Hangi renk ışık uyumanıza yardımcı olur?

Karanlık bir oda uyumak için en ideali ancak yatmadan önceki saatlerde evinizde kullandığınız ışık uykunuzu etkiliyor olabilir.

Hangi renk ışık uyumanıza yardımcı olur?
Sağlık
Giriş: 29 Ocak 2024 14:46 Güncelleme: 29 Ocak 2024 14:46
ABONE OL

Işık, her insanın günlük ritminin önemli bir bileşeni olan uyku zamanlamasını kontrol eden vücudun doğal 24 saatlik biyolojik saatini etkiler. Hava aydınlık olduğunda vücut uyanma zamanının geldiğini bilir, karanlık olduğunda ise uykuya hazırlanır. Gün doğumu ve gün batımının ritmi uyku-uyanıklık sinyali görevi görür.


Gün batımından sonra evlerde kullandığımız yapay ışığın yaygın kullanımı ise sirkadiyen ritmi bozuyor ve uyku bozukluklarına katkıda bulunuyor. Işık aynı zamanda uykuya yardımcı olan doğal bir hormon olan melatonin salınımını da etkiler. Beyindeki epifiz bezi karanlığa tepki olarak melatonin üretir. Ancak bazı ışık türleri melatonin üretimini engelleyebilir. Cep telefonları, bilgisayarlar ve televizyonlardan gelen mavi ışık gibi parlak ışıklara ve soğuk tonlu renklere maruz kalmak, melatonin üretimini engelleyebilir ve kişiyi uyanık tutabilir. Ancak bazı durumlarda sirkadiyen ritmi bozan sağlık sorunları olan insanlara yardımcı olmak için yapay ışık kullanılabilir. Işık terapisi, sirkadiyen saati sıfırlamak için kişiyi gün boyunca belirli zamanlarda parlak yapay ışığa maruz bırakarak çalışır. Işık terapisi uykusuzluk, sirkadiyen ritim uyku bozuklukları, mevsimsel depresyon ve hatta jet lag için bir tedavi seçeneği olabilir.


İlginizi çekebilir: Işık açık uyumanın zararları

Uyku için en iyi ışık

Kırmızı, turuncu ve sarının sıcak tonları zihni ve bedeni uykuya hazırlamak için daha iyidir. Hatta bazı uzmanlar güneş battıktan sonra evdeki soğuk mavi ışıklar yerine sıcak ışıklara geçmeyi öneriyor. Kırmızıdan sarıya kadar farklı sıcak ışık renkleri, vücudu benzersiz şekillerde etkileyebilir.


Kırmızı ışık

Kırmızı ışık sirkadiyen ritimleri etkilemediğinden geceleri kullanılabilecek en iyi ışıklardan biridir. Araştırmalar kırmızı ışığa maruz kalmanın uykuyu iyileştirebileceğini gösteriyor. Uyku sırasında ve uyandıktan sonra kırmızı ışığa maruz kalmak, uyku ataleti olarak bilinen, sabahları yorgun ve yönelim bozukluğu hissetme olasılığını azaltabilir. Ancak dikkat etmek gerekir ki kırmızı ışık çok parlaksa melatonin üretimini baskılanabilir.


Sarı ve turuncu Işık

Loş sarı ve turuncu renkli ışıkların sirkadiyen ritim üzerinde çok az etkisi vardır ve geceleri kullanmak için iyi seçeneklerdir. Bu ışığa maruz kalmak, özellikle mavi ışık gibi daha soğuk renklerle karşılaştırıldığında melatonin üretimini artırabilir.


Uyku için en kötü ışık

Parlak ve soğuk renkli ışık vücudun uykuya geçişini zorlaştırabilir. Uykuya yardımcı olabilecek sıcak renklerin aksine, soğuk renkler vücuda uyanma zamanının geldiğinin sinyalini verir. Soğuk ışık dikkati ve uyanıklığı teşvik ettiğinden, gece bakıldığında uykuyu engelleyebilir.


Mavi ışık

Mavi ışık sadece melatonini baskılamakla kalmaz aynı zamanda sirkadiyen ritmin vücudun uyanıklığını korumasına yardımcı olmasını da sağlar. Geceleri düzenli olarak mavi ışığa maruz kalmak, vücudu hâlâ gündüz olduğuna ikna eder, bu da sirkadiyen ritmi bozabilir ve uyku kalitesini azaltabilir. Mavi ışık birçok yapay ışıktan ve cep telefonu, bilgisayar ve televizyon gibi elektronik ekranlardan yayılır. Yatmadan en az bir saat önce mavi ışık yayan elektronik cihazları kullanmaktan kaçının. Ek olarak, uykusuzluğa sahip kişilerde uykuyu iyileştirdiği gösterilen mavi ışık engelleyici gözlük kullanmayı düşünebilirsiniz.


Yeşil ışık

Her ne kadar mavi ışık melatonin düzeylerini yeşil ışığa göre iki kat daha fazla azaltabilse de yatmadan önce yeşil ışık görmek de uykusuzluğa neden olabilir.


Referanslar:

Jay Summer ve Pranshu Adavadkar. “What Color Light Helps You Sleep?”. Şuradan alındı: https://www.sleepfoundation.org/bedroom-environment/what-color-light-helps-you-sleep (13.09.2023).


Uyku alışkanlığın hakkınızda neler söylüyor?
Uyku alışkanlığın hakkınızda neler söylüyor?


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.