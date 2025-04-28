Kahvaltılık avokado ezmesi

Tarif defterimden;

Kahvaltı sofraları için kızarmış ekmek üzerine çok yakışan leziz avokado ezmesi...

Servis: 2 - 3 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Malzemeler:

2 adet olgunlaşmış avokado

3 - 4 dal maydanoz, incecik doğranmış

3 - 4 dal dereotu, incecik doğranmış

1 - 2 diş sarımsak, ezilmiş

1 küçük limonun suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı tuz

Üzerine;

1 küçük kapya biber, minik küpler halinde doğranmış

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

*Avokadoları bıçakla ortadan ikiye keserek çekirdeklerini çıkartın, kabuklarını soyarak bir kaseye alın ve çatal yardımıyla püre haline gelene kadar ezin. Maydanoz, dereotu, sarımsak, limon suyu, zeytinyağı, karabiber ve tuzu ekleyip iyice karıştırın.

*Avokado ezmesini bir kaseye aktarıp üzerine doğranmış kapya biberi serpiştirin ve zeytinyağı gezdirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...