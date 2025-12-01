Kediler hamileliği hisseder mi?

Eğer bir kediniz varsa, zamanlarının büyük kısmını sizi sessizce izleyip değerlendirmekle geçirdiklerini bilirsiniz. Gece yarısı yaptığınız o gizli atıştırmalar, hafta sonlarını pijamalarla tembelce geçirmeniz, dizi izlerken kimsenin fark etmediğini sandığınız gözyaşları… Hepsine tanıklık ederler. Kısacası, kediler son derece iyi birer gözlemcidir ve sizdeki en küçük değişiklikleri bile fark ederler. Hal böyle olunca, hamile olduğunuzu anlamaları da akla yatkın geliyor. Peki kedilerin hamilelik sırasında daha ilgili davrandığına dair bunca hikâye yalnızca birer anekdot mu? Yoksa bu durumun bilimsel bir açıklaması da var mı? Bu sorunun peşine düştük ve bulduklarımız şöyle…

Kediler hamilelik hormonlarını koklayabilir mi?

Hamilelik denince akla gelen ilk şey elbette hormonlardır. Hamileliği mümkün kılarlar, 9 ay boyunca sürdürürler ve sonra da (muhtemelen) bebeğinizin doğumuna yol açan hâlâ tam anlaşılamamış bir dizi değişimi tetiklerler. Hamilelik boyunca yaşadığınız çoğu belirtiden — sabah bulantısı, yorgunluk, pelvik ağrı, aşermeler — yine hormonlar sorumludur. Özellikle şu hormonların etkisi altındasınızdır:

hCG (insan koryonik gonadotropini): Plasenta hücrelerinde üretilir. Erken hamilelikte seviyesi çok yükseldiği için idrar ve kan testlerinde hamileliği doğrulamak için kullanılır. Prolaktin ve relaksin: Prolaktin süt üretimine yardımcı olur, relaksin ise rahim kaslarını ve pelvik eklemleri etkiler. Doğum için önemli olsalar da hamileliğin erken dönemlerinde artmaya başlarlar. Progesteron: Hamilelik öncesinde rahmi hazırlar, döllenme sonrası ise hamileliği sürdürmeye yardımcı olur. Östrojen: Hamilelikte hormonları düzenler, bebeğin gelişimini destekler, kan akışını kontrol eder ve süt kanallarınızın oluşmasını sağlar. Hamilelik hormonlarının belirgin bir koku yaydığına dair bir kanıt yok. Ancak ergenlik hormonlarında olduğu gibi bazı hormonların ve feromonların hafif — hatta bazen belirgin — kokulara yol açtığını biliyoruz. Peki kediler bu kokuları tespit edebilir mi? Bunu da bilmiyoruz. Ancak kedilerin olağanüstü bir koku alma duyusu olduğu kesin: Bir araştırmaya göre kedilerin burnunda yaklaşık 200 milyon koku reseptörü var; bizimkinde ise sadece 5 milyon. Bu, hamileliğin olası kokularını mutlaka algılayacakları anlamına gelmez. Ama böyle kokular varsa, teorik olarak, bir kedinin burnu bunları fark edebilir. HAMİLELİK Köpekler hamileliği hisseder mi? Bebeğe alıştırmak için neler yapmalı? Kediler ve davranışlarınız Hamilelikte hormonlarınız kadar davranışlarınız da değişir: Modunuzu, enerjinizi, alışkanlıklarınızı etkiler. Ve kediniz bunun farkına varma ihtimali oldukça yüksek. Sonuçta onlar da bizim gibi alışkanlıklarına bağlıdır. Örneğin: Hızla yükselen hCG, bulantıya sebep olabilir. Her sabah kedinizi beslemek yerine banyoda kusuyorsanız, fark edeceklerdir. Progesteron hamilelikte aşırı yorgun hissettirebilir. Koşturmak yerine sürekli koltukta kestirmenize şaşırabilirler. Bebeğin odasını hazırlamak, isimler araştırmak gibi yeni meşgaleleriniz yüzünden lazerle oyun seanslarına daha az vakit ayırırsınız. Kan hacmi ve dolaşımınız arttığı için vücut sıcaklığınız biraz yükselebilir. Kediniz bunun farkına varabilir ve dürüst olmak gerekirse bundan hoşlanabilir — sonuçta sıcak yerleri severler. Eğer normalde kedinizin temel bakımını siz yapıyorsanız, hamilelikte kedi kumunu temizlememeniz gerekir. Kediniz, bu görevi neden başka birinin devraldığını merak edebilir. Kediler bebeğin kalp atışını duyabilir mi? Kedilerin kulaklarında yüksek frekansları artırdığı düşünülen ekstra bir kıvrım vardır. Bu da bizim duyamadığımız bazı sesleri duymalarını sağlar. Hamileliğin ilerleyen dönemlerinde, eşiniz karnınıza kulağını koyduğunda bebeğin kalp atışlarını duyabilir. Bu durumda, kanepede yanınızda oturan kedinizin de o sesleri duyabilmesi mantıklıdır. Ne kadar erken duyabilirler, ne kadar net duyarlar? Bu hâlâ büyük bir bilimsel soru işareti.

Kediniz hamileliğinize nasıl tepki verebilir? Hayatta büyük değişikliklerle karşılaşan kedilerin tepkileri çok çeşitli olabilir. Kesin olan tek şey, bir şekilde tepki verecekleridir — ama nasıl olacağını kestirmek zor. Bazı olası tepkiler: Bazı kediler, kendini kötü hisseden veya davranışları değişen sahiplerine karşı korumacı olabilir. Bazıları bir anda 'gölge' gibi peşinize takılabilir. Bazıları ise açık konuşalım, tam bir huysuz olabilir: Eşyaları tırmalamak, ortalığa işemek, saklanmak, yemek yememek… Rutinleri değiştiğinde bu tür tepkiler verebilirler. Kedinizi bebeğin gelişine hazırlamak Kedinizin 'hamile olduğunuzu bildiğini' söylemek, onların sahip olmadığı bir bilişsel farkındalık gerektirir. Kediniz sadece 'bir şeylerin değiştiğini' biliyor — ve bebek doğduğunda daha da fazla değişim olacak. Kedinizi hazırlamak için: Bebek eşyalarını ve yeni mobilyaları yavaş yavaş eve yerleştirin. Bebek ağlaması gibi ses kayıtları çalın; kediler için stresli olabilir. Bebeğin uyuyacağı odayı şimdiden kapatmaya başlayın; yatağa çıkmamaları için bariyer veya yapışkan bant koyabilirsiniz. Bebek doğduğunda tanıştırma planı yapın. Önce bebeğin kokusunu içeren bir battaniyeyi kedinize koklatın. İlk karşılaşmaların tamamen gözetimli olması şarttır. Unutmayın: Stres, özellikle kronik rahatsızlığı olan kedilerde, davranışsal ve fizyolojik sorunlara yol açabilir. Yeni başlayan kusma, ishal, iştahsızlık gibi belirtiler varsa veteriner kontrolü için bir işaret olabilir. Kaynak: Vincent J. Tavella. "Does My Cat Know I'm Pregnant?". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/pregnancy/can-cats-sense-pregnancy. (24.11.2025).