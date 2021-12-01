İşkoliklik nedir?

Hayat, hayatımız boyunca çalışmak için çok kısa. Arada bir mola vermek sağlıklı olduğu kadar da elzem denilebilir. Mola vermeden sadece çalışmak, çoğu zaman yeterli kadar çalışmadığınız hissine dayanan ve yıpratıcı olabilecek bir süreçtir.

İşte bir işkoliğin 7 özelliği

1- Yeterince çalışmadığınızı hissediyorsunuz

Mesainizin bittiği bir zaman olmalı. Bir günde sadece 24 saat vardır ve herkes 24 saatini nasıl geçireceğini farklı seçer. Herkes 9-5'i bilir, ancak bir işkolik için günleri daha çok 8-8 gibi görünüyor. Harvard Business Review'a göre, "İşkolikler, yalnızca uzun saatler boyunca çalışan ancak işkolik eğilimleri olmayan çalışanlardan daha fazla iyileşme ihtiyacı, daha fazla uyku sorunu, daha fazla sinizm, daha fazla duygusal tükenme ve daha depresif duygular bildirdiler." Sizin için yapacak çok şeyiniz olmasına ve insanlar sizinle ne kadar gurur duyduklarını söylemelerine rağmen, hala yeterince şey yaptığınıza inanmıyorsunuz. Peşinde olduğunuz tek şey karanlık tünelin sonundaki başarıdır. Oraya vardığınızda tüm şüphelerinizin, güvensizliklerinizin ve endişelerinizin ortadan kalkacağına inanırsınız. Ama gerçek şu ki bir işkolik asla tatmin olmaz.

Bunun yerine şunu yapın: Hayatınızda başardığınız her şeyi yazmayı deneyin ve eski fotoğraf ve anıların üzerinden geçin. Ne kadar ilerlediğinize bir bakın ve aslında ne kadar çok şey başarmış olduğunuzu hatırlayın.

2- Daha yüksek bir geliri hak ettiğinizi hissediyorsunuz

Pek çok insan, kazandıklarından daha değerli olduklarına inanır. Bu doğru olsa da gerçek bir işkolik milyoner olabilir ve yine de asla mutlu olmayabilir. Para dünyayı dolaştırır ama aynı zamanda işi hiç bitmeyen bir süreç gibi gösterir. İnsanların 65 yaş civarında emekli olmasının bir nedeni var; rahatlamak ve işe gitmeden hayatın tadını çıkarmak. Daha fazla para daha fazla mutluluk anlamına gelmez. Para, sevdiğiniz şeyleri yapmak için daha fazla kaldıracınız olduğu anlamına gelir.

Bunun yerine şunu yapın: Çok çalışın, ancak paraya fazla kapılmayın. Bunun yerine, tasarruf, yatırım ve hesabınızda paranızı büyütebilmeniz için bütçelemede daha iyi olmaya odaklanın. Rahat yaşamak için bir gecede başarılı olmanıza gerek yok.

3- Arkadaşlarınız nerede olduğunuzu merak ediyor

Kadrajdan çıkmak işkolikler arasında yaygındır. Yakın ilişkiler işler arasında kaybolur, iş bir öncelik haline gelmiştir ve insanların duyguları incitilir. Arkadaşlar ve aile, bir işkoliği artık kendilerini önemli hissetmeyene kadar ancak belirli bir dereceye kadar destekleyebilir. İş, sevdiklerinizin ve yakın çevrenizin yerini aldığında, toksik olmaya başlar. Hayatınızda sahip olduğunuz ilişkiler, sahip olabileceğiniz en değerli bağlantılardır; iş ne olursa olsun orada olacaktır. Durup gülleri koklamamız, biraz yaşamamız ve başarılarımızı takdir etmemiz gerekiyor.

Bunun yerine şunu yapın: Hayatınızdaki en önemli insanlara zaman ayırdığınızdan emin olun. Çevrenizdeki sizi gerçekten önemseyen kişilere zaman ayırmaya çalışın. Bu sürekli bir hale geldiğinde, meşgul olmak artık kişisel bir sorun haline gelebilir.

4- Keyifleriniz dahi aceleci

Acele etmek, çok çalışmak ve hedefinize ulaşana kadar durmamaktır. Bu aynı zamanda, kendi halinizdeyken de mutlu olmayabileceğiniz anlamına da gelir. Tüm odaklandığınız şey işse, iş mutluluğunuza ve refahınıza zarar verebilir. Kendinizi yemek yerken, dizi izlerken ve daha birçok keyifli olabilecek konuda en hızlı ve sizi en kısa sürede işinizin başına döndürebilecek olana yönelirken bulabilirsiniz.

