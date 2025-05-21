Yetersizlik duygusuyla başa çıkma yolları

Hiç kendinizi yeterince iyi hissetmekte zorlandınız mı? Yeterince iyi olup olmadığınızı merak ediyor musunuz? Yeterince yetenekli olup olmadığınızı sorguluyor musunuz? Bu soruları kendinize sorarken buluyorsanız yetersizlik hisleriyle başa çıkmaya çalışıyor olabilirsiniz. Amerikan Psikoloji Derneği, yetersizlik kompleksini gerçek veya hayal edilen fiziksel veya psikolojik eksikliklerden kaynaklanan yetersizlik veya güvensizlik hissi olarak tanımlar. Başkalarından "daha az" veya "daha aşağı" olma hissi, başa çıkma stillerimize bağlı olarak sıklıkla kendimizi kapatmamıza (geri çekilmemize) veya agresif davranmamıza neden olabilir. Kendini yetersiz hisseden kişiler ayrıca şu durumları da yaşayabilir:

İçine kapanıklık

Güvensizlik

Olumsuzluk

Mutsuzluk

Öfke

Düşük motivasyon

Yetersizlik duygusunun nasıl üstesinden gelinir?

Eğer genel olarak veya belirli bir konuda yetersiz hissediyorsanız, araştırmalar bir dizi stratejinin kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olabileceğini gösteriyor. İşte o stratejiler:

Beklentilerinizi gözden geçirin

Sürekli başarısız hissediyorsanız, belki de beklentileriniz gerçek dışıdır. Kendinize karşı daha anlayışlı olun.

Yardım istemekten çekinmeyin

Zorlandığınız konularda deneyimli birinden destek almak sizi güçsüz değil, akıllı yapar.

Kendinizi geliştirmeye zaman ayırın

Bir konuda kendinizi yetersiz hissediyorsanız, öğrenerek ve pratik yaparak bu duyguyu zamanla yenebilirsiniz.

Duygularınızı yönetmeyi öğrenin

Zor zamanlarda duygularımız bizi ele geçirebilir. Duygu düzenleme teknikleriyle bu anları daha sağlıklı yönetebilirsiniz.

Kendinize şefkat gösterin

Hiç kimse her zaman mükemmel değildir. Hatalar yapmanız sizi değersiz kılmaz. Kendinize karşı nazik olun.

Büyüme odaklı düşünün

Hatalarınızdan ders çıkarıp gelişebileceğinize inanmak, sizi ileriye taşır.

Güçlü yönlerinize odaklanın

Sadece eksiklerinize değil, iyi olduğunuz yönlere de odaklanın. Başarı, bu güçlü yönleri kullanarak ortaya çıkar.

Zaman zaman yetersiz hissetmek tamamen normaldir. Eğer bunun üzerinde çalışırsak, bu şekilde hissederek geçirdiğimiz zaman miktarını azaltabilir ve öz güvene daha fazla yer açabiliriz. Bu stratejilerden herhangi birini uygulamak, yetersizlik yaratabilecek durumlarda kendinizi daha yetenekli ve rahat hissetmenize yardımcı olabilir.

Referanslar

Tchiki Davis. “How to Overcome Feeling Inadequate”. Şuradan alındı: https://www.psychologytoday.com/ie/blog/click-here-for-happiness/202206/how-to-overcome-feeling-inadequate (07.06.2022).

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