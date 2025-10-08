Orionid meteor yağmuru nedir?

NASA’nın “yılın en güzel meteor yağmurlarından biri” olarak tanımladığı Orionidler, 2 Ekim - 12 Kasım tarihleri arasında gökyüzünde izlenebilecek; zirve noktası ise 21-22 Ekim gecesi yaşanacak.

08 Ekim 2025
Gökyüzü tutkunları için yılın en büyüleyici gökyüzü olaylarından biri yeniden sahnede. NASA’nın “yılın en güzel meteor yağmurlarından biri” olarak tanımladığı Orionid meteor yağmuru, bu yıl 2 Ekim - 12 Kasım tarihleri arasında izlenebilecek. Zirve noktasına 21 - 22 Ekim gecesi ulaşması beklenen bu doğa olayı, şehir ışıklarından uzak bölgelerde çıplak gözle bile muhteşem bir manzara sunacak.


Orionid meteor yağmuru, her yıl Ekim ayında gerçekleşen bir gökyüzü olayıdır. Bu meteorlar, ünlü Halley Kuyruklu Yıldızı’nın geride bıraktığı toz ve parçacıklardan oluşur. Dünya, Halley’in yörüngesinden geçerken bu küçük parçacıklar atmosfere girer ve yüksek hızda yanarak gökyüzünde parlak izler bırakır.


Bu nedenle Orionidler, aslında Halley Kuyruklu Yıldızı’nın Dünya’ya bıraktığı görkemli bir 'hediye' olarak da görülebilir.


Orionid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi? Orionid meteor yağmuru ne zaman ve nasıl izlenebilir?

NASA’ya göre Orionid meteor yağmuru en yoğun halini 21 - 22 Ekim gecesi gösterecek. Zirve sırasında saatte 20 ila 25 meteor gözlemlenebilecek. Meteorları izlemek için özel bir ekipmana gerek yok. Şehir ışıklarından uzak, açık bir alan seçmek yeterli. En iyi gözlem zamanı ise gece yarısından sonra, sabaha karşı saatlerdir. Bu dönemde meteorlar, adını aldığı Orion (Avcı) Takımyıldızı yönünden gökyüzüne saçılır.


Bu gökyüzü olayı, Kuzey Yarımküre’nin tamamından yani Türkiye’den de net bir şekilde gözlemlenebilecek. Özellikle şehir ışıklarından uzak, açık ve bulutsuz alanlarda daha iyi görülecek. Orion (Avcı) Takımyıldızı yönüne, yani doğu-güneydoğu ufkuna bakmak gerekir.


Orionid meteor yağmurunun özellikleri nelerdir?

Orionid meteorları oldukça hızlı ve parlak olmalarıyla bilinir. Atmosfere saniyede yaklaşık 66 kilometre hızla girerler. Bazı meteorlar, uzun süre parlayan izler (kalıntı yolları) bırakabilir. Bu da izleyenlere unutulmaz bir görsel şölen sunar. Ayrıca, Orionidler genellikle yeşil, mavi ve beyaz tonlarda parlayan ışık izleriyle dikkat çeker.


Neden izlemeye değer?

Orionid meteor yağmuru, sadece bilimsel açıdan değil, duygusal ve estetik açıdan da büyüleyicidir. Gökyüzüne bakarken Halley Kuyruklu Yıldızı’nın geçmiş yolculuklarından kalan ışıkları görmek, insanı evrenin derinlikleriyle yeniden bağ kurmaya davet eder. Bu doğal gösteri, gökyüzü meraklıları için yılın en iyi gözlem fırsatlarından biridir. Hava şartları uygun olduğu sürece, çıplak gözle izlenebilecek kadar etkileyici bir olaydır.





