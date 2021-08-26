Kışın bile kalın pijama ile uyumayın!

Neredeyse %40'ımız yatarken pijama giyiyor ve en sevdiğiniz kışlık pijamalardan daha sıcak, güzel bir şey yok. Ancak yatarken giymeyi seçtiğimiz şey aslında uykumuzu, görünüşümüzü ve hatta sağlığımızı etkileyebilir. Polarlı, yünlü pijamalarınız gece terlemenize neden oluyorsa, sabahları yorgun uyanmanızın sebeplerinden biri olabilir. Peki yatarken neden kalın pijamalar giymemeliyiz? Uyku alışkanlığın senin ve sağlığın hakkında neler söylüyor? yazısını okumak için tıklayınız...

Uyku kalitenizi etkiler

Vücudunuzun gece boyunca doğru sıcaklığı koruması gerektiğinden, çok kalın pijamalarla uyumak huzursuz bir gece geçirebileceğiniz anlamına gelir. Cildinizin nefes almasını ve rahat olmasını sağlayan uyku zamanı için en ideal kumaş, pamuktur. Geceliklerde tercih edebileceğiniz kumaş türü ise bir başka harika seçenek de nefes alabilen ve emici olan ketendir. Ancak keten, pamuk kadar yumuşak olmayabilir.

Vücudunuzda sivilcelere neden olabilir

Uyku esnasında terlemek, ter sivilceleri olarak bilinen belirli bir sivilce tipine yol açabilir. Terli pijamalarınız, ısı ve sürtünme ile birlikte cildinizdeki gözeneklerin tıkanmasına neden olabilir ve bu da ciltte daha fazla tahrişe neden olur. Bambu kumaştan yapılan geceliklerin seçmek daha uygun olabilir. Bu kumaşın antimikrobiyal özelliklere sahip olması nedeniyle sivilcelerin önlenmesine yardımcı olur. Pamuktan bile daha yumuşak ve daha emicidir ve iyi uyumak için tam da ihtiyacınız olan şey olabilir.

Enfeksiyonları tetikleyebilir

Geceleri terliyorsanız, cilt enfeksiyonu yaşama şansınız çok yüksektir. Bakteriler nemli ve karanlık yerlerde daha iyi ürerler. Üzerlerini kalın giysilerle ve battaniyeyle örttüğünüzde, aslında mikroplar için mükemmel üreme alanı yaratmış olursunuz.

Üreme sağlığını etkileyebilir

Bir araştırmaya göre, geceleri pijama giymeyen erkekler, spermlerinin kalitesini artırabilir. Yatağa dar iç çamaşırı veya kalın pijama giyerek yattığınızda, genital bölgenizin terlemesi daha yüksektir. Aşırı ter, iltihaplanma ve enfeksiyonlara yol açabileceğinden, kadınların doğurganlığını da etkