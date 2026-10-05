Maxxing kültürüne karşı Minusing

Looksmaxxing, sleepmaxxing, moneymaxxing, healthmaxxing, longevitymaxxing, cozymaxxing, hatta grandmamaxxing… Son dönemde internetin neredeyse her köşesi hayatın bir alanını 'maxxing'lemeye, yani onu mümkün olan en üst seviyeye çıkarmaya çalışan insanlarla dolu.

Looksmaxxing; cilt bakımı, estetik operasyonlar gibi uygulamalar, kişinin fiziksel görünümünü mümkün olduğunca optimize etmesini ifade ediyor. 'Maxxing', internetin her köşesine yayılan bir ek halne geldi ve içerik üreticileri, hayatın en küçük ve niş alanlarını bile uç noktaya taşımanın yollarını paylaşmaya başladı.

Toksik maskülinitenin derinliklerinden çıkıp gelen herhangi bir kavrama karşı temkinli olmak anlaşılır bir yaklaşım. Bu durum 'maxxing' için de geçerli. Her ne kadar bu kavramların çoğu kendi başına son derece sağlıklı görünse de -beslenmeye daha fazla lif eklemekte veya uyku düzenini iyileştirmekte ne sakınca olabilir ki?- olumlu düşüncelerin bile uç noktalara taşınması zararlı olabilir. Bu yaklaşım, takıntıya ve sağlıksız bir biçimde tek bir konuya aşırı odaklanmaya yol açabilir.

Tükenme noktasına kadar çalışmak bir başarı göstergesi sayılıyor, sürekli koşturmak neredeyse bir statü sembolü haline geliyordu. Bunun bir kısmı, 20’li yaşların getirdiği doğal hırs ve mümkün olduğunca hızlı biçimde yükselme arzusundan kaynaklanıyordu. Karşılaşılan her yeni fırsata ve sorumluluğa 'evet' deniyor, kişinin kendini tüketip tüketmediğini düşünmeye dahi zaman ayrılmıyordu. Çünkü amaç, eldeki enerjinin son damlasına kadar kullanılması, potansiyelin tamamının maksimum düzeyde değerlendirilmesiydi.

GÜNCEL Yeni nesil finans trendi: Moneymaxxing

Aynı yıllarda, sağlık ve wellness dünyasında da sağlık trendlerinin bir uçtan diğerine savruluşu gözlemleniyordu. Bir dönem çiğ veganlık revaçtayken, ardından ketojenik ve et ağırlıklı beslenme biçimleri öne çıktı. Pizzanın üzerindeki fazla yağı peçeteyle almaktan kahveye tereyağı eklemeye geçildi. Beden algısı bile dönem dönem değişti: Önce ince bedenler idealize edildi, ardından kaslı ve belirgin kalçalar 'ideal' görünüm haline geldi. Neredeyse her gün, beslenmeden tamamen çıkarılması gereken masum görünümlü yeni bir gıdayla ilgili çalışmalar gündeme geliyor. Birkaç yıl sonra ise bunların büyük ölçüde abartıldığı anlaşılıyordu. Kısacası, bütün bunlar fazlasıyla yorucu.

Bugün sosyal medyada 'sleepmaxxing' ve 'fibermaxxing' gibi ifadelerle karşılaşmak, toksik kültürel kalıpların yeni bir isimle yeniden piyasaya sürüldüğü hissini yaratıyor. Bu kavramlar, sorunlu medyanın büyük bölümünde olduğu gibi, insanın yeterince iyi olmadığına dair en derin korkulara ve güvensizliklere hitap ediyor. Hayatın belirli ayrıntılarını daha fazla optimize edersek sonunda eksiksiz, yeterli ve sevilebilir hâle geleceğimiz fikrini besliyor.

Oysa uç noktaların peşinden koşmak, çoğu zaman insanı ulaşmak istediği yere götürmüyor. Tükenmişlikten çıkmaya çalışan 30’lu yaşlardaki pek çok kişi için sürekli daha fazlasını yapmaya, daha iyi olmaya ve hayatın her alanını maksimum düzeyde optimize etmeye çalışmak artık fazlasıyla yorucu. Bunun yerine yeni bir ilke benimsenebilir: Minusing, yani eksiltmek.

