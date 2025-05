Doğum sancısı olduğunu nasıl anlarım?

Büyüyen bebeğiniz sindirim sisteminizi etkileyebilir. Önce sabah bulantısı gelir. Ardından, değişen hormonlar sindirim sürecini bozar veya yavaşlatır. Gelişen bebeğiniz büyümeye devam ederken, organları yerinden oynatarak gaz, hazımsızlık, kabızlık ve daha pek çok mide sorunuyla karşılaşabilirsiniz.

Doğum tarihiniz yaklaştıkça, doğum sancısını ayırt etmek zor olabiliyor. Doğum kasılmalarınız mı başladı, yoksa yediğiniz yemek mi mu dokundu? Karnınızdaki bu rahatsız edici hissin, bebeğinizin yakında geleceğinin bir işareti mi yoksa sadece öğle yemeğinizin etkisi mi olduğunu nasıl anlayacağınıza dair işaretler var. İşte doğum kasılmalarının muhtemel işaretleri:

Erken doğum kasılmalarının ağrısı gaz sancılarını taklit edebilir ancak aralarındaki farkı anlamanızı sağlayacak bazı temel özellikler vardır. Eğer karın bölgenizdeki rahatsızlık şu özellikleri içeriyorsa, muhtemelen doğum kasılması yaşıyorsunuzdur:

Rahatsızlığınızın bir ritmi vardır

Kasılmalar dalgalar hâlinde gelir, önce hafif başlar, ardından zirveye ulaşır ve sonra tekrar hafifler, ve aralarında kısa molalar olur. Öte yandan gaz sancısı daha sabittir. Doğum kasılmalarında bir düzen oluşur; her dört-beş dakikada bir gelirler ve giderek güçlenirler. Bu yüzden kronometrenizi çıkarın ve ağrının düzenli aralıklarla gelip gelmediğine bakın. Eğer gelmiyorsa ve ağrı daha sabitse, büyük olasılıkla bu durum doğumdan çok gaza işarettir.

Karnınız gerilir

Doğum sırasında, tüm karnın sertleştiği rahatsız edici bir gerginlik olur. Her ağrı hissettiğinizde karnınız sertleşiyor ve ardından yumuşuyorsa, bu büyük olasılıkla kasılmadır, Gaz sancısı karnınızda doluluk ya da şişkinlik hissi yaratabilir, ancak kaslar aralıklı olarak gerilmez.

“Aşağılarda” daha fazla şey oluyordur

Gerçek doğum kasılmaları genellikle başka belirtilerle birlikte gelir. Kanlı mukus veya vajinal akıntıda bir değişiklik, bunun yanlış alarm değil de gerçek doğum olma olasılığını artırır. Eğer karın ağrısı dışında başka bir doğum belirtisi fark etmiyorsanız, yaşadığınız rahatsızlık büyük olasılıkla gaz ya da başka sindirim sorunlarından kaynaklanıyordur.

Yaşadığınız sancının gaz sancısı olduğuna dair işaretler

Hamilelik sırasında gaz sancısı yaygındır; bunun nedeni hormonlardaki artış ve büyüyen bebeğinizin sindirim sisteminize yaptığı baskıdır. Bu nedenle yaşadığınız şeyin gaz mı yoksa kasılma mı olduğunu merak ediyorsanız, kasılmalara özgü belirtilere dikkat edin. Bu belirtiler yoksa, büyük olasılıkla gaz yaşıyorsunuzdur. Yine de emin olamıyorsanız, sağlık uzmanınıza başvurun.

Ağrı düzensiz ve keskindir

Gaz sancısı düzensiz zamanlarda gelir ve gider. Eşlik eden ağrı genellikle kasılmalardan daha keskindir; kasılmalar genellikle adet sancısına benzer şekilde, karın genelinde hissedilen bir ağrı olarak tanımlanır. Gazla birlikte karın bölgesinde şişkinlik de hissedebilirsiniz.

Gaz yapan yiyecekler yemişsinizdir

Bebeğinizin sindirim sisteminize yaptığı baskı sayesinde, hamilelik sırasında neredeyse her yiyecek gaz yapabilir. Ancak kızartılmış, yağlı ve baharatlı yiyecekler gazı daha da artırabilir. Karnabahar ve brokoli gibi turpgiller ailesinden sebzeler ile fasulye gibi lifli yiyecekler, bebeğinizin büyümesine katkıda bulunan besinlerle dolu olsa da sindirim sisteminizi gazla doldurmak açısından da birincil adaylardır. Soğan, sarımsak ve gazlı içecekler de mide rahatsızlığına yol açtığı bilinen diğer yiyeceklerdir. Gaz sancıları devam ederse, bebeğiniz doğana kadar gaz yapan yiyecekleri azaltmayı düşünebilirsiniz.

Tuvalete gitmek rahatlama sağlar

Gaz sancıları genellikle tuvalete gidip rahatladıktan sonra hızla geçer. Eğer bir tuvalet ziyareti işe yarıyorsa, muhtemelen bebeğiniz rahminizde biraz daha kalacak demektir. Ayrıca vücudu hareket ettirmek, örneğin yürümek ya da hafif esneme hareketleri yapmak, gaz sancılarını hafifletebilir, ancak gerçek doğum kasılmalarını durdurmaz. Aslında, çoğu kasılma siz ne yaparsanız yapın artar, bu da neredeyse her zaman bunun gaz değil, kasılma olduğunun bir işaretidir.

