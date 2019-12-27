Cins cins köpekler

Köpek cinsleri adları ve köpek cinslerinin özellikleri nelerdir?

Bir köpek beslemeyi düşünüyorsanız ilk önce özelliklerini bilmeniz avantajınıza olacaktır. Pug cinsi, golden cinsi, beagle cinsi gibi birçok köpeğin özelliklerini bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

Afkan Tazısı: Afganistan kökenlidir. Av ve süs köpeği olarak yetiştirilir. Kayalık arazilerde güçlü sıçrayışlar yapabilir. Boyu 61–71 cm'yi, ağırlığı 22–27 kg'ı bulur. Apartman hayatı için uygun değillerdir. Ortalama 12 yıl yaşar.

Airedale Teriyeri: Teriyerlerin en büyük olan türüdür. Airedale Teriyer aktif, zeki ve oyunseverdir, hatta biraz haylaz olduklarını söyleyebiliriz. Sadıktır ama bazen inatçı olabilir. Çocuklarla uyumlu ve diğer ev içi hayvanlara karşı toleranslıdır. Çok nadir havlar. Boyu 56-61 cm’yi, 18-23 kg’ı bulur. Ortalama 10-12 yıl yaşar.

Akita: Birinci sınıf koruma köpeğidir. Cesur ve akıllıdır. Serin iklimlerde dışarıya uyum sağlayabilir ama genel olarak iç mekanda yaşamaları gerekir. Eğer yeterince egzersiz yaptırılabiliyorsa apartmanda da yaşayabilir. Yabancılardan haz etmezler, çocuklarla çok iyi anlaşırlar. Genelde başka köpeklerle beraber olmak hoşlarına gitmez. Boyu 34-54 cm’yi, ağırlığı 61-71 kg’ı bulur. Ortalama 10-15 yıl yaşar.

Amerikan Cocker: Özellikle ev hayatına uyumludur. Ev hayvanlarıyla, köpeklerle ve çocuklarla iyi geçinir. Bolca tüye sahip olan bir ırktır. Çok sık olmasa da bazen havlar. İyi ilgi ve sevgiye ihtiyaç duyar. Boyu 35-38 cm’yi, 10-14 kg’ı bulur. Ortalama 12-15 yıl yaşar.

Basset Hound: Çok sakin bir türdür, ısırma eğilimi yoktur. Sosyaldir, bu yüzden yalnız bırakılmamalıdır. Salya akıtabilir. Çocuklarla ve diğer hayvanlarla çok iyi anlaşır. İç mekanda hareketsiz, dış mekanda ise oldukça hareketlidir. Çocuklar kulaklarını çekmemeli, sırtınan oturmamalıdır. Boyu 28-38 cm’yi, ağırlığı 20-29 kg’ı bulur. Ortalama 10-12 yıl yaşar.

Beagle: Çocuklara karşı çok hoşgörülü olan Beagle'ler iyi bir ev arkadaşıdır. Enerjik ve hiperaktiftir. Başka bir hayanla beraber aynı evde yaşayacaksa küçüklükten alıştırılmalıdır. Genelde mutlu bir tavrı vardır, kuyruğunu sallar. Boyu 33-43 cm’yi, ağırlığı 9-11 kg’ı bulur. Ortalama 12-15 yıl yaşar.

Bedlington Terrier: İngiltere kökenli bir türdür. Önceleri dövüş köpeği ve av köpeği olarak kullanılsa da zamanla ev köpeği oldu. Görünüşleri kuzuyu andırır. Sevgi dolu ve sadık bir cinstir. Boyu 38-44 cm’yi, ağırlığı 7,7-10 kg’ı bulur. Ortalama 12-14 yıl yaşar.

Bergamasco: İtalya’nın Bergamo şehrinde yetiştirilen bir çoban köpeği ırkıdır. Her türlü havaya uyum sağlar. Tüyleri kalındır ve karmakarışıktır. Zeki, kararlı ve oldukça sabırlıdır. Boyu 54-62 cm’yi, ağırlığı 26-38 kg’ı bulur. Ortalama 10-13 yıl yaşar.

