Jojoba yağı ne işe yarar?

Yağ asitleri, A ve E vitamini bakımından oldukça zengin olan jojoba yağı, kozmetik ve güzellik sektörünün vazgeçilmezlerinden ürünlerinden biridir. Peki jojoba yağı nedir? Jojaba yağının faydaları nelerdir? Jojoba yağı hakkında her şey...

Jojoba yağı ne işe yarar?
Güzellik
18 Haziran 2021 Cuma

Jojoba yağı, anavatanı Arizona, California ve Kuzey Meksika olan 'simmondsia chinensis' bitkisinin tohumlarından elde edilir. Jojoba bitkisi erkekli ve dişili bir bitki olup, tohum elde edebilmek için mutlaka her iki cinsiyetteki bitkinin aynı ortamda bulunması gerekmektedir. Bu bitki uygun koşullarda 200 yıl kadar yaşayabilmektedir. Kökleri oldukça derine ulaştığı için kuraklık ve ısı farklılıklarına dayanıklıdır. Argan yağının faydaları yazısını okumak için tıklayın...


Jojoba yağı ne işe yarar?

Yağ asitleri ve E vitamini bakımından oldukça zengin olan jojoba yağı, kozmetik ve güzellik sektörünün vazgeçilmezlerinden ürünlerinden biridir. Hem besleyici hem de nemlendirici özelliği bulunmaktadır. Az bir miktarla bile saç derisine ve cilde yoğun bakım sağlamaktadır. Ayrıca cilt üzerindeki iltihapların tedavisi için de kullanılmaktadır. Hem tek başına hem de farklı yağlarla karıştırılarak kullabildiği için farklı kozmetik ürünleri içerisinde de yer almaktadır.


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Jojba yağının faydaları nelerdir?

1. Nemlendirir

Jojoba yağı nemlendirici özelliğe sahiptir. Cildinizdeki nem kaybını büyük ölçüde önleyerek, cildinizi yumuşak ve esnek tutar. Özellikle kuru bir cilt yapısına sahip olanlar için faydalıdır. Uçucu yağlarla birlikte kullanılabilmektedir.


2. Anti-age özelliği vardır

İçeriğindeki A ve E vitaminin sağladığı antioksidan özelliği bulunmaktadır. Güçlü yağ asitleri sayesinde kırışıklıklar ile savaşır ve cildin genç görünmesine yardımcı olur. Anti aging nedir? yazısını okumak için tıklayın...


3. Antibakteriyel özelliklere sahip

Jojoba yağında, antimikrobiyal özellikler vardır. Araştırmalar, bu yağın çeşitli bakteri ve mantar türlerine karşı etkisi gösterdiğini göstermektedir.

4. Yaraları iyileştirir

Jojoba yağının iltihap önleyici etkileri sayesinde, cilt rahatsızlıkları için etkili bir ilaçtır. Bir araştırma, jojoba yağının yaraları iyileştirebileceğini ve kolajen sentezini kolaylaştırabildiğini kanıtlamıştır.


5. Aknelere iyi gelir

Jojoba yağı, cildinizi güzelleştirmenin ve nemlendirmenin yanı sıra akneleri de tedavi eder. Bu konuyla ilgili yapılan birçok araştırma, jojoba yağı maskesinin akne lezyonları üzerindeki düzenleyici etkisini kanıtlamıştır. Ev yapımı akne karşıtı sprey yazısını okumak için tıklayın...


Jojoba yağı saça faydaları nelerdir?

Jojoba yağı, saçları ve saç derisini besleyerek, sebum yağ dengesinin sağlanmasında yardımcı olur. Saçların daha parlak, canlı ve dolgun görünmesini sağlar. Doğrudan temiz saça uygulanabileceği gibi, maske yapılarak da kullanılabilir. Saf jojoba yağını şampuanınız ya da saç kreminize ekleyerek de bakımınızı destekleyebilirsiniz. Saçların kolay şekle girmesini sağlayarak yıpranmış saçları besler. Saçlar uçlarında oluşan kırıkları önler. Saç köklerini beslendiği için yeni saç oluşumunu hızlandırır.


Jojoba yağı cilde faydaları nelerdir?

