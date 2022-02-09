Köpeğinizi mutlu etmek için ne yapabilirsiniz?

Köpekler bizim biricik sadık dostlarımız… Onlara daha iyi bakmak ve mutlu etmek için yapmayacağımız şey yok. Peki, sevgili dostunuzun saha sağlıklı ve mutlu olması için ne yapabilirsiniz? İşte köpeğinizi mutlu etmek için 5 ipucu:

1- Düzenli olarak veteriner kontrolünden geçirin

Tıpkı insanlar gibi köpeklerin de düzenli olarak doktor kontrolünden geçmesi gerekmektedir. İlk defa köpek sahiplendiğinizde, köpeğinizin sağlıklı ve tüm aşılarının tam olduğundan emin olmak için onu veterinere götürmelisiniz. İlk veteriner kontrolünden sonra, her yıl rutin kontrol yaptırmalısınız. Eğer köpeğiniz yavruysa, daha yaşlıysa ya da sağlık sorunları varsa veteriner ziyaretlerinizin daha sık olması gerekebilir.

2- Oyun zamanını mutlaka gözetim altında tutun

Köpeğiniz dünyanın en tatlı köpeği olabilir ve bu nedenle diğer köpeklerle anlaşması konusunda endişelenmiyor olabilirsiniz. Diğer köpekler de arkadaş canlısı görünse bile işler bir anda çığırından çıkabilir. Bu nedenle köpeğinizin oyun zamanını, daha önce başka köpeklerle birçok kez oynamış olsa dahi, mutlaka denetim altında tutun. Köpeğiniz bazı günler huysuz olabilir. Bu nedenle oyun zamanı bittiğinde tüylü dostunuzu eve götürüp dinlenmesini ve yeniden enerji toplamasını sağlayabilirsiniz.

3- Köpeğinizi kısırlaştırın

Eğer köpeğinizin üremesini istemiyorsanız onu en kısa zamanda kısırlaştırmalısınız. Böylelikle ileride karşılaşabileceği sağlık sorunlarını minimuma indirerek, köpeğinizin daha uzun ve sağlıklı bir ömrü olmasını sağlarsınız. Böylelikle istenmeyen gebelikleri önleyebileceğiniz gibi aynı zamanda kısırlaştırma köpeğinizdeki davranış sorunlarını çözmenize de yardımcı olabilir.

4- Bol bol egzersiz yapmasını sağlayın

Köpeğinizin cinsi ne olursa olsun, daha sağlıklı bir hayat sürmesi için egzersiz yapması gerekmektedir. Eğer çalışıyorsanız ve köpeğinizi yeteri kadar gezdiremediğinizi düşünüyorsanız, bir köpek gezdirme servisine danışabilirsiniz.

5- Köpeğinizin sağlıklı beslenmesine önem verin

Köpekler obur hayvanlardır, bu nedenle yemek yedikten dakikalar sonra bile açlıktan ölüyormuş gibi davranabilirler. Ancak, köpeklerin de insanlar gibi obez olabileceğini unutmamanızda fayda var. Bu nedenle köpeğinizin ne yediğine dikkat etmelisiniz. Egzersize ek olarak, köpeğinizin dengeli beslenmesi gerekmektedir. Köpeğinizin mamasının kaliteli olmasına ve doğru miktarda tükettiğinden emin olun. Ayrıca ona verdiğiniz ödül mamalarının miktarına da dikkat edin.

Çeviren: Dilara Koru

Referans: Daily News Dig. 5 Must-Know Dog Care Tips Guaranteed to Make Your Dog Happy. Şuradan alınmıştır: http://dailynewsdig.com/5-must-know-dog-care-tips-guaranteed-to-make-your-dog-happy/