Bichon Frise: 7-10 cm uzunluğundaki yumuşak ve ipeksi tüylere sahip bu cinsin bağımsız bir ruhu vardır. Oldukça neşelidir, oyuncudur ve çok duyarlıdır. Türünün adı, Fransızcada kıvırcık tüylü kucak köpeği anlamındadır. Boyu 23-30 cm’yi, ağırlığı 3-5 kg’ı bulur. Ortalama 12-15 yıl yaşar.

Boerboel: Koruma içgüdüsüne sahiptir. Bu cins köpeklere evde bakılamaz. Dünyadaki en güçlü köpekler arasındadır. Zeki ve itaatkardır. Boyu 60-70 cm’yi, ağırlığı 50-90 kg’ı bulur. Ortalama 10-12 yıl yaşar.

Boo: Sahibine karşı cok bağlı ve sadıktır. Görüntüleriyle tüm kalpleri eritebilecek güçleri vardır. Boyu 25-28 cm’yi, ağırlığı 1,5-3 kg’ı bulur. Ortalama 15 yıl yaşar.

Brittany: Neşeli karakterinden ötürü insana çok iyi arkadaşlık eder. Bir spor köpeği olmakla birlikte apartman hayatına da uyum sağlayabilir. Zeki ve çeviktir. Aynı zamanda çok dikkatlidir. Boyu 46-52 cm’yi, ağırlığı 14-18 kg’ı bulur. Ortalama 14-15 yıl yaşar.

Chow Chow: Çin kökenlidir. Bu tür çocuklarla iyi geçinir, sakin bir yapıya sahiplerdir. Tam bir aile köpeğidir. Genellikle usludur ama bazen hırçınlaşabilir. İnatçı denebilecek kadar kararlıdır. Birlikte yaşadığı insanlara bağlıdır ama özgürlüğüne de oldukça düşkündür. Boyu 46-56 cm’yi, ağırlığı 20-32 kg’ı bulur. Ortalama 9-15 yıl yaşar.

Collie: İskoş çoban köpeğidir. Asil bir cins olan Collie'lerin oldukça zeki bir yapısı vardır. Duyarlı, sevimli, eğitimi kolaydır. Boyu 48-56 cm’yi, ağırlığı 14-20 kg’ı bulur. Ortalama 10-14 yıl yaşar.

Çatalburun: Oldukça sevecen, sakin ve sahiplerinin sözünden çıkmayan bu tür daha çok ev köpeği olarak tercih edilirler. Boyu 45-63 cm’yi, ağırlığı 14-25 kg’ı bulur. Ortalama 10-13 yıl yaşar.

Dachshund: Namı diğer sosis köpek, uzun gövde yapısıyla ilgi çeker. Sakin çocuklarla iyi anlaşır ama yabancı çocuklara karşı agresif tavır sergileyebilirler. Yabancılara karşı korumacıdır ve onlara havlar. Boyu 30-35 cm’yi, ağırlığı 4-9 kg’ı bulur. Ortalama 12-16 yıl yaşar.

Dauna (Great Dane): Büyük boyutlara sahip olan bu köpek, kısa ve parlak bir tüy yapısına sahiptir. Sıcak ortamları sevmez. Boyu 71-86 cm’yi, ağırlığı 50-90 kg’ı bulur. Ortalama 6-8 yıl yaşar.

Doberman Pinscher: Son derece sağlam ve asil bir duruşu vardır. Bunların yanı sıra oldukça hareketli, hızlı ve çeviktir. Boyu 61-72 cm’yi, ağırlığı 32-45 kg’ı bulur.Ortalama 10-13 yıl yaşar.

İngiliz Bulldog: Sert bir görünüme sahip olmasına rağmen, en kibar ve nazik köpek cinsleri arasında yer alır. Horlama ve salya akıtma durumu vardır. Boyu 31-40 cm, ağırlığı 22-25 kg’ı bulur. Ortalama 8-12 yıl yaşar.

Jack Russell Terrier: Yeteneği ve hızı ona değer kazandırır. Hareketli ve yaşam dolu bir ırktır. Köpeklere karşı saldırgan olabilir, bu yüzden yavruyken sosyalleştirilmelidir. Boyu 23-38 cm’yi, ağırlığı 6-8 kg’ı bulur. Ortalama 15-20 yıl yaşar.

