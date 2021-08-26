Kışın bile kalın pijama ile uyumayın!

Güzel, sağlıklı ve rahat bir uyku için yatarken pijama giymeyin. Kışın bile... Peki pijama ile neden uyumamalıyız?

Kışın bile kalın pijama ile uyumayın!
Sağlık
26 Ağustos 2021 Perşembe

Neredeyse %40'ımız yatarken pijama giyiyor ve en sevdiğiniz kışlık pijamalardan daha sıcak, güzel bir şey yok. Ancak yatarken giymeyi seçtiğimiz şey aslında uykumuzu, görünüşümüzü ve hatta sağlığımızı etkileyebilir. Polarlı, yünlü pijamalarınız gece terlemenize neden oluyorsa, sabahları yorgun uyanmanızın sebeplerinden biri olabilir. Peki yatarken neden kalın pijamalar giymemeliyiz? Uyku alışkanlığın senin ve sağlığın hakkında neler söylüyor? yazısını okumak için tıklayınız...


Uyku kalitenizi etkiler

Vücudunuzun gece boyunca doğru sıcaklığı koruması gerektiğinden, çok kalın pijamalarla uyumak huzursuz bir gece geçirebileceğiniz anlamına gelir. Cildinizin nefes almasını ve rahat olmasını sağlayan uyku zamanı için en ideal kumaş, pamuktur. Geceliklerde tercih edebileceğiniz kumaş türü ise bir başka harika seçenek de nefes alabilen ve emici olan ketendir. Ancak keten, pamuk kadar yumuşak olmayabilir.


Vücudunuzda sivilcelere neden olabilir

Uyku esnasında terlemek, ter sivilceleri olarak bilinen belirli bir sivilce tipine yol açabilir. Terli pijamalarınız, ısı ve sürtünme ile birlikte cildinizdeki gözeneklerin tıkanmasına neden olabilir ve bu da ciltte daha fazla tahrişe neden olur. Bambu kumaştan yapılan geceliklerin seçmek daha uygun olabilir. Bu kumaşın antimikrobiyal özelliklere sahip olması nedeniyle sivilcelerin önlenmesine yardımcı olur. Pamuktan bile daha yumuşak ve daha emicidir ve iyi uyumak için tam da ihtiyacınız olan şey olabilir.


Çorapla uyuyorsanız...
Çorapla uyuyorsanız...

Enfeksiyonları tetikleyebilir

Geceleri terliyorsanız, cilt enfeksiyonu yaşama şansınız çok yüksektir. Bakteriler nemli ve karanlık yerlerde daha iyi ürerler. Üzerlerini kalın giysilerle ve battaniyeyle örttüğünüzde, aslında mikroplar için mükemmel üreme alanı yaratmış olursunuz.


Üreme sağlığını etkileyebilir

Bir araştırmaya göre, geceleri pijama giymeyen erkekler, spermlerinin kalitesini artırabilir. Yatağa dar iç çamaşırı veya kalın pijama giyerek yattığınızda, genital bölgenizin terlemesi daha yüksektir. Aşırı ter, iltihaplanma ve enfeksiyonlara yol açabileceğinden, kadınların doğurganlığını da etkileyebilir.


Vücudunuzun sıcaklığını doğal olarak düzenlemesini engeller

Yatakta çok sıcak olmak, genel vücut sıcaklığınızı düşürmez ve iyi bir gece uykusu çekmenizi engeller. Geceleri daha düşük bir sıcaklığa sahip olmak vücudunuzun daha iyi iyileşmesine yardımcı olur ve hatta metabolizmanızı hızlandırabilir. Pamuklu pijama dışında bir şey giymek istiyorsanız ipek iyi bir seçim olabilir. Doğal bir ısı düzenleyicidir ve ipek iplikler arasında tutulan ısı sayesinde soğuk kış gecelerinde sizi sıcacık tutabilir ve izolasyon etkisi yaratır.



Kaynak: https://brightside.me/inspiration-health/why-you-shouldnt-sleep-in-warm-pajamas-even-in-the-winter-800015/


Uyurken sol tarafınıza yatın çünkü...
Uyurken sol tarafınıza yatın çünkü... Uyuduğunuz pozisyonun, uyku süre...
Uyku pozisyonunuz ilişkinize dair ne söylüyor? Uyku pozisyonuna göre ilişki ana...


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.