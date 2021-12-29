İlişkide beklentilerin karşılanmaması nasıl çözülür?

Partnerinizi sizi yeteri kadar tanımadığını mı düşünüyorsunuz? Beklentilerinizi yerine getirmemesi sizi üzüyor mu? Aşk ilişkileri alanında kitapları ve yayınlarıyla ünlü psikoterapist Esther Perel, bunların gerçekçi beklentiler olmadığını söylüyor ancak “Umudunuzu kırmayın” diye de ekliyor.

Karşı cinsten beklentiler, erkeklerin kadınlardan veya kadınların erkeklerden beklentileri üzerine çokça tartışma yaşanıyor. Modern aşk ilişkilerinde iki tarafın birbirinden beklentileri mutlu ilişki için temel oluşturuyor. Perel ise bu anlayışı kırıyor ve beklentilerin gerçekçi olmamasının ilişki sorunlarını beraberinde getireceğini söylüyor. Bahsettiği “4 miti” aşmak, ilişkilerde net ve cesur olmayı sağlıyor. Bu da hayal edilenden daha fazlasına kavuşma ihtimalinin önünü açıyor.

Esther Perel kimdir?

İkili ilişkiler ve “Erotik zekâ” kavramı konusunda dünyanın en saygın otoritelerinden biri kabul edilen çift terapisti Esther Perel, özellikle de uzun süreli ilişkilerde arzuyu ve tutkuyu sürdürme konusundaki fikirleriyle adından söz ettiriyor. Perel, Türkçe’ye “Tutsak Cinsellik: Erotik Zihnin Kilidini Açmak” adıyla çevrilmiş olan kitabının yanı sıra ülkesi ABD’de yayınlanan kitapları ve TED konuşmalarıyla da yakından takip edilen bir uzman. Perel, “Erotizm başlı başına seks değil, bizi canlı hissettiren canlılık, merak ve kendiliğindenlik nitelikleridir.” gibi görüşleriyle, ilişkiler içinde kendini keşfeden bireyler olmaları yolunda insanlara rehberlik ediyor.

İlişkilerde gerçekçi beklentiler hayal ettiğinizden fazlasını getirebilir

İlişkiler konusunda yol gösterici kitapların yazarı Esther Perel, önerilerini Instagram hesabından da sık paylaşıyor. Beklentiler konusuna sık sık değinen Perel, aşk ve partner ilişkileri hakkında bazı yanlış algılara dikkat çekiyor. “Gerçekçi beklentileriniz varsa, istediğiniz şeyden daha fazlasını bulma şansınız olur.” diyor ve ilişkilerde hayal kırıklığına uğramamanın basit formülünü veriyor.

Mit 1: “Partnerime her şeyi anlatmalıyım”

Duyguları paylaşmak yakınlığın göstergesi kabul edilebiliyor. Sıkıntıları paylaşmayı ve iç dökmeyi ikili ilişkide doğal bir hakkımız gibi görebiliyoruz. Oysa ki eş veya sevgiliye, her haliyle iç dünyamızı dökmek ve tüm sıkıntıları yansıtmak her zaman doğru bir davranış olmayabilir. Sorunları paylaşmak, karşı tarafın çözüm üretmesini beklediğimize dair bir algı yaratabilir. Bunun gibi çeşitli yanlış anlaşılmalar, iletişim aksaklıklarına neden olabilir. Üstelik, ilişkideki bazı dengeler de şaşabilir. Esther Perel şöyle diyor;

“Bazı insanlar samimiyetin birbiri hakkında her şeyi bilmek anlamına geldiğini sanırlar. Ancak tek bir insan her derdimizin ortağı olamaz. Belirli şeylerin arkadaşlar, terapistler veya kardeşlerle paylaşılması daha uygundur.”

Mit 2: “Beni tanısaydın bunu bilirdin…”

Bazen biz hiçbir şey söylemeden ne istediğimizin tahmin edilmesini isteriz. Bunu özellikle de partnerimizin yapmasını beklediğimiz zaman gerginlik yaşanması olası hale gelir. Yolunda giden bir ilişkinin temel kuralı, açık ve net iletişimdir. Bu sadece eş veya sevgililik ilişkisinde değil, her türlü insan ilişkisinde geçerlidir. Yetişkin bir insan, ihtiyaç duyduğu şeyleri karşılamaktan kendisi sorumludur. Esther Perel bunu şöyle ifade ediyor;

“Eşimizin veya sevgilimizin, kısacası partnerimizin bizi çok iyi tanıması gerektiği ve neye ihtiyacımız olduğunu, ne hissettiğimizi ona söylemememiz gerektiğine inanırız. Ancak ne istediğimizi söyleyebilmemiz gerekir. Partnerlerimiz bizim birer uzantımız değildir.”

Mit 3: “Partnerim, anne-babamın vermediği her şeyi sunmalıdır”

İkili ilişkilerden bazı beklentilerimizin olması son derece doğaldır. Ancak bunların eş veya sevgilinin gerçekten sorumlu olduğu şeyler olup olmadığını gözden geçirmek gerekir. Bir ilişkiye başladığımızda, mutlu olmak için birçok beklenti içine gireriz. Bu beklentilerin birçoğunun geçmişte eksik yaşadığımız bazı şeylerden kaynaklandığını fark etmemiz büyük bir keşif olabilir. İlişki uzmanı psikoterapist Esther Perel bunu şöyle vurguluyor;

“Hayatımızdaki o özel insan bize birçok şey verebilir. Bizi mahrum kaldığımız sevgiyle doldurabilir. Bize hiç bilmediğimiz güven duygusunu sunabilir. Ama çocukluğumuzda yoksun kaldığımız şeyleri telafi etmek için bize borçlu değildir. Bu ancak onun sunduğu bir hediye olabilir, sorumluluğu değil.”

Mit 4: “O değişirse her şey daha iyi olacak”

İlişkimizde sorun yaşadığımız zaman, karşı tarafta birçok şeyin değişmesini beklemeye başlarız. Bazı davranışlarda değişim olmasını istemek anlaşılabilir bir durumdur. Ancak davranışların arka planındaki bireysel sebepler değişmediği müddetçe, o kişinin değişmesini beklemek gerçekçi değildir. İlişki iki taraflı bir yolculuktur. İlişkinin dinamiklerine dair bir değişim beklemek ve beklentileri yeniden düzenlemek daha gerçekçi olur. Bu da iki taraflı bir sorumluluk gerektirir. Değişim umudu ancak bu şekilde ufukta belirir. Esther Perel buna şöyle açıklık getiriyor;

“Eşin veya sevgilinin değişmesini bekleme fikri çok uzun bir zaman beklemeye mal olabilir. Ve bu mutlakçı düşünce kesinlikle geri teperek bizi her iki tarafta da defansif yani savunma tepkisinde bırakır. Düğümü şöyle çözün: partnerinizi değiştirmeye girişmek yerine, ilişkinizi değiştirmeye odaklanın. Bu ikinizi de kapsar.”

Yazı: Senem Tahmaz

Kaynak: https://www.instagram.com/p/CUsz4pCLmUw/