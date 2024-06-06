La nina nedir?

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), küresel sıcaklıkların artmasına neden olan "El Nino" hava olayının sona ereceğini ve yıl sonundan itibaren gezegeni serin tutan "La Nina" hava koşullarının etkili olacağını duyurdu. Yayınlanan raporda "Küresel sıcaklıkların ve dünya genelinde aşırı hava koşullarının artmasına neden olan ve geçen yıldan bu yana etkili olan El Nino artık sona erme belirtileri gösteriyor" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'de ise sıcak geçen kış ve ilkbaharın ardından birçok kentte hava sıcaklığı haziran ayında 40 derecelere ulaşarak rekor seviyelere yaklaştı. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uzmanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, AA muhabirine konu ile ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Tağıl, söz konusu hava olayının doğrudan Türkiye'yi etkilemese de hava koşullarındaki değişikliklerin zincirleme etkiler oluşturduğuna dikkati çekerek La Nina'nın yaz ile erken sonbahar arasında etkili olmasının beklendiğini vurguladı.

El Niño ve La Niña nedir?

El Niño ve La Niña, Pasifik Okyanusu'nda deniz yüzeyi sıcaklıklarının olağandışı şekilde değişmesine bağlı olarak meydana gelen iklim olaylarıdır. Bu olaylar, dünya genelindeki hava durumunu ve iklim koşullarını önemli ölçüde etkiler.

El Niño nedir?

El Niño, ekvatoral Pasifik Okyanusu'nda deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalden daha sıcak olduğu bir iklim olayıdır. El Niño, dünya genelinde çeşitli hava durumu anormalliklerine yol açar. Güney Amerika'nın batı kıyılarında daha fazla yağışa, Avustralya ve Endonezya gibi bölgelerde ise kuraklığa neden olur. Ayrıca, Atlantik Okyanusu'nda daha az kasırga faaliyetine yol açabilir.

La Niña nedir?

La Niña, El Niño'nun tersidir ve Pasifik Okyanusu'nun ekvatoral bölgesinde deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalden daha soğuk olduğu bir iklim olayıdır. La Niña, genellikle El Niño'nun tersi etkileri yaratır. Güney Amerika'nın batı kıyılarında kuraklığa, Avustralya ve Endonezya gibi bölgelerde ise daha fazla yağışa neden olur. Atlantik Okyanusu'nda daha fazla kasırga faaliyeti gözlenebilir.

Her iki olay da, küresel hava ve iklim modellerini değiştirerek tarım, su kaynakları, balıkçılık ve hatta ekonomi üzerinde büyük etkiler yaratabilir. El Niño ve La Niña olayları, birkaç yıl sürebilir ve genellikle her 2 ila 7 yılda bir ortaya çıkar.