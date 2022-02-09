Köpeğinizi mutlu etmek için ne yapabilirsiniz?

Yakın zamanda köpek sahiplenmeyi düşünüyor ya da yıllardır size dostluk eden köpeğinizin daha kaliteli bir yaşam sürdürmesi için neler yapabileceğinizi merak ediyor olabilirsiniz. İşte size yardımcı olabilecek birkaç ipucu…

Köpeğinizi mutlu etmek için ne yapabilirsiniz?
İlişki
09 Şubat 2022 Çarşamba

Köpekler bizim biricik sadık dostlarımız… Onlara daha iyi bakmak ve mutlu etmek için yapmayacağımız şey yok. Peki, sevgili dostunuzun saha sağlıklı ve mutlu olması için ne yapabilirsiniz? İşte köpeğinizi mutlu etmek için 5 ipucu:

1- Düzenli olarak veteriner kontrolünden geçirin

Tıpkı insanlar gibi köpeklerin de düzenli olarak doktor kontrolünden geçmesi gerekmektedir. İlk defa köpek sahiplendiğinizde, köpeğinizin sağlıklı ve tüm aşılarının tam olduğundan emin olmak için onu veterinere götürmelisiniz. İlk veteriner kontrolünden sonra, her yıl rutin kontrol yaptırmalısınız. Eğer köpeğiniz yavruysa, daha yaşlıysa ya da sağlık sorunları varsa veteriner ziyaretlerinizin daha sık olması gerekebilir.


2- Oyun zamanını mutlaka gözetim altında tutun

Köpeğiniz dünyanın en tatlı köpeği olabilir ve bu nedenle diğer köpeklerle anlaşması konusunda endişelenmiyor olabilirsiniz. Diğer köpekler de arkadaş canlısı görünse bile işler bir anda çığırından çıkabilir. Bu nedenle köpeğinizin oyun zamanını, daha önce başka köpeklerle birçok kez oynamış olsa dahi, mutlaka denetim altında tutun. Köpeğiniz bazı günler huysuz olabilir. Bu nedenle oyun zamanı bittiğinde tüylü dostunuzu eve götürüp dinlenmesini ve yeniden enerji toplamasını sağlayabilirsiniz.

3- Köpeğinizi kısırlaştırın

Eğer köpeğinizin üremesini istemiyorsanız onu en kısa zamanda kısırlaştırmalısınız. Böylelikle ileride karşılaşabileceği sağlık sorunlarını minimuma indirerek, köpeğinizin daha uzun ve sağlıklı bir ömrü olmasını sağlarsınız. Böylelikle istenmeyen gebelikleri önleyebileceğiniz gibi aynı zamanda kısırlaştırma köpeğinizdeki davranış sorunlarını çözmenize de yardımcı olabilir.

Köpek cinsleri ve özellikleri
Köpek cinsleri ve özellikleri


4- Bol bol egzersiz yapmasını sağlayın

Köpeğinizin cinsi ne olursa olsun, daha sağlıklı bir hayat sürmesi için egzersiz yapması gerekmektedir. Eğer çalışıyorsanız ve köpeğinizi yeteri kadar gezdiremediğinizi düşünüyorsanız, bir köpek gezdirme servisine danışabilirsiniz.

5- Köpeğinizin sağlıklı beslenmesine önem verin

Köpekler obur hayvanlardır, bu nedenle yemek yedikten dakikalar sonra bile açlıktan ölüyormuş gibi davranabilirler. Ancak, köpeklerin de insanlar gibi obez olabileceğini unutmamanızda fayda var. Bu nedenle köpeğinizin ne yediğine dikkat etmelisiniz. Egzersize ek olarak, köpeğinizin dengeli beslenmesi gerekmektedir. Köpeğinizin mamasının kaliteli olmasına ve doğru miktarda tükettiğinden emin olun. Ayrıca ona verdiğiniz ödül mamalarının miktarına da dikkat edin.


Çeviren: Dilara Koru


Referans: Daily News Dig. 5 Must-Know Dog Care Tips Guaranteed to Make Your Dog Happy. Şuradan alınmıştır: http://dailynewsdig.com/5-must-know-dog-care-tips-guaranteed-to-make-your-dog-happy/


Köpek sahiplerinin yapması gereken 10 şey

İşte köpeklerin sahiplerinden beklentileri:

