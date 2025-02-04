Kadınlar erkeklerden daha fazla uykuya ihtiyaç duyuyor

Uyku, sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biridir ve yapılan araştırmalar, kadınların erkeklere kıyasla daha fazla uykuya ihtiyaç duyduğunu göstermektedir.

Kadınlar erkeklerden daha fazla uykuya ihtiyaç duyuyor
Yaşam
Giriş: 04 Şubat 2025 14:14 Güncelleme: 04 Şubat 2025 14:15
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Loughborough Üniversitesi'nden yapılan yeni bir araştırmaya göre, kadınlar erkeklerden daha fazla uykuya ihtiyaç duyuyor. 18 ile 65 yaş arasındaki insanlar gecede 8 ila 10 saat uykuya ihtiyaç duysa da, yapılan çalışmalar kadınların ortalama olarak erkeklerden daha fazla uykuya ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Bunun birçok nedeni var. Peki, kadınlar erkeklere göre neden daha fazla uykuya ihtiyaç duyuyor? Uyku kalitenizi nasıl kolayca artırabilirsiniz?


Kadınlar neden erkeklerden daha fazla uykuya ihtiyaç duyar?

Bugüne kadar, araştırmacılar uyku ihtiyacının yaşla belirlenen bir faktör olduğunu düşünüyorlardı. Ancak Loughborough Üniversitesi'nden yapılan bir araştırma, kadınların ortalama olarak erkeklerden en az 20 dakika daha fazla uykuya ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu. Bununla birlikte, her kadın farklıdır, bu nedenle bazıları daha fazla veya daha az ekstra uykuya ihtiyaç duyabilir. Tabii ki yaş da, ne kadar uykuya ihtiyaç duyduğumuzu belirleyen bir faktördür. Ancak ortalama olarak kadınlar, erkeklere göre biraz daha fazla uykuya ihtiyaç duyarlar.


20 dakika belki çok fazla bir zaman gibi görünmeyebilir, ancak bunu bir hafta boyunca hesaba kattığınızda, kadınların erkeklere göre her gece bir saat 20 dakika daha fazla uykuya ihtiyaç duyduğunu görüyorsunuz. Bir ay boyunca bu, kadınların ekstra 20 dakika uyuyarak beş saatten fazla daha uyudukları anlamına gelir. Peki, kadınlar neden ekstra uykuya ihtiyaç duyuyor?


Loughborough Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre, kadınların beyinleri farklı şekilde çalışıyor. Bu nedenle kadınlar, erkeklerden daha fazla uykuya ihtiyaç duyuyor. Çünkü uyurken beynimiz kendini onarır ve iyileştirir. Gerekli uyku süresi, beynimizin gündüz boyunca ne kadar yoğun çalıştığına bağlıdır.


Bir başka araştırma, kadınların beyninin daha fazla çalışmasına neden olan şeyin, birden fazla işi aynı anda yapmaları olduğunu ortaya koyuyor. Çoğu erkek bir seferde tek bir işe odaklanırken, kadınlar birden fazla görevi aynı anda yönetme eğilimindedir. Bu, kadınların beyinlerinin daha fazla çalışmasına ve dolayısıyla iyileşmek ve onarılmak için daha fazla zamana ihtiyaç duymalarına neden olur. Bu yüzden uyku söz konusu olduğunda, kadınların beyinlerinin düzgün bir şekilde iyileşebilmesi için en az 20 dakika ekstra uykuya ihtiyaç duydukları söylenebilir.


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Loughborough Üniversitesi uyku araştırmasının başkanı Profesör Horne, bu kurala bir istisna getirmiştir. Karmaşık bir işe sahip olan ve çok fazla karar verme sürecine katılan erkeklerin de ekstra 20 dakika uykuya ihtiyaç duyabileceğini belirtmiştir. Bunun nedeni, bu erkeklerin beyinlerinin çok yoğun çalışarak çeşitli görev ve kararlarla başa çıkmak zorunda olmalarıdır. Ancak çoğu durumda, kadınların daha fazla uykuya ihtiyaç duyduğu söylenebilir. Araştırmanın bir parçası olarak, X kromozomuna sahip bireylerin daha fazla uykuya ihtiyaç duyduğu da vurgulanmış; bunun nedeninin ise henüz bilinmediği belirtilmiştir.


Bir diğer neden ise, uyku eksikliğinin kadınları zihinsel sağlık sorunlarına daha yatkın hale getirmesidir. Kadınlar için uyku eksikliği, depresyon, kaygı ve çeşitli zihinsel sağlık problemleri ile ilişkilidir. Ancak erkekler için bu durum söz konusu değildir; uyku eksikliği erkeklerde pek fazla etki yaratmamaktadır. Bu araştırma, Güney Karolina'daki Duke Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma ile doğrudan ilişkilendirilmiştir. Çalışma, kadınların uyku eksikliğinden fiziksel ve zihinsel olarak erkeklere göre daha fazla etkilendiğini ortaya koymuştur.


Stres ve zihinsel sağlık sorunlarıyla başa çıkmak söz konusu olduğunda, uyku ile bu problemler arasında belirgin bir ilişki vardır. Gece boyunca yeterli uyku almayan kadınlar, bu tür sağlık problemleriyle daha fazla karşılaşma eğilimindedir. Oysa, erkeklerde uyku eksikliği bu tür problemlerle ilişkilendirilmemektedir.


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Kadınlar daha fazla uykuya nasıl ulaşabilir?

Kadınların daha fazla uyku almaları konusunda oldukça basit birkaç öneri vardır. İyi bir uyku almak söz konusu olduğunda, yalnızca uyku miktarı değil, aynı zamanda uyku kalitesi de önemlidir. Sekiz saat uyuyan ancak gece boyunca uyanan bir kadın, dört saat uyuyan bir kadınınkine benzer şekilde hissedecektir. Uyku yalnızca miktarla değil, kaliteyle de ilgilidir.


İyi bir gece uykusu için konforlu bir yatak, en önemli faktörlerden biridir. Çalışmalar, iyi bir gece uykusunun en önemli unsurlarından birinin nerede uyuduğumuz olduğunu göstermektedir. Düşük kaliteli uykunun en yaygın nedenlerinden biri, eski bir yatakta uyumaktır. Rahatsızsanız, iyi bir uyku almak neredeyse imkansızdır.


Uyku kalitesini etkileyen bir diğer faktör, uyuduğunuz çevredir. İyi bir uyku almak için, uyuduğunuz çevrenin doğru şekilde düzenlenmesi gerekir. Bu, uyuduğunuz odanın ne çok sıcak ne de çok soğuk olmaması gerektiği anlamına gelir; aynı şekilde, odanın havası da boğucu olmamalıdır. Ayrıca, odadaki ışık seviyesinin de doğru olması gerekir. Odaya ışık girmesi, iyi bir uyku almayı neredeyse imkansız hale getirebilir.


Araştırma, kadınların erkeklere göre daha fazla uykuya ihtiyaç duyduğunu ve bunun nedenini ortaya koymuştur. Önceden uyku ihtiyacının yaşla belirlendiği düşünülüyordu, ancak durum böyle değildir. Kadınların beyinlerinin nasıl çalıştığına bağlı olarak, çoğu durumda kadınların daha fazla uykuya ihtiyaç duyduğu anlaşılmaktadır.



Kaynak: "LU: Women require more sleep than Men". Şuradan alındı: https://www.sueno.co.uk/blogs/bed-blog/women-require-more-sleep-than-men".




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