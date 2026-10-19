HTHAYAT
HTHAYAT
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Video
Testler
Kaydettiklerim

Bizi Takip Edin

BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
Ana Sayfa Güncel Dünyanın bilinen en yaşlı ağacı: Methuselah
Güncel

Dünyanın bilinen en yaşlı ağacı: Methuselah

Methuselah, yaklaşık 4.850 yıllık geçmişiyle insanlık tarihinin en eski uygarlıklarına tanıklık eden, kesin konumu korunmak amacıyla gizli tutulan dünyanın en yaşlı ağaçlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Giriş: 19 Ekim 2026, Pazartesi 10:29
Güncelleme: 19 Ekim 2026, Pazartesi 10:30
1

ABD'nin California eyaletinin doğusundaki Inyo County bölgesinde, Methuselah adıyla bilinen 4 bin 858 yaşındaki Büyük Havza bristlecone çamı, White Dağları'ndaki Kadim Bristlecone Çam Ormanı'nda bulunuyor. 

2

MÖ 2832 civarında çimlendiği düşünülen ağaç, dünyada yaşı doğrulanmış en yaşlı klonal olmayan canlı ağaç olarak kabul ediliyor.

3

Methuselah, yüksek rakımda, soğuk, kurak ve besin açısından fakir topraklarda yaşıyor. Bu koşullar ağacın çok yavaş büyümesine neden oluyor. 

4

Yoğun ve reçineli odunu da çürüme ve zararlılara karşı dayanıklılığını artırıyor. Çok yaşlı bristlecone çamlarının gövdelerinin büyük bölümü ölü olabilir.

5

Buna rağmen köklerle canlı dallar arasında uzanan dar bir kabuk ve doku şeridi, ağacın yaşamını sürdürmesine yetebilir. 

 
6

* Haberin fotoğraflar AA tarafından servis edilmiştir.

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Paylaş:
brush-purple Yorumlar