Jojoba yağı, cildin su dengesini sağlar ve cildinizi yumuşatır. Ayrıca tendeki kolajen üretimini de artırır. Düzenli olarak kullanılan bu yağ, hem akneleri tedavi eder hem de yeni akne oluşumlarını önler. Antibakteriyel özelliği sayesinde, yara ve iltihapların iyileşmesini hızlandırır. Böcek ve sinek ısırıkları, sivilce lekeleri ve uçuk yaralarını tedavi edici bir etkisi vardır. Hamilelikte oluşan çatlakların oluşumunu azaltır ayrıca cildin elastik yapısını güçlendirerek yeni çatlak oluşumunu da engeller. Cildin yapısını destekleyen içeriği sayesinde ince kırışıklıkları azaltır. Jojoba yağının ayak kokusu üzerinde de olumlu etkileri bulunmaktadır.


Cildinize kış bakımı yapmayı ne kadar biliyorsunuz?

1. Hava soğuk olduğu için yüz sıcak suyla yıkanmalı.
Doğru, böylece kan dolaşımı hızlanmış olur.
Yanlış. Cilt ılık suyla yıkanmalı ve kan dolaşımını hızlandırmak için soğuk suyla durulanmalı.
2. Soğuk hava cildi kuruttuğundan ötürü, dışarı çıkarken yüze besleyici yağlar sürmeli.
Doğru. Yağlar, cildi beslerken soğuktan korur ve pul pul dökülmesini engeller.
Yanlış. Çünkü cildin kurumaması için nemlendirilmeye de ihtiyacı var. Üstelik yağ bakımı, yağlı ciltlerin daha fazla yağlanmasına ve sivilcelenmesine sebep olur.
3. Her gün nemlendirici kullanmak, cildi nemlendirmek için yeterlidir.
Doğru, çünkü nemlendiriciler bir miktar su içerir ve bu da cildin su ihtiyacını karşılamış olur.
Yanlış, çünkü hiçbir nemlendirici suyun yerine geçmez. Duştan hemen sonra nemlendirici kullanmak, cildin henüz emdiği suyu gözenekler yoluyla hapsetmesine yardımcı olur.
4. Ayaklara vazelin veya benzer türde yağ bazlı bir ürünle bakım yapmak yeterlidir.
Doğru, ilave olarak haftada iki gün, nasır tutmaya müsait bölgeler ayak törpüsüyle törpülenmeli ve bu bakım daha sonra yapılmalı.
Yanlış, bot veya çizme içinde kuruyan ayaklara da nemlendirici sürmek gerekir.
5. Avokado, yüze sürülebilecek en güçlü ve hızlı etki eden bakım malzemesidir.
Doğru, yumuşak avokadoyu avuç içinde krem kıvamına getirip yüze sürmeli ve kuruduktan sonra yıkamalı.
Yanlış, yağlı ciltleri daha da fazla yağlandırır.
6. Her gün yüze ve özellikle selülitli bölgelere buz masajı yapılmalı. Böylece kan dolaşımı hızlanır, cilt canlanır.
Doğru, buzun cildi gererek pürüzsüz hale getirdiği tartışmasız bir gerçek.
Yanlış. Pürüzsüz ve selülitsiz cilde sahip olmak için her gün buz masajı yapmak, kemikleri romatizmaya teslim etmek anlamına gelir.
7. Kış güneşinin cilde zararı yoktur.
Doğru.
Yanlış. Özellikle kar yağdığında güneşten koruyucu krem kullanmalı, çünkü kar güneş ışınlarını yansıtır.
8. İç mekanlarda ısı 23 dereceyi geçmemelidir.
Doğru, iç mekanlarla dışarısı arasındaki aşırı ısı farkı cildi kurutur.
Yanlış, cilt bakımı ile iç mekan sıcaklığının ilgisi yoktur.
9. Kışın peeling yapmaya gerek yoktur.
Doğru. Çünkü cilt soğuk nedeniyle sürekli diridir, peeling ölü deriyi atmak için uygulanır ve kışın ölü deri olmadığından peeling yapmanın anlamı yoktur.
Yanlış. Yazın ve sonbaharın yorgunluğunu taşıyan cildi, eski deriden arındırıp yenilemek için kış mevsimi en doğru zaman.
10. Cildin canlı ve diri görünmesine yardımcı olmak için kan dolaşımını hızlandırmak gerekir. Bunun en iyi yollarından biri de egzersiz yapmaktır.
Doğru
Yanlış

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