Jüpiter ve Neptün Kavuşumu ve burçlara etkileri...

Buşra Efe, 166 yılda bir gerçekleşen Jüpiter & Neptün Kavuşumu'nu ve bu kavuşumun etkilerini anlattı.

Jüpiter ve Neptün Kavuşumu ve burçlara etkileri...
Astroloji
13 Nisan 2022 Çarşamba

166 Yılda bir olan özel kavuşum, tanrısal ve mistik bir şifa enerjisi bizlerle…


Özel zamanlardan geçiyoruz. Jüpiter ve Neptün 166 yıl sonra Balık burcunda tekrar kavuşuyor… Nisan ayı gökyüzü gündemlerimiz oldukça yoğun geçecek… Bir Yeniay, bir Dolunay, bir Güneş Tutulması ve 166 yıllık özel bir gezegen kavuşumu bu ay bizleri bekliyor…


12 Nisan haftasına damgasını vuracak bu özel kavuşumunun detaylarından bahsetmek gerekirse:

Jüpiter ve Neptün 12-13 yıl ortalama ile bir burçta kavuşurlar… Balık burcunun klasik yöneticisi Jüpiter, modern yöneticisi ise Neptün’dür. Dolasıyla Balık burcunda hem Jüpiter’in hem de Neptün’ün kavuşuyor olması aslında sık rastlanan bir durum değil. En son kavuşum 166 yıl önce olmuştu.

Geleneksel astrolojide gezegenin yönettiği burçta olması doğasının mizaçlarını daha iyi sergileyeceği anlamına gelir. Dolasıyla hem modern hem klasik gezegenlerin aynı anda yönettiği burçta kavuşum yapması etkiyi çift kat büyütecek. Bu özel kavuşumu, birlik bilincini, manevi temaları, yardımlaşmayı ve merhamet duygusunu artıracak.


Neptün, tanımlanamayan ilahi bir alanı ifade eder. Sis, pus, algı ötesi durumları anlatırken, okyanusun içindeki damla olmaktır, okyanusun içindeki yokluk hissidir. Kadimlerin dediği gibi, dünyayı bir deneyim sahnesi olarak görürsek ve dünya bir illüzyonsa, hakikati Neptün temsil eder. Neptün, sıfırı yokluğu, hiçliği ve bizim bilmediğimiz varoluş planı anlatır. Olmuşu, olanı ve olacağı kapsar. Tanrısal boyuttur. Ruhsal olarak tanrıyla birleşmeyi temsil ettiğinden, insanoğlunun algı alanı dışında kalır çünkü insanoğlu bu alanı çok da tasavvur edemez.


Jüpiter ise, din felsefe, ilahi konuları sembolize eder. İyicil bir gezegendir, büyümeyi, bereketi, genişlemeyi ve pozitif etkileri anlatır.


Balık burcu ise sonsuzluğu, şifalandırmayı, izolasyonu, affetmeyi ve hayal kurmayı, bilinçaltını ifade eder.


Tüm bunları birleştirdiğimizde, içinde bulunduğumuz bu özel günlerde, yüksek bir manevi ve mistik bir enerji var. Yaratım kapıları çok açık. Hayal kurun, isteyin, dileyin… Sadece istemek yetmez, bazen siz birilerinin isteklerinin kahramanı olabilirsiniz.


Yardımlaşma, dayanışma temasına çok fazla vurgu yapan bu kavuşum, birlik bilincini hatırlamak, ben yerine biz olmayı çok güzel anlatıyor. Koşulsuz sevgiyi, evrende yalnız olmadığımızı hatırlayın, hayal edin, çizin, yazın, kendiniz ve bütünün hayrına dileklerde bulunun, meditasyon yapın, dua edin, insanlara yardım etmeye çalışın. Bu enerji size evrende katlanarak geri dönecektir. Özetle, biraz dünyevi temalara mola verip, ruhani kısmı hatırlamak için güzel zamanlar… Sanatsal yaratıcılık, ilham almak, üretmek açısından muazzam destekleyici zamanlar.


Dünya Astrolojisinde bu enerji, bu kadar birlik bilincine vurgu yaptığından sosyalizm ve komünizmle bağdaştırılır. Dolasıyla 166 yıllık başlayan yeni döngüde artık dünyada sol enerjinin daha çok yükseleceği potansiyelliğini taşıyor. Artık kapital ve sahip olma kavramlarımız çok değişecek. Gerçeklik algımızı temsil eden Neptün, bizi başka boyutlara taşıyacak. Teknolojik yönden bakarsak, alışkanlıklarımızı, gerçeklik algımızı değiştirecek Metaverse’ü direkt hatırlatıyor. Ve su elementinde olan bu özel kavuşum, bol yağışları, selleri, deniz, okyanus, tsunami gibi önemli gündemleri beraberinde getirebilir.


Doğanın üstünlüğü her zaman insanoğlunun düzenine ve egolarına galip gelmiştir. Dünya üzerinde içinde bulunduğumuz süreçte ne yazık ki tanık olduğumuz savaşlar, haksızlıklar ve doğal afetler bize bir olmanın önemini, maneviyatı ve iyiliği bir kez daha hatırlatacaktır. Bu özel kavuşumun kalbinizden iyi niyetle geçirdiğiniz tüm dileklerinizin gerçekleşmesine vesile olmasını diliyorum.


Hayalleriniz gerçek olsun… Gökyüzü dileklerinizi dinlemek için bugünlerde çok hazır.


Jüpiter Neptün Kavuşumu: Geçmişin travması geleceğin tılsımı
Jüpiter Neptün Kavuşumu: Geçmişin travması geleceğin tılsımı


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