanak tanıyor. Şirket, böylece ChatGPT'yi sağlık alanında da merkezi bir dijital arayüz hâline getirmeyi hedefliyor.

OpenAI tanıttı: ChatGPT Health
Giriş: 08 Ocak 2026, Perşembe 12:04
Güncelleme: 08 Ocak 2026, Perşembe 12:04

Bilindiği üzere milyonlarca insan halihazırda ChatGPT’yi sağlıkla ilgili sorular sormak için kullanıyor. OpenAI’ye göre bu, platformdaki en yaygın kullanım alanlarından biri. Kullanıcılar kan tahlilleri, tıbbi görüntüler ve oldukça hassas kişisel veriler yüklüyor.

ChatGPT Health nedir?

ChatGPT Health, ChatGPT içinde yer alan özel bir sağlık deneyimi olarak tasarlandı. Kullanıcılar Apple Health, MyFitnessPal, Function, bazı giyilebilir cihazlar, elektronik sağlık kayıtları (EHR) gibi kaynaklardaki verilerini ChatGPT’ye bağlayabiliyor. Bu sayede sohbetler, kişinin kendi sağlık geçmişine göre daha kişisel ve anlamlı hâle geliyor. OpenAI, kişisel sağlık verilerinin model eğitimi için kullanılmayacağını özellikle vurguluyor.

OpenAI, sağlık alanındaki çalışmalarına yaklaşık iki yıl önce başladı. Son aylarda da bu stratejiyi güçlendirdi. Şirketin verilerine göre, her hafta dünya genelinde 230 milyondan fazla kişi ChatGPT’ye sağlık ve iyi yaşam/wellness ile ilgili sorular soruyor.

ChatGPT Health nasıl kullanılır?

ChatGPT Health şu an için sınırlı sayıda kullanıcıya açık. Bir bekleme listesi bulunuyor. Önümüzdeki haftalarda web ve iOS’ta tüm kullanıcılara açılması planlanıyor. EHR entegrasyonları ve bazı uygulamalar yalnızca ABD’de kullanılabiliyor. ChatGPT Health, HIPAA uyumlu olarak tanımlanmıyor (zaten çoğu tüketici sağlık uygulaması bu kapsama girmiyor). Ancak OpenAI şunları sağladığını söylüyor:

  • Sağlık verileri için ek güvenlik katmanları
  • Sağlık sohbetlerinin model eğitimine dahil edilmemesi
  • Çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA)
  • Kullanıcının istediği zaman sağlık verisi erişimini kapatabilmesi

Şirket ayrıca ChatGPT Health’in, Sam Altman’ın Aralık ayında duyurduğu sekiz haftalık “code red” sürecinin bir parçası olmadığını da belirtiyor. OpenAI’ye göre sağlık, uzun süredir planlanan ve ChatGPT’nin temel kullanım alanlarından biri.

Referanslar

Sharon Goldman. “OpenAI launches ChatGPT Health in a push to become a hub for personal health data”. Şuradan alındı: https://fortune.com/2026/01/07/openai-launches-chatgpt-health-in-a-push-to-become-a-hub-for-personal-health-data/

