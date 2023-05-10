Doğum haritamızda Ay Düğümleri

“Hayatınızın en önemli iki günü; doğduğunuz gün ve neden doğduğunuzu anladığınız gündür.” -Mark Twain

Ay düğümlerimiz; doğum haritamızın en önemli noktası, tüm haritanın esas senaryosudur. Dünyaya yaratılış amacımızı anlatan, tekamül yolculuğumuza ışık tutan rehberlerdir.

Ay düğümlerimiz doğum haritamızda Kuzey ve Güney Ay Düğümü olmak üzere ikiye ayrılır ve birbirlerine paralel olarak yerleşirler. Burç yerleşimleri doğum yılımıza göre belirlenir ve 1,5 yılda bir burç değiştirirler. Bu düğümler aslında gökyüzünde gözle göremediğimiz sanal noktalardır. Astronomik olarak Ay ve Güneş arasında ekliptik düzlemi kesen noktalardır ve daima 29 dereceden geriye doğru giderler. Bu nedenle hep retro yerleşimdedirler.

Ay düğümleri doğum yıllarımıza göre belirleniyor olsa da elbette hepimizin hayat yolculuğu kendine has, ruhu eşsiz, doğum haritası benzersizdir. Düğümlerin haritamızda bulunduğu ev ve burç yerleşimleri, onları nasıl deneyimlediğimizi anlatır. Bize ilerlemenin, gelişmenin, hayatın kapılarını açmanın ip uçlarını verirler.

Güney Ay Düğümü

Güney Ay Düğümümüz; bu hayata soy karmamızdan, ata karmamızdan, ruh ailemizden veya inancımıza göre önceki yaşamlardan getirdiğimiz tecrübelerimizi, doğal yeteneklerimizi ve hediyelerimizi anlatır. Ruh oradaki deneyim alanını tamamlamış, öğrenmiş ve o konuda bilgilidir. Alışık olduğumuz, güvende hissettiğimiz alandır. Fakat oradaki deneyim tamamlandığı için Güney Ay Düğümümüzde takılı kalmak ilerleyişimizi engelleyecektir. Bu durum tıpkı eğitim hayatımız sonunda diplomamızla evde oturmak veya bavulumuzu hazırlayıp hayallerimizi yaşayacağımız yolculuğa çıkmamak gibidir.

Güney Ay Düğümümüzün bulunduğu alanı yaşamakta ısrar ettikçe o alanda korkular, bağımlılıklar ve zorluklar açığa çıkar. Fakat elbette o alanı tamamen bırakmak da mümkün değildir. Önemli olan oradaki bilgileri ve hediyeleri bu dünyada doğru kullanarak ilerlemektir.

Kuzey Ay Düğümü

Kuzey Ay Düğümümüz; bu hayatta tekamül edeceğimiz yaşam planımızdır. Ruhun olgunlaşma alanıdır ve yaşadığımız her şey bizi o noktaya taşımaya hizmet eder. Bu alanı gönüllü olarak yaşamayı seçtiğimizde ve bu konuda kararlı olduğumuzda hayatımızda çok büyük açılımlar yaşarız. Kendimizi, ailemizi, iş yaşamımızı, ilişkilerimizi daha iyi anlarız. Işığımız, enerjimiz değişir ve dünyaya daha ait hissederiz.

Kuzey Ay Düğümümüzü anlamak için onun bulunduğu burçtan insanları gözlemlemek bize rehber olacaktır. Hayatımızdaki karar aşamalarında ve sorunlarda ‘Bu burçta Güneş yerleşimi olan biri bu konuda ne yapardı?’ diye düşündüğümüzde hayatımızın daha kolay aktığını fark edebiliriz.