İlk bakışta bu da başka bir internet saçmalığı gibi görünebilir. Ancak mesele aslında oldukça basit. Hayatın bu döneminde, kendini geliştirme uğruna kişinin kendisini tüketmesinin yalnızca verimsiz değil, aynı zamanda gereksiz olduğu fark edilebilir. 20’li yaşlarda sağlıklı yaşamı sürdürmeye ve iş hayatında başarılı olmaya fazlasıyla odaklanmak, zamanla sağlıklı bir yaşam kurmak yerine kusursuz bir versiyon yaratma stresine dönüşebilir. Hayatın her alanını maksimum düzeyde kontrol etmeye ve iyileştirmeye çalıştıkça, zihinsel ve fiziksel açıdan daha sağlıksız bir noktaya sürüklenmek mümkündür.

Bugün görünüm ve yaşam tarzı konusunda sürekli yeni takıntı alanları yaratılırken, bu gürültüyü azaltmak için bazı sorular sormak faydalı olabilir:

Hayata katkı sağlamayan sosyal medya hesapları takipten çıkarılabilir mi?

Sosyal medyada geçirilen zaman azaltılabilir mi?

Gerçekten sürdürülebilir olan ve insanın kendisini iyi hissetmesini sağlayan sağlıklı alışkanlıklar hangileri, hangileri ise daha fazla zarar veriyor?

Enerji gerçekten nasıl harcanmak isteniyor ve bu enerji kimlerle paylaşılmak isteniyor?

Hangi aktiviteler enerji verirken hangileri tüketiyor?

Daha fazla boşluk, dinginlik, spontane anlar ve hatta can sıkıntısı yaratmak için nelere “hayır” denebilir?

Sonuçta can sıkıntısı, yaratıcılığın doğduğu yerlerden biri.

Minusing kavramının özü, kişinin kendisiyle yeniden bağ kurması; hayatını gerçekten iyileştiren şeyleri fark etmesi ve fayda sağlamayan unsurları — insanlar, sorumluluklar, alışkanlıklar, takıntılar veya başka herhangi bir şey — hayatından çıkarmasıdır. Hayatın bahçesindeki gereksiz dalları budamak, yeni güzelliklerin filizlenebileceği verimli bir alan yaratır. Aşırı yoğun bir spor programını azaltmak, uzun zamandır ihmal edilen başka bir hobiye zaman açabilir. Her gece uygulanan 15 aşamalı cilt bakım rutinini sadeleştirmek ise yatmadan önce okunmayı bekleyen kitaba birkaç sayfa ayırmak için alan yaratabilir.

Ekran süresini azaltmak da yaratıcı uğraşlara daha fazla yer açabilir: Yaratıcı yazarlık, dikiş, bir enstrüman çalmak veya başka bir üretim biçimi... Haftanın her dakikasını doldurma alışkanlığından vazgeçmek, hafta sonlarında dinlenmek için daha fazla alan bırakabilir. Daha önce dinlenmek için bedenin artık dayanamayacak hale gelmesini beklemek yerine, dinlenmeye önceden yer açmak mümkün. Hatta haftada bir günü ekransız geçirmek; bir roman okumak, uzun ve sakin bir yürüyüşe çıkmak ya da evde amaçsızca oyalanmak için güzel bir fırsat yaratabilir.

Sağlıklı bir yaşam uç noktalarda kurulmaz

Minusing herkes için farklı görünebilir. Ancak temel mesele, kendine biraz anlayış ve şefkat gösterebilmektir. Medya dünyasının içinden gelen en önemli gözlemlerden biri de internetin aşırılıklar üzerinden çalıştığıdır. İnsanları tıklamaya iten şey budur. Kaydırmaya devam etmelerini sağlayan da budur. Dikkati ekranda tutan da.

Ancak dünya nasıl siyah ve beyaz değilse, sağlıklı bir yaşam da uç noktalarda kurulmaz. Gerçek anlamda iyi hissettiren ve sürdürülebilir bir yaşam için denge önemlidir. Toksik mesajlar insanları farklı yönlere çekmeye ve 'maxxing' yapmadıkları sürece hayatlarını doğru yaşamıyormuş gibi hissettirmeye devam ederken, bu gürültünün sesini kısmak gerekir. Bunun yerine kişinin kendi sezgilerini dinlemesi, eleştirel düşünme becerisini kullanması ve nasıl bir hayat yaşamak istediğini sorgulaması daha anlamlı olabilir.

Kaynak: Denis Borisov. "No More Maxxing: Why I'm "Minusing". Şuradan alındı: https://www.popsugar.com/balance/maxxing-opinion-49477479.

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