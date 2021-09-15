Işık açık uyumanın zararları

Çocukken ışık açıkken uyuyakaldığımız bir zamanı muhtemelen hepimiz hatırlarız. Genellikle korktuğumuz zaman ışık açık uyumak bizi daha güvende hissettirirdi. Bazı yetişkinler karanlıktan dolayı değil de ışıkları açık bırakmayı tercih edebilir. Ama asıl tehlikenin bunca zamandır ışıklarda saklandığı ortaya çıktı.

1. Üreme sağlığınıza zarar verebilir

Yapılan bir araştırmaya göre, geceleri yapay ışığa maruz kalmanın kısırlık riskini artırabileceğini ortaya koydu. Dişi fareler üzerinde yapılan araştırmalar, geceleri ışıkla uyuyan farelerin kısır olma olasılığı daha yüksek olduğunu gösterdi. Ayrıca sirkadiyen ritimlerin (vücudun iç saati) kadınlarda üreme sürecinin zamanlamasını etkilediğine inanılıyor. Uyku, uykusuzluk ve sirkadiyen ritim bozukluğu yazısını okumak için tıklayınız...

Başka bir araştırma ise, gece vardiyasında çalışan hemşirelerin, gece ışığa maruz kalmanın etkileri izlendi. Çoğu hemşirenin adet döngülerinin bozulduğundan şikayet ettiği ortaya çıktı.

2. Kalp ile ilgili sorunlara neden olabilir

Melatonin sadece vücut ısısını düşürmekle kalmaz, aynı zamanda kan basıncını da düşürür. Gece ışığa maruz kalırsanız melatonin üretiminiz baskılanır. Sonuç olarak, kan basıncınız yükselir. Düzenli dalgalanmalar, sırayla, kalp hastalığı ve felç riskini artırabilir.

3. Kilo alabilirsiniz

Geceleri aşırı ışık, metabolizmanın yavaşlamasına neden olabilir. Ayrıca uyku ve sirkadiyen ritimlerin bozulması da obeziteye katkıda bulunabilir. 43.000'den fazla kadını izleyen bir araştırma, TV karşısında uyuyanların kilo aldığını ortaya çıkardı.

4. Hormonal değişikliklere neden olabilir

Tek bir ışık kaynağı bile hormonal dengeyi değiştirebilir. Akıllı telefonlardan, televizyonlardan veya bilgisayarlardan gelen ışık melatonin eksikliğine neden olur. Ek olarak, diğer biyolojik süreçler de bozulur. Çoğu zaman, ilk etkilenen melatonindir. Düzensiz uyku, yaşlanma hormonlarını artırır ve yaşlanmayı geciktirenleri azaltır.

5. Depresyondan muzdarip olabilirsiniz

Yapılan bir araştırma, geceleri ışığa maruz kalmanın depresyon riskini artırdığını buldu. Alternatif olarak, sirkadiyen ritmin bozulmasının halihazırda var olan depresyon semptomlarını kötüleştirmesi muhtemeldir. İlginç bir şekilde, kırmızı ışık daha az zararlı etkiye sahiptir çünkü kırmızı dalga boylarına daha az duyarlıyız.

Kaynak: https://brightside.me/inspiration-health/what-can-happen-to-you-if-you-sleep-with-the-lights-on-803333/