Japon Chin: Sahibine düşkünlüğünle tanınan bu cinsler sevgi dolulardır. Birçok süs köpeğine oranla daha iyi eğitim alma özellikleri vardır. Boyu 18-28 cm’yi, ağırlığı 4 kg’ı bulur. Ortalama 10 yıl yaşar.

Labrador Retriever: İnsanlarla olmayı çok sever. Bu cins, ailenin parçası olduğunu hissetme gereksinimi duyar. Boyu 55-62 cm’yi, ağırlığı 25-36 kg’ı bulur. Ortalama 10-14 yıl yaşar.

Lapphund: Çocuklara karşı sabırlı ve dikkatli bir türdür. Yabancılara karşı kuşkucu bir yapısı vardır. Boyu 41-52 cm’yi, ağırlığı 15-24 kg’ı bulur. Ortalama 12-14 yıl yaşar.

Maltese: 2800 yıl önce Malta’da ortaya çıktığı tahmin edilen süs köpeğidir. Arkdaşlık eden zarif, sevimli bir köpektir. Oldukça hareketli ve enerjiktir. Boyu 20-25 cm’yi, ağırlığı 3-4 kg’ı bulur. Ortalama 18 yıl yaşar.

Minyatür Bull Terrier: Kare şeklinde simetrik olan vücutları kaslı ve iyi gelişmiştir. Sahiplerine oldukça sadık bu tür yanlız kalmayı sevmez. Boyu 25-36 cm’yi, ağırlığı 9.1-16 kg’ı bulur. Ortalama 11-14 yıl yaşar.

Neapolitan Mastiff: Sahiplerine ve aile fertlerine karşı duygulu ve yumuşak huyludurlar. Eskiden yük hayvanı ve muhafız olarak kullanılan bu tür günümüzde de mülk korumak için biçilmiş biçilmiş kaftandır. Boyu 58-77 cm’yi, ağırlığı 50-70 kg’ı bulur.

Otterhound: İngiliz köpek ırkıdır. Soğuk havalara karşı dayanıklı bu ırk neşeli, cesur ve dost canlısıdır. Hassas yerli ırk olarak tanınır. Boyu 58-71 cm’yi, ağırlığı 35-53 kg’ı bulur. Ortalama 10-13 yıl yaşar.

Pharaoh Hound: Evde sakin olmasına karşın doğası gereği koşmayı çok sever. Heyecanlandıkları zaman kızarabilirler ayrıca burun ve kulakları pembemsi bir renge bürünür. Boyu 53-63 cm’yi, ağırlığı 18-27 kg’ı bulur. Ortalama 11-14 yıl yaşar.

Pitbull: Oldukça güçlü yapısıyla dikkat çeken bu ırkın diğer köpeklere ve kedilere karşı hiç tahammülleri yoktur. İnsan dostudurlar ve sahiplerini ölüm pahasına korurlar. Boyu 43-53 cm’yi, ağırlığı 14-30 kg’ı bulur. Ortalama 8-15 yıl yaşar.

Pug: Oldukca neşeli olan bu ırk sahibine çok sadıktır. Oyuncu bir yapıya sahiptir ve yaramazlıklarıyla dikkat çekerler. Boyu 25-28 cm’yi, ağırlığı 6-8 kg’ı bulur. Ortalama 12-15 yıl yaşar.

Pumi: Sahibine sevgiyle bağlıdır ancak yabancılarla arkadaşlık etmez. Zeki, aktif ve hayat doludur. Yabancılara karşı çekingendir. Boyu 38-47 cm’yi, ağırlığı 8-15 kg’ı bulur. Ortalama 12-13 yıl yaşar.

Saint Bernard: Saint Bernard yavaş hareket eden, sabırlı ve itaatkar bir karaktere sahiptir. Salyalarıyla ünlüdür. Boyu 65-80 cm’yi, ağırlığı 64-120 kg’ı bulur. Ortalama 8-10 yıl yaşar.

Shih-Tzu: Çin kökenli bir türdür. Son derece oyuncu ve hareketlidir. Egzersizlerine dikkat edilmelidir yoksa hem tembel olur hem de çabuk kilo alır. Eğitimi diğer köpeklere göre daha kolaydır. Boyu 20-28 cm’yi, ağırlığı 4-7,2 kg’ı bulur. Ortalama 10-16 yıl yaşar.

