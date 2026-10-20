MEB ‘Ortak Yazılı Sınav Sistemi’ne (OYSS) geçiyor. Ortaokul ve liselerde toplam 16 branşta uygulanacak sistemde artık iki sınav sorusunu öğretmenler belirleyecek, geriye kalan sorular MEB soru havuzundan gelecek.

MEB Ortak sınav takvimi

Yeni sistemde yapay zekâ destekli soru yazımı ve açık uçlu soruları puanlama çalışmaları da yer alacak. Sistem bu yıl 1. dönem 1. yazılı sınavlarında uygulanmaya başlanacak.

Ortaokullarda 3 Kasım'da başlayacak sınavlar 13 Kasım'da, liselerde ise 3 Kasım'da başlayacak sınavlar 13 Kasım'da sona erecek. Sınavlar, ortaokullarda 5, 6 ve 7'nci sınıfları, liselerde ise 9, 10 ve 11'inci sınıfları kapsayacak.

Ortak Yazılı Sınav Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek sınavlar aynı gün tek sınav yapılması hâlinde ikinci ders saatinde, iki sınav yapılması hâlinde ise ikinci ve dördüncü ders saatlerinde uygulanacak. Sınav süresi 40 dakika olacak.

Ortaokullarda ortak sınav takvimi

Ortaokullarda fen bilimleri sınavı 3 Kasım, matematik sınavı 5 Kasım, sosyal bilgiler sınavı 6 Kasım, Türkçe sınavı 10 Kasım, İngilizce sınavı 12 Kasım, din kültürü ve ahlak bilgisi sınavı ise 13 Kasım'da yapılacak. 6'ncı sınıf matematik dersi birinci dönem birinci sınavı, ülke geneli ortak yazılı sınav kapsamında 11 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Liselerde ortak sınav takvimi

Liselerde biyoloji sınavı 3 Kasım'da, kimya ve tarih sınavları 4 Kasım'da, matematik sınavı 5 Kasım'da, fizik ve felsefe sınavları 6 Kasım'da yapılacak. Coğrafya sınavı 10 Kasım'da, Türk dili ve edebiyatı ile din kültürü ve ahlak bilgisi sınavları 11 Kasım'da, İngilizce sınavı ise 13 Kasım'da gerçekleştirilecek. 10'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi birinci dönem birinci sınavı, ülke geneli ortak yazılı sınav kapsamında 12 Kasım Perşembe günü yapılacak.

10 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek okul geneli ortak yazılı sınavlar dördüncü ders saatinde uygulanabilecek. İhtiyaç hâlinde okul müdürlüğünün planlaması doğrultusunda sınavlar farklı bir ders saatinde de yapılabilecek. Öte yandan, 7'nci ve 11'inci sınıf İngilizce derslerinde Ortak Yazılı Sınav Sistemi uygulanmayacak. (İHA)

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