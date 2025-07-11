Köpeklerin yememesi gereken besinler nelerdir?

1- Avokado

Avokado, öncelikle kuşlar, tavşanlar, eşekler, atlar ve koyun ve keçiler dâhil geviş getiren hayvanlar için bir sorundur. En büyük endişe, kuşlarda ve tavşanlarda kardiyovasküler hasar ve ölümdür. Atlar, eşekler ve geviş getiren hayvanlar avokado tükettiklerinde sıklıkla şişer, baş ve boyun bölgesinde ödem tutarlar.

2- Çikolata ve kafein

Bu ürünlerin tümü, kahve yapımında kullanılan bitkinin meyvesi olan kakao tohumlarında ve bazı gazlı içeceklerde kullanılan bulunan metilksantin adı verilen maddeleri içerir. Evcil hayvanlar tarafından yutulduğunda, metilksantinler kusma ve ishale, nefes nefese, aşırı susama ve idrara çıkma, hiperaktivite, anormal kalp ritmi, titreme, nöbet ve hatta ölüme neden olabilir.

3- Narenciye

Narenciye bitkilerinin gövdeleri, yaprakları, kabukları, meyveleri ve tohumları, önemli miktarlarda yutulduğunda tahrişe ve hatta muhtemelen merkezi sinir sistemi depresyonuna neden olabilen çeşitli miktarlarda sitrik asit içerir. Meyveyi yemek gibi küçük dozların, küçük mide rahatsızlığının ötesinde sorunlar yaratması pek olası değilse de dikkat edilmeli.

4- Hindistan Cevizi

Küçük miktarlarda yutulduğunda Hindistan cevizi ve hindistancevizi bazlı ürünlerin evcil hayvanınıza ciddi zarar vermesi olası değildir. Taze hindistancevizi ve sütü, mide rahatsızlığına, gevşek dışkıya veya ishale neden olabilecek yağlar içerir. Bu nedenle, evcil hayvanlarınıza bu yiyecekleri sunarken dikkatli olmanız önerilir. Hindistan cevizi suyu potasyum bakımından yüksektir ve köpeklere verilmemelidir.

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5- Üzüm

Üzüm ve kuru üzümün içindeki toksik madde bilinmese de bu meyveler böbrek yetmezliğine neden olabilir. Köpeklere üzüm ve kuru üzüm vermekten kaçınmak en iyisidir.

6- Süt ve süt ürünleri

Evcil hayvanlarda önemli miktarda laktaz (sütte laktozu parçalayan enzim) bulunmadığından, süt ve diğer süt bazlı ürünler, ishale veya diğer sindirim bozukluklarına neden olur.

7- Fındık

Badem, ceviz ve ceviz dahil olmak üzere kuruyemişler yüksek miktarda sıvı ve katı yağ içerir. Yağlar, evcil hayvanlarda kusma ve ishale ve potansiyel olarak pankreatite neden olabilir.

8- Soğan ve sarımsak

Bu sebzeler gastrointestinal tahrişe neden olabilir ve kırmızı kan hücresi hasarına ve anemiye neden olabilir. Kediler daha duyarlı olmasına rağmen, yeterince büyük miktarda tüketilirse köpekler de risk altındadır.

9- Çiğ/az pişmiş et, yumurta ve kemikler

Çiğ et ve çiğ yumurta, evcil hayvanlara ve insanlara zararlı olabilecek Salmonella ve E. coli gibi bakterileri içerebilir. Çiğ yumurtalar, cilt ve tüy sorunlarına yol açabilen biotin (bir B vitamini) emilimini azaltan avidin adı verilen bir enzim içerir. Köpekleri kemikle beslemek, vahşi doğada yaşıyorsa ortaya çıkabilecek doğal ve sağlıklı bir seçenek gibi görünebilir. Bununla birlikte, bu, evcil bir hayvan için çok tehlikeli olabilir, kemikler tarafından boğulabilir veya kemik kıymık ve evcil hayvanınızın sindirim sistemine takılırsa veya delinirse ciddi bir yaralanmaya neden olabilir.

10- Tuzlu yiyecekler

Çok miktarda tuz, evcil hayvanlarda aşırı susama ve idrara çıkma ve hatta sodyum iyonu zehirlenmesine neden olabilir. Evcil hayvanınızın çok fazla tuzlu yiyecek yemiş olabileceğine dair işaretler arasında kusma, ishal, depresyon, titreme, yüksek vücut ısısı, nöbetler ve hatta ölüm sayılabilir. Bu nedenle, evcil hayvanlarınıza patates cipsi, simit ve tuzlu patlamış mısır gibi tuzlu yiyecekler vermekten kaçınmanızı öneririz.

11- Mayalı hamur

Mayalı hamur köpeklerin sindirim sisteminde gaz birikmesine neden olabilir. Bu ağrılı olabilir ve midenin şişmesine ve potansiyel olarak bükülmesine neden olarak yaşamı tehdit eden bir acil durum haline gelebilir. Maya yan ürün olarak etanol üretir ve çiğ ekmek hamurunu yutan bir köpek sarhoş olabilir.

Referans:

“People Foods to Avoid Feeding Your Pets”. Şuradan alındı: https://www.aspca.org/pet-care/animal-poison-control/people-foods-avoid-feeding-your-pets

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