Jojoba yağı, anavatanı Arizona, California ve Kuzey Meksika olan 'simmondsia chinensis' bitkisinin tohumlarından elde edilir. Jojoba bitkisi erkekli ve dişili bir bitki olup, tohum elde edebilmek için mutlaka her iki cinsiyetteki bitkinin aynı ortamda bulunması gerekmektedir. Bu bitki uygun koşullarda 200 yıl kadar yaşayabilmektedir. Kökleri oldukça derine ulaştığı için kuraklık ve ısı farklılıklarına dayanıklıdır. Argan yağının faydaları yazısını okumak için tıklayın...

Jojoba yağı ne işe yarar?

Yağ asitleri ve E vitamini bakımından oldukça zengin olan jojoba yağı, kozmetik ve güzellik sektörünün vazgeçilmezlerinden ürünlerinden biridir. Hem besleyici hem de nemlendirici özelliği bulunmaktadır. Az bir miktarla bile saç derisine ve cilde yoğun bakım sağlamaktadır. Ayrıca cilt üzerindeki iltihapların tedavisi için de kullanılmaktadır. Hem tek başına hem de farklı yağlarla karıştırılarak kullabildiği için farklı kozmetik ürünleri içerisinde de yer almaktadır.

Jojba yağının faydaları nelerdir?

1. Nemlendirir

Jojoba yağı nemlendirici özelliğe sahiptir. Cildinizdeki nem kaybını büyük ölçüde önleyerek, cildinizi yumuşak ve esnek tutar. Özellikle kuru bir cilt yapısına sahip olanlar için faydalıdır. Uçucu yağlarla birlikte kullanılabilmektedir.

2. Anti-age özelliği vardır

İçeriğindeki A ve E vitaminin sağladığı antioksidan özelliği bulunmaktadır. Güçlü yağ asitleri sayesinde kırışıklıklar ile savaşır ve cildin genç görünmesine yardımcı olur. Anti aging nedir? yazısını okumak için tıklayın...

3. Antibakteriyel özelliklere sahip

Jojoba yağında, antimikrobiyal özellikler vardır. Araştırmalar, bu yağın çeşitli bakteri ve mantar türlerine karşı etkisi gösterdiğini göstermektedir.

4. Yaraları iyileştirir

Jojoba yağının iltihap önleyici etkileri sayesinde, cilt rahatsızlıkları için etkili bir ilaçtır. Bir araştırma, jojoba yağının yaraları iyileştirebileceğini ve kolajen sentezini kolaylaştırabildiğini kanıtlamıştır.

5. Aknelere iyi gelir

Jojoba yağı, cildinizi güzelleştirmenin ve nemlendirmenin yanı sıra akneleri de tedavi eder. Bu konuyla ilgili yapılan birçok araştırma, jojoba yağı maskesinin akne lezyonları üzerindeki düzenleyici etkisini kanıtlamıştır. Ev yapımı akne karşıtı sprey yazısını okumak için tıklayın...

Jojoba yağı saça faydaları nelerdir?

Jojoba yağı, saçları ve saç derisini besleyerek, sebum yağ dengesinin sağlanmasında yardımcı olur. Saçların daha parlak, canlı ve dolgun görünmesini sağlar. Doğrudan temiz saça uygulanabileceği gibi, maske yapılarak da kullanılabilir. Saf jojoba yağını şampuanınız ya da saç kreminize ekleyerek de bakımınızı destekleyebilirsiniz. Saçların kolay şekle girmesini sağlayarak yıpranmış saçları besler. Saçlar uçlarında oluşan kırıkları önler. Saç köklerini beslendiği için yeni saç oluşumunu hızlandırır.

Jojoba yağı cilde faydaları nelerdir?

Jojoba yağı, cildin su dengesini sağlar ve cildinizi yumuşatır. Ayrıca tendeki kolajen üretimini de artırır. Düzenli olarak kullanılan bu yağ, hem akneleri tedavi eder hem de yeni akne oluşumlarını önler. Antibakteriyel özelliği sayesinde, yara ve iltihapların iyileşmesini hızlandırır. Böcek ve sinek ısırıkları, sivilce lekeleri ve uçuk yaralarını tedavi edici bir etkisi vardır. Hamilelikte oluşan çatlakların oluşumunu azaltır ayrıca cildin elastik yapısını güçlendirerek yeni çatlak oluşumunu da engeller. Cildin yapısını destekleyen içeriği sayesinde ince kırışıklıkları azaltır. Jojoba yağının ayak kokusu üzerinde de olumlu etkileri bulunmaktadır.