Sibirya Kurdu: Zeki, fazlasıyla oyuncu, sosyal, ailelerine bağlı ancak inatçı bir türdür. Soğuk iklimlere daha rahat uyum sağlar. Boyu 50-60 cm’yi, ağırlığı 16-27 kg’ı bulur. Ortalama 12-15 yıl yaşar.

Siyah Rus Terrieri: Cesur ve dikkatli bir köpektir. Yabancılara karşı kuşkucudur. Boyu 64-72 cm’yi, ağırlığı 36-68 kg’ı bulur. Ortalama 10-11 yıl yaşar.

The Chinese Crested: Dışarıda vakit geçirmekten hoşlanan fakat soğuktan nefret eden bu türlerin deri sağlıklarına dikkat etmek gerekmektedir. Boyu 23-33 cm’yi, ağırlığı 2,5-5,4 kg’ı bulur. Ortalama 13-15 yıl yaşar.

Tibetli Spaniel: Ailesine karşı tatlı ve uyumlu olan bu tür yabancıların yanında çekingendir. Boyu 25 cm’yi, ağırlığı 4,1-6,8 kg’ı bulur. Ortalama 12-15 yıl yaşar.

Vizsla: Macaristan kökenli av köpeğidir. Genelde çocuklarla iyi anlaşır ve aile ile yaşamaya uygundur. Eğitiminde sabırlı olunulmalıdır. Boyu 53-64 cm’yi, ağırlığı 18-29 kg’ı bulur. Ortalama 12-15 yıl yaşar.

Golden Retriever: Oldukça popüler, çocuklarla çok iyi geçinen bir köpek ırkıdır. Hoşgörülüdür ve baş etmesi kolaydır. Boyu 51-61 cm’yi, ağırlığı 25-34 kg’ı bulur. Ortalama 10-13 yıl yaşar.

Yorkshire Terrier: Küçük, cesur, canlı, enerjik, hiperaktif ve sahiplerine karşı sadık, sıcak kanlı bir köpek ırkıdır. Boyu 18-23 cm’yi, ağırlığı 3,5 kg’ı bulur. Ortalama ömrü 10- 14 yıldır.

Boxer: Her canlının yavrularına karşı sempati duyması, koruyucu, gözüpek, çevik ve gücü olmasıyla bilinen bir köpek ırkıdır. Boyu 53-63 cm’yi, ağırlığı 25-32 kg’ı bulur. Ortalama 12-14 yıl yaşar.

Chihuahua: Dünyanın en küçük köpek türlerindendir. Apartman hayatı için uygun, çok üşüyen ve inatçı bir köpek ırkıdır. Boyu 15-23 cm’yi, ağırlığı 1,5-3 kg’ı bulur. Ortalama 13-15 yıl yaşar.

English Springer Spaniel: Enerjik, neseli, oyuncu, birçok egzersiz yapmaya hazır ve kolay öğrenebilen iyi bir aile köpeğidir. Boyu 46-56 cm’yi, ağırlığı 18-25 kg’ı bulur. Ortalama 10-14 yıl yaşar.

Dalmaçya: Enerji doludur, özellikle çocuklarla oynamayı çok sever. Bahçede kulübede yaşamaktan hoşlanmazlar zeki ve belleği çok güçlü bir köpek ırkıdır. Boyu 56-61 cm’yi, ağırlığı 16-32 kg’ı bulur. Ortalama 11-14 yıl yaşar.

Minyatür Poodle Kaniş: Arkadaş canlısı bir köpek türüdür. Boyu 28-35 cm’yi, ağırlığı 5-8 kg’ı bulur. Ortalama 12-15 yıl yaşar.

Saluki: Dayanıklı Arap Tazısı olarak da bilinir. Ceylanb avlamak üzerine yetişitirlmiş bir türdür. Sakin çocuklarla anlaşır. Bolca sevgiye ihtiyacı vardır. Boyu 58-71 cm’yi, ağırlığı 13-30 kg’ı bulur. Ortalama 10-12 yıl yaşar.