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İnsanların köpeklere köpeklerin de insanlara ihtiyacı var. Sıklıkla yaşanan problem ise bu sadık dostların temel ihtiyaçlarını karşılamayı başaramamaktır. Bundan yaklaşık 100.000 yıl önce aslında kurt olan bu hayvanlar 15.000 yıl önce evcilleştirildi.
O zamandan beri de insanlara avlanma ve korunma konularında yardım ediyorlar. Peki biz onlara ne kadar yardımcı oluyor, sağlıklı ve mutlu olmaları için ne yapıyoruz? İşte köpeklerin sahiplerinden beklentileri:
1- Yaşamak için güvenli ve konforlu bir ortam istiyorlar Sibirya kurdu ya da alman çoban köpeği gibi cinsler soğuk iklimlerde bile bahçede, köpek kulübesinde yaşamaktan hoşlanabilir. Ama uzmanlar, köpekler yüzyıllarca dışarıda yaşamış olsalar da, günümüzde dışarıda daha çok risk altında olduklarının altını çiziyor. Tehlikeli bahçe aletleri, tarım ilaçları, zehirli yılanlar, kötü komşular ve trafiği düşünün... Ama en büyük tehdidi hava şartları oluşturur: Kışın dondurucu soğuğu ve yazın kavurucu sıcağı. Yani köpeğinizin ailenizin bir parçası olduğunu unutmayın ve ona evinizde özel bir alan oluşturun.
2- Park edilmiş bir arabada bırakılmak istemezler Park edilmiş kilitli bir arabada tek başına bırakılmış b,ir köpek manzarası ile kaç kez karşılaştınız? Camları aralık bıraksanız bile, 30 dakikadan sonra iç ısı tehlikeli şekilde yükselecektir. Üstelik durumu kontrol altına alamadıkları için son derece çaresiz olurlar. Köpeğinizi asla arabada bırakmayın.
3- Egzersiz için dışarıya çıkarılmak isterler Ortam değişikliğine ve egzersize ihtiyaçları vardır. Her köpeğin günlük yürüyüşlere ihtiyacı vardır, bunu karşıladığınıza emin olmalısınız. Egzersiz köpeklerin zinde olmasını sağlar, sindirim ve davranış bozukluklarını engeller. Yürüyüş rotalarını çeşitlendirmeli ve onun yeni kokular keşfetmesini sağlamalısınız.
4- Sosyalleşmek isterler Diğer köpeklere ve insanlara maruz bırakmak, onları sosyalleştirmek için en iyi yoldur. Ama eğer hatalı davranışlar sergilerseniz köpeğiniz ya çok agresif y ada çok utangaç olabilir. Küçük yaştan itibaren diğer hayvanlarla iletişim kurması onun ileride yaşayacağı davranış bozukluklarını engeller. Çılgın ve gürültülü çocuklardan kaçınılmalı; uzun etekli kadınlar, sakallı adamlar, farklı zemin dokuları, karışık hava ve garip kokular gibi alışık olmadığı şartlara alıştırılmalıdır. Bunların hepsi köpek sosyalleşme programının bir parçasıdır.
5- Sınırlara ihtiyaçları vardır, aynı çocuklar gibi Nasıl isterseniz adlandırın: Eğitim, yönetim ya da rehberlik ama her köpeğin buna ihtiyacı vardır. Köpeklerde iki yaşındaki bir çocuğun beyni olduğunu unutmamalıyız; bu nedenle sınırları, kuralları olmalıdır. Uzmanlar eğitimlerin 10 dakikadan fazla sürmemesi ve başarılı olduklarında ödüllendirilmeleri gerektiğini belirtiyor.
6- İyi beslenmek isterler İnsanlar gibi, köpekler de yemeklerini sevmek isterler. Bazı köpek sahipleri hayvanları doğası gereği çiğ et ile beslemeleri gerektiğini düşünse de sindirim sistemleri çoktan değişime uğramıştır ve artık çiğ eti hazmedecek durumda değildir. Salmonella ya da E. coliden muzdarip olabilmeleri gibi gerçek bir tehlike vardır. Yağ, karbonhidrat ve protein dengeli bir diyet en iyisidir. Ayrıca, çoğu köpek sabah ve akşam olmak üzere iki öğün beslenmelidir.
7- Beyin eğitimine ihtiyaçları vardır Köpeklerin sağlıklı olmak için sadece fiziksel eğitime değil, oyunlar, oyuncaklar ile verilecek beyin eğitimine de ihtiyacı vardır. Araştırmak, beyinlerini ve duyularını kullanarak keşfetmek isterler. Araba yıkamak, farklı manzaralar ve kokular deneyim etmesini sağlamak onun varlığını zenginleştirmek için iyi yollardır. Odaklanmasını, düşünmesini ve çözüm üretmesini sağlayacak her tür aktivite onun daha zeki ve mutlu bir hayvan olmasını sağlar.
8- Ödül kazanmaları gerekir Bir köpek korktuğunda onu teselli ettiğiniz her zaman, bu bir ödül olarak algılanır ve aynı ilgiyi görmek adına tekrarlanabilir. Aynı şey hak etmediği zaman tehdit edildiğinde de geçerlidir. Ödüllendirileceği zaman oturmasını ve beklemesini sağlamak tavsiye edilir. Onun kolaya alışmasını engellemelisiniz.
9- Çok fazla konuşulmasını sevmezler İnsanlar genellikle köpekleri ile çok fazla konuşurlar ve vücut dilinin sözcüklerden çok daha etkili olduğunu fark etmezler. Daha önce de belirttiğimiz gibi, köpekler 2 yaşında bir çocuğun beynine sahiptir. Anlamadığı şeyler söylemek yerine, doğru hareketlerde bulunmak gerekir.
10- Sarılmanızı istemezler İnsanlar sevgisini göstermek için sarılmayı severler ama köpekler için aynı şeyi söyleyemeyiz. Hatta nefret ederler. Sebep basit: Hareket alanını kısıtlamış olursunuz ve onlar da kendilerini kısıtlanmış ve dolayısı ile tehdit altında ve korkmuş hisseder. Bu konuda sadece çocuklara tolerans gösterebilirler.

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