Kestane dolgulu kurabiye

Çay veya kahve yanına çok yakışan kestane ve çikolata dolgulu leziz kurabiyeler... Müjgan Yurtseven'in tarifiyle...

Kestane dolgulu kurabiye
Yaşam
19 Kasım 2021 Cuma

Kurabiye hamurunu ve iç harcını bir gün önceden hazırlayıp buzdolabında bekletebilirsiniz. Ayrıca kurabiyeler pişirilip soğutulduktan sonra kapalı kapta serin yerde bir hafta kadar saklanabilir.


Servis: 20 adet

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 15 - 18 dakika


Malzemeler:


Hamuru için:

  • 175 gr un

  • 1/2 paket kabartma tozu, 5 gr

  • 1 tutam tuz

  • 60 gr soğuk tereyağı, minik küpler halinde kesilmiş

  • 1 yumurta

  • 30 ml zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı soğuk su


Kestaneli iç harç için:

  • 100 gr kestane, haşlanıp kabukları soyulmuş ölçü

  • 30 gr toz şeker

  • 1 paket vanilya

  • 1 tatlı kaşığı Espresso, 1 yemek kaşığı sıcak suda eritilmiş

  • 1 tatlı kaşığı kakao

  • 30 gr rendelenmiş bitter çikolata


Piştikten sonra üzerine:

  • 1/2 su bardağı pudra şekeri



Yapılışı:

*Un, kabartma tozu ve tuzu harmanlayıp rondoya alın. Soğuk tereyağını ekleyip kum taneleri gibi olana kadar rondoyu bir kaç tur çalıştırın. Yumurta, zeytinyağı ve suyu ayrı bir kapta hafifçe çırpıp unlu karışıma ekleyin. Hamur toparlanana kadar rondoyu yaklaşık bir dakika daha çalıştırın. Hamuru elinizle yuvarlayıp streç filme sararak buzdolabında 1 saat dinlendirin.


*Hamur buzdolabında dinlenirken bu arada çikolatalı kestaneli dolguyu hazırlayalım; Çikolata haricindeki tüm malzemeleri rondodan geçirin, rendelenmiş çikolatayı ekleyip karıştırın. Karışımı 20 eşit parçaya ayırıp yuvarlaklar hazırlayın.


*Tepsiye fırın kağıdı serin.


*Hamuru 20 eşit parçaya ayırıp yuvarlayın, her bir parçayı avucunuzun içinde açıp ortasına kestaneli dolguyu yerleştirin, kenarlardan ortaya doğru toparlayarak kapatın, kapattığınız bölüm alta gelecek şekilde aralıklı olarak tepsiye sıralayın.


*175 derecede önceden ısıtılmış fırında hafif pembeleşene kadar 15 - 18 dakika pişirin.


*Pişen kurabiyeleri fırından alır almaz sıcakken pudra şekerine bulayıp tel ızgara üzerinde soğumaya bırakın.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...


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