Bunun yerine şunu yapın: Okumayı veya izlemeyi sevdiğiniz tüm konuları düşünün ve onları takip edin. Kişisel gelişim, başarı, ve motivasyon ölçülü olarak harikadır, ancak tükettiğiniz her şey olmamalıdır, aksi takdirde dönüp sizi tüketecektir.

5- Gününüze “çalışmama” zamanı programlamıyorsunuz.

Bir günde sadece 24 saatimiz var. 8'i uyuyabilir, 8'i çalışabilir ve diğer 8'ini kendimiz için kullanabiliriz. 8/8/8 sağlıklı bir dinamiktir ve biraz gevşememizi ve yaşamamızı sağlar.

Bunun yerine şunu yapın: Her gün bir zaman belirleyin ve ardından bu zamanı kendinize ayırın. Bu, iş dışında sizi mutlu eden her şeyi yapmak için kişisel zamanınız olabilir. Başta zor gelebilir ama özel hayatınıza zaman ayırdığınızda çok daha mutlu olacaksınız. Ertesi gün enerjik ve yola çıkmaya hazır olarak geri dönebilmek için özür dilemeden kişisel bakımınıza öncelik verin.

6- Başkalarının fikirlerini çok fazla önemsiyorsunuz.

Herkes herkesi yargılar. Sosyal medyada araştırma yapmak ve herkesin neler yaptığını görmek bizim DNA'mızda var. Bazı insanlar inanılmaz iş teklifleri alırken, bazıları iş kuruyor ve internet, bunların hepsinden haberdar olduğumuzdan emin olmak istiyor. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Başarı, hayatınızı tüketeceğinden, konfor bölgenizin dışında bir şeyler yapmak için başkaları tarafından baskı altında hissetmenize gerek yok. İyi para kazanıyorsanız ve hayatta sevdiğiniz şeyleri yapmaya gücünüz yetiyorsa, o zaman kazandın. Daha fazlası için mücadele etmek zorunda değilsiniz. Kendi şeridinizde kalın ve sizi mutlu eden şeyi yapın.

Bunun yerine şunu yapın: Kendinizi sevme ve kendine bakma alıştırması yapın. Kendinizi dinleyin ve kendinize bir gün izin almanın veya ara vermenin sorun olmadığını söyleyin. Unutmayın, zaten çok çalışıyorsunuz ve her şey yoluna girecek.

7- İşleri yalnız yapıyor ve yardım istemiyorsunuz.

Başarıya kendi başınıza ulaşmak yalnız bir yolculuktur. Daha çok değil daha akıllıca çalışmak bazen en iyi stratejidir. Her zaman her şeyi tek başınıza yapmak zorunda değilsiniz.

Bunun yerine şunu yapın: İnternet, başlamak için harika bir yerdir. Mentorluk ve yardım istemeyi gerektiren, nasıl mutlu olunacağına dair tonlarca faydalı bilgi var. Sizinle aynı hedeflere ulaşmak isteyen çevrimiçi topluluklara katılın. Aradığınızı başarmış olanları dikkatle dinleyin.

Daha dengeli bir hayat için…

Çok çalışmak, bir insanın sahip olabileceği takdire şayan bir özelliktir ancak hayatlarını ele geçirmeye başladığı an, kontrol edici hale geldiği noktadır.

Daha fazla para kazanmak isteseniz de bunun dünyadaki tek önemli şey olmadığını unutmayın.

Arkadaşlarınız ve sevdikleriniz için orada olun. Sizi destekliyorlar ama genellikle işin sizi onlardan uzaklaştırdığını söylemekten çok korkuyorlar.

İşle ilgili içerikler, tükettiğiniz bilgilerin yalnızca küçük bir kısmı olmalıdır. Başarının yanı sıra hayatta zevk aldığınız diğer konuları da kabul edin.

Ertesi gün daha mutlu ve enerjik bir şekilde geri dönebilmeniz için öz sevgiye ve öz bakıma öncelik verecek şekilde “çalışmama” zamanını planlayın.

Kendiniz hakkındaki kendi görüşünüze odaklanın. Harika olduğunuzu ve harika bir iş çıkardığınızı anlayın. Başkalarının hayatlarının sizinkini etkilemesine izin vermeyin.

Tek başına gitmeyin. Şimdiye kadar başarılı olan herkes yardım istedi ve bir iş-yaşam dengesi yarattı. Yaşamak için çalışıyoruz, tersi değil.

Yaptığınız işle taciz edici bir ilişki içinde olmaktan uzak durun, yaptığınız için çok daha mutlu olacaksınız.

Referanslar:

Jordan Mendiola. "7 Signs You’re an Extreme Workaholic". Şuradan alındı: https://medium.com/age-of-awareness/7-signs-youre-an-extreme-workaholic-fbfb48fd0efb (02.10.2020).