Klasik astrolojide yanlış olan algı; Güney Ay Düğümünü zararlı olarak görmek ve Kuzey Ay Düğümünü ‘gidilecek yer’ olarak görmektir. Oysa Güney Ay Düğümümüz tecrübelerimiz ve doğal yeteneklerimizdir. Kuzey Ay Düğümü ise adeta bir olgunlaşma okulu gibidir. İlerlemeye direnç göstermeyerek anlamayı seçtiğimizde hayat amaçlarımıza ve kendimize yaklaşmış, özlemini duyduğumuz şeyleri gerçekleştirmiş oluruz.

Örneğin; Kuzey Ay Düğümü Balık yerleşiminde olan birine hayat ‘teslimiyeti, akışı, duygularını, maneviyatı, bilgeliği deneyimle’ diyecektir. Kişi bu alanı deneyimlemeye uzak olduğunda, çok fazla zihinde ve dünyevi yaşam koşuşturmasında olduğunda, kontrolü bırakamadığında, hayat ona ay düğümlerinin bulunduğu alana göre duygusal deneyimler getirebilir. Kişi anlamaya gönüllü olarak duygusal ve ruhsal ihtiyaçlarını görmeyi seçerse, hayat ona daha kolay deneyimler sunacaktır. Fakat çok direnç gösteriyorsa, duygularını; kırgınlıklar, kayıplar veya acılarla açığa çıkartabilir veya duygularını fark edeceği en sert deneyimlerden geçerek manevi dünyasını keşfedebilir.

Tutulmalar ve yaş döngüleri

Güneş ve Ay Tutulmaları, Yeniay ve Dolunay evreleri Ay Düğümlerine 45 derece yakınlık içinde iken meydana gelir. Kuzey veya Güney Ay Düğümümüzde Güneş varsa, bu durum tutulma zamanları doğduğumuz anlamına gelir.

Kadim uygarlıklarda tutulma zamanları Güneş ve Ay’ın ışıklarını bir Ejderhanın yediği düşünülmüştür. O yüzden Güney Ay Düğümüne Ejderhanın Kuyruğu (Cauda Draconis), Kuzey Ay Düğümüne de Ejderhanın Başı (Caput Draconis) denmiştir.

Tutulmalar Ay Düğümleri ile birlikte bir enerjiyi açığa çıkarttığından hayatlarımızdaki kadersel olayları anlatır. 18 yılda bir başa dönerler ve 9 yılda bir yaşamlarımızda kendi ay düğümlerimiz ile gökyüzündeki ay düğümleri ters yerleşir. Bu nedenle her 9’lu yaş döngümüzde kadersel olayları daha belirgin yaşarız.

Özellikle 27 - 28 yaşlarımıza geldiğimizde hem ters düğüm yaşarız hem de ilk Satürn döngümüzü deneyimleriz. O yaşlarda gerçekleşen tutulmalarla geçmişe yönelik değerlendirmeler yapar, hayat amaçlarımızı daha net anlarız.

33 yaşımızda ise Kuzey Ay Düğümümüzü tam anlamıyla yaşamaya başlarız. Bu yaş döngümüzde yaşadığımız olaylar hayatımıza kalıcı deneyimler getirir ve kendimizi en çok tanıdığımız, en çok olgunlaştığımız zamanlardan geçeriz.

21 - 36 yaşlarda ise ay düğümlerimiz gökyüzündeki ay düğümleri ile tam kavuşumda olur. Bizi ilerleten, daha kolay akışta olan yaşlarımızdır.

Klasik astrolojiye göre Kuzey Ay Düğümü İkizler burcunda yücelir. En zorlu deneyimleri Oğlak ve Akrep burcunda yaşatır. Yay burcunda ise düşüşte kabul edilir.

Fakat herkesin deneyimi kendi farkındalığına göre verilmiştir. Ruhumuzun seçtiği her yolculuk kendine has hediyeler taşıyan eşsiz bir serüvendir. Bu serüvenin tadını en keyifli şekilde çıkartarak özünüzdeki ışığa kavuşabilmeniz dileğiyle!

İnci Gücen

Altair Astroloji

Instagram: @incininyildizi