Kuzey Ay Düğümü İkizler Burcunda: "Bana biraz renk ver!"

Kuzey Ay Düğümü İkizler Burcunda iken; İkizler Burcunun aydınlık özelliklerini açığa çıkartmak üzere tekamül eder ve Yay Burcunun hediyelerini alıp, gölgelerinden arınmayı deneyimleriz.

Kuzey Ay Düğümünüz İkizler ise; bu alan Kuzey Ay Düğümü’nün yüceldiği yer olduğu için yaşam yolunuz daha akıcıdır ve hediyeleri daha açıktır. Ruhunuzun deneyim yolculuğu iletişime dair temalardan geçer. Yaşam iletişim kurmanız için sizi daima kalabalıklara çağırır ve insan ilişkilerinin yoğun olduğu alanlara çeker. Anlamak ve anlaşılmak ruh yolculuğunuzun temel anahtarıdır.

Bu yaşama getirmiş olduğunuz bilgileri ruhunuz iletişim ve bilgi yoluyla hatırlar. Hatırladıklarınıza yeni bilgiler eklemek, çok yönlü olmak ilerlemenizin en açık yoludur. Aynı zamanda öğrendiklerinizi aktarmanız, bilginizi diğerleri ile paylaşmanız gerekir.

Sahip olduğunuz bilgilerde esnememek, diretmek, fanatik olmak, en iyisini bildiğinizi düşünmek sizi yeni bilgiler almaktan ve ilerlemekten alıkoyacaktır. Yargılayıcı olmamalı ve hayatta herkesten her şeyden bir şeyler öğrenebileceğinizin farkındalığında, almaya ve dinlemeye açık olarak ilerlemelisiniz.

Ruhunuzda saklı olan bilgelik, sizi zaman zaman yalnız yaşamaya, doğayla baş başa kalmaya, uzun ve sessiz inzivalara çekebilir. Ancak bu durumu abartmak, kendinizi ve potansiyellerinizi ertelemek, hayattan kaçmak olacaktır. İnsanlar içinde olmalı, merak duygunuzu geliştirmeli, yaşama yeni pencerelerden bakmalısınız. Zihninizi dinlendirmek ve insanları daha iyi anlamak için günlük yaşamın basit ve bazen anlamı olmayan yanlarını da gözlemlemelisiniz.

Ruhunuz bu dünyayı bir okul gibi algılayabilir ve yalnızca yaşama anlam katan, bilgili insanlarla bir arada olmak isteyebilir. Yaşadıklarınızda sürekli mana aramak, olayın özünden kopmanıza ve yanlış çıkarımlar yaparak anlam havuzunda kaybolmanıza neden olabilir. Bu durum zihinsel bir karmaşaya, sürekli etki altında kalmaya yol açabilir. Anlam karmaşasına düşmemek adına ana odaklanmalı, derinlere dalmak yerine daha basit bakabilmeli, yarını düşünürken bugünü kaçırmamalısınız.

Yakın çevreniz, kardeşleriniz, eğitim hayatınız bu yaşamdaki en büyük rehberlerinizdir. İletişim kurmak, yazmak, izlemek, medyayla ilgilenmek, seyahatlere çıkmak, daha küçük alanları gözlemlemek size iyi gelecektir. Gerçekliğinizin bugününüzde saklı olduğunu unutmayın.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi