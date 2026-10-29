Eşinizle, sevgilinizle çekildiğiniz fotoğraflara bir bakın: Kim daha dik duruyor? Kim partnerine doğru eğiliyor? Sosyal medyada viral olan "Yeşil çizgi teorisi"ne göre bu duruş ilişkideki dinamiğin ve kimin daha baskın olduğunun en önemli göstergesi. Dahası teoriye göre fotoğrafta partnerine yaslanan kişi eğer erkekse, bu durum ilişkide işlerin yolunda gitmediğinin, erkeğin kendini bağımlı ve özgüvensiz hissettiğinin bir kanıtı olarak yorumlanıyor.

Her fotoğraf bu teoriye dahil edilmiyor. Savunucularının belirttiğine göre kuralın geçerli olması için fotoğrafın doğal bir an değil, poz verilerek çekilmiş olması şart. Prens Harry ve Meghan Markle, Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz ile Will ve Jada Smith çiftleri bu teorinin en bilinen örnekleri arasında gösteriliyordu. Bu çiftlerin ortak noktası ise fotoğraflarda kadınların dik durması, erkeklerin ise partnerlerine doğru eğilmesiydi. Teoriye göre bu çiftler, verilen "güç testinden" sınıfta kalmıştı.

Adrien Brody ve sevgilisi moda tasarımcısı Georgina Chapman

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Cinsiyetçi kalıpların yeniden üretimi mi?

İlk olarak 2020'li yıllarda ortaya atılan bu teori desteklendiği kadar tepki de gördü çünkü bir erkeğin partnerine yaslanmasının "özgüvensizlik", "bağımlılık" olarak adlandırılmasının erkeğe atfedilen "her daim güçlü, sarsılmaz ve dominant olma" misyonunu yeniden üreten cinsiyetçi bir kalıp olduğu düşünüldü.

Scarlett Johansson ve eşi Colin Jost

Beden dili uzmanları ne diyor?

Beden dili uzmanları, teorinin sunduğu bu keskin bakış açısını reddediyor. Fotoğraflardaki duruşu etkileyen boy farkı, fotoğrafçının açısı veya o anki fiziksel rahatlık gibi pek çok etken olduğunu vurguluyor. Yine de uzmanlar, bazı vücut dili hareketlerinin ilişkilerin dinamiklerine dair ipuçları barındırdığını da kabul ediyor. Peki, hangi hareketler bir ilişki hakkında gerçek mesajlar taşıyor?

El ele tutuşma şekli

Dokunma, bir ilişkide samimiyeti, duygusal yakınlığı ve mutluluğu simgeler. Bu nedenle, siz ve partneriniz çok yakın değilseniz muhtemelen el ele tutuşmazsınız. Üstelik el ele tutuşma şekliniz de çok şey anlatır. Omuzlarınız birbirine değecek kadar yakın yürürken ellerinizi tamamen kenetlemek, aranızda büyük bir mesafe olup gevşekçe el ele tutuşmaktan veya birkaç parmağı tutmaktan daha fazla mutluluk ve yakınlık gösterir.

Eli omzunuzda duruyorsa...

Uzmanlara göre, ister oturuyor olun ister yürüyor olun, partneriniz elini omzunuzun üzerine koyuyorsa, bu sevgi dolu bir jesttir. Sizi kendilerine çekerek fiziksel olarak size daha yakın olmaya çalışırlar, partnerinizin size duygusal olarak daha yakın hissettiğini gösterir.

Partnerlerden biri daha önde yürüyorsa...

Genellikle aynı düzlemde yürümek, ilişkide saygı olduğunu ve çiftin bir takım olduğunu gösterir. Bu nedenle, eşlerden biri tek başına ilerliyorsa, bu kötü bir işarettir. Bu hareket, çiftin bir takım gibi hareket etmediğinin ve çok mutlu olmayabileceğinin bir işaretidir. Yine de koşulları göz önünde bulundurmak önemli. Çoğu zaman erkekler kadınların bir odaya önce girmesine, sıraya önce geçmesine veya tek sıra halinde yürürken önlerinden geçmesine izin verir ve bu bir saygı ve ilgi göstergesidir. Yani eğer her zaman partnerinizle eşit bir şekilde yürüyorsanız, başka faktörler de etkili olabilir. Ancak bir kişi her zaman diğerinin önünde yürüyorsa, partnerini eşit olarak görmüyor demektir.

Size doğru eğiliyorsa...

Başınızı eşinizin omzuna veya göğsüne yaslamak tatlı bir jesttir. Bunu yaparak "Sana yakın hissediyorum, sana güveniyorum, sana yakın olmak istiyorum" demiş oluyorsunuz. Bu hareket ebeveyn-çocuk ilişkilerinde de görülebildiği için destekleyici bir unsur da içeriyor. Genel olarak birbirlerine doğru eğilmek olumlu bir işarettir. Bu, ikinizin de birbirinizle ilgilendiğiniz ve fiziksel olarak daha yakın ve samimi olmak istediğiniz anlamına gelir.

Referanslar

"What Is the Green Line Test? Viral Relationship Rule Explained" Şuradan alındı: https://www.newsweek.com/what-green-line-test-relationship-video-tiktok-1699304(21.04.2022).

Francesca Eke. "Right: A full explanation of the green line theory that's crippling relationships everywhere". Şuradan alındı: https://thetab.com/2025/07/14/right-a-full-explanation-of-the-green-line-theory-thats-crippling-relationships-everywhere

Kristin Canning. "This Is What Your Body Language Says About Your Relationship". Şuradan alındı: https://www.womenshealthmag.com/relationships/g19131151/body-language-relationship/(06.03.2018)