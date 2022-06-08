Keneleri uzak tutan bitkiler ve doğal yağlar

Sedir yağı spreyi

Sedir yağı toksik olmayan, doğal bir kene ve böcek kovucudur. Doğrudan giysilere ve cilde püskürtülebilir. İnsanlarda ve evcil hayvanlarda kullanım için güvenlidir. Sedir yağı sadece keneleri ve diğer tahriş edici böcekleri püskürtmekle kalmaz, aynı zamanda onları öldürür.

Ev Yapımı Kene ve Böcek Kovucu

Bu basit tarifi dışarı çıkmadan önce karıştırıp cildinizin açıkta kalacak olan yerlerine uygulayabilirsiniz.

9 damla limon çimeni (sitronella) esansiyel yağı

6 damla çay ağacı esansiyel yağı

6 damla nane esansiyel yağı

1 yemek kaşığı badem yağı veya jojoba yağı

Okaliptüs yağı

Keskin bir kokusu olan okaliptüs yağı etkili bir kene kovucu ve öldürücü olarak bilinir. 100 ml. kadar arıtılmış veya damıtılmış suyu 20 damla okaliptüs esansiyel yağı ile birlikte küçük bir sprey şişesine birleştirin. Kullanmadan önce çalkalayın ve cilde, pantolonların paçalarına, manşet yerlerine ve ayakkabılarınıza püskürtün. Okapitüs yağı köpeklerde kullanım için de güvenlidir ancak köpeklere uygulamadan önce su ile inceltilmelidir.

Nim Ağacı Yağı (Tesbih ağacı yağı)

Tesbih ağacı yağı olarak bilinen "Neem" isimli ağaçtan elde edilen doğal uçucu yağ, keneleri kovmak ve yok etmek için doğal bir çare olarak sıkça kullanılır. Kullanmak için avucunuzun içine birkaç damla ekleyin ve açıkta kalan cilde sürün. Nim ağacı veya diğer adıyla tesbih ağacı yağı, badem veya diğer hafif taşıyıcı yağlar ile seyreltilebilir ve karıştırılabilir. Seyreltildiğinde, köpekler için de güvenlidir. Keneyi çıkarmak için doğrudan kenenin üzerine sürülen bir veya iki damla neem yağının da keneyi hızla çıkaracağı söylense de hastalık taşıyan keneleri evde çıkarmanın ölümcül sonuçlar doğurabileceğini hatırlatmak gerek.

Her yerde kurtarıcı olan elma sirkesi, kenelerden korunmak için de birebir! Bu harika doğal ilaç keneleri uzaklaştırmaya da yardımcı olur. Aşağıdaki malzemeleri bir sprey şişesinde birleştirin:

2 su bardağı su

4 yemek kaşığı elma sirkesi

2 yemek kaşığı organik neem yağı (tesbih ağacı yağı)

Kenelerden korunmak için evde hazırlanabilen bu solüsyon giysilere ve açıkta kalan cilde, hatta bahçe mobilyalarına bile püskürtülebilir.

Bazı aromaterapi uçucu yağları

Çeşitli faydalar taşımaları ve güzel kokularının yanı sıra, bazı aromaterapi uçucu yağlar doğal kene kovucular olarak da bilinirler. Keneler limon, portakal, tarçın, lavanta, nane, gül, sardunya kokusundan nefret ederler, bu yüzden bu kokuları barındıran herhangi bir şeye tutunmaktan kaçınırlar. Limon, portakal, lavanta, nane, gül ve sardunya kokularını cildinizin açıkta kalan yerlerine sürebilirsiniz. Cildiniz kuru ve hassas ise badem yağı ile karıştırabilirsiniz.

Kenelerden korunurken...

Cildinize süreceğiniz her türlü ürünü %100 doğal sertifikalı olsa bile önce küçük bir alanda denemeniz ve özel bir hassasiyetiniz varsa dikkatli kullanmanız gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Evcil dostlarınız için de dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Uçucu yağların kedilerde kullanılması önerilmez. Kediler için etkili pire ve kene kontrolü için veterinere danışmak en iyisi. Keneleri uzak tutan çözeltileri evde hazırladıktan sonra köpeğinize uygulamak isterseniz, çözeltileri daima seyreltin.

Kenelerden korunmak için sarımsak yiyin!

Cilt üzerinden keneleri uzak tutmak ve cilde kene gelmemesi için alınabilecek bazı önlemler var. Bazı önlemler ise cildin kokusunu değiştirmeye yönelik. Cildin kötü kokması dendiğinde ilk akla gelen yiyeceklerden biri de sarımsak! Düzenli sarımsak veya sarımsak kapsülleri tüketen kişilerin vücutlarında kenelerin sevmediği bir koku yayıldığı söylenir. Sarımsak tüketmeyi tek önlem olarak düşünmek riskli olsa da sarımsak sevmek için bir sebep daha!

Son bir ipucu…

Kenelerin olduğu bir alandan eve geldiyseniz kedi-köpek tüyü toplamak için kullanılan yapışkan ruloları üzerinizde gezdirin. Gizlenen keneleri etkisiz hale getirmek için kıyafetlerinizi 15 dakika boyunca kurutma makinesinde en sıcak ayarda kurutun. Kendiniz, aile üyeleriniz ve evcil hayvanlarınız üzerinde kene kontrolü yapın.

Referans: 7 Natural Ways To Repel Ticks (2022) Şuradan alındı: https://www.farmersalmanac.com/7-natural-tick-remedies-work-27452