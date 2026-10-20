Ovalamaya son veren temizlik hilesi! Sadece 3 malzeme yeterli: Duşakabin camındaki lekeler bu karışımla kendiliğinden akıp gidiyor

Banyoyu ne kadar temizlerseniz temizleyin, duşakabin camında biriken o beyaz mat lekeler bütün emeği bir anda gölgeleyebilir. Özellikle sert ve kireçli suya sahip şehirlerde, her duşun ardından cam yüzeyde buharlaşan su damlacıkları zamanla tortulaşır. Sabun ve şampuan kalıntılarıyla birleşen bu mineral çökeltileri, sıradan silme bezleriyle çıkarılamayacak kadar sert bir tabakaya dönüşür.

EVDEKİ MALZEMELERLE KİRECE KARŞI GEÇİT VERMEYEN KARIŞIM

Marketlerde satılan pahalı ve ağır kimyasal içerikli kireç çözücülere servet ödemeniz gerekmiyor. Temizlik uzmanlarının önerdiği son derece basit ve etkili bir formülle duşakabin camını ilk günkü parlaklığına kavuşturabilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey beyaz sirke, su ve bulaşık deterjanı.

REKLAM

SİRKE VE DETERJANIN GÜÇBİRLİĞİ

Sirkedeki doğal asit yapısı, cam yüzeye yapışan kireç birikintilerini çözerken kimyasal yükü en aza indirir. Sıvı bulaşık deterjanı ise camda biriken vücut yağlarını, şampuan ve sabun tortularını hızla parçalar. İki güçlü bileşen suyla birleştiğinde, yüzeyi çizmeden derinlemesine temizleyen ideal bir doğal temizleyiciye dönüşür.

AŞAMA AŞAMA DUŞAKABİN TEMİZLİĞİ REÇETESİ

Temiz bir püskürtme şişesine önce 120 mililitre ılık suyu ve 60 mililitre bulaşık deterjanını ekleyin. Ardından 120 mililitre beyaz sirkeyi ilave edin. Şişeyi kapatıp aşırı köpürtmeden nazikçe sallayarak karıştırın. Hazırladığınız sıvıyı kireç ve sabun artıklarının yoğunlaştığı alt cam alanlarına bolca püskürtün.

REKLAM

ÇİZMEDEN PARLATMANIN PÜF NOKTASI

Püskürttüğünüz karışımı cam üzerinde yaklaşık 5 dakika bekletin. Bu süre, sirkenin kireci yumuşatması için kritik bir adımdır. Ardından yumuşak bir sünger veya mikrofiber bez yardımıyla camı ovalayın. Kesinlikle sert bulaşık teli veya aşındırıcı teller kullanmayın. Bu malzemeler camda kalıcı çizikler bırakır. İşlem bittiğinde bol suyla durulayıp kuru bir bezle nemini alın.

BU UYARILARA DİKKAT SAĞLIĞINIZDAN VE CAMINIZDAN OLMAYIN

Beyaz sirke doğal bir mucize olsa da her yüzeyde güvenle kullanılamaz. Eğer banyonuzda doğal mermer veya taş kaplamalar varsa sirkenin asidi bu yüzeylere zarar verebilir. Ayrıca beyaz sirkeyi kesinlikle çamaşır suyu ile karıştırmayın. Bu birleşim zehirli gazların açığa çıkmasına neden olur. Özel anti-kireç kaplamalı camlarda da önce üretici talimatlarını kontrol etmekte fayda var.

REKLAM

HER DUŞTAN SONRA YAPILACAK 10 SANİYELİK HAREKET

Lekeler oluştuktan sonra ovalamak yerine, oluşmasını baştan önlemek çok daha zahmetsizdir. Duştan hemen sonra camda kalan su damlacıklarını silikon bir çekçek yardımıyla yukarıdan aşağıya doğru süpürmek kireç birikimini %90 oranında engeller. Banyonuzu düzenli havalandırmak ve cam birleşim noktalarındaki fitilleri kuru tutmak ise küf oluşumunun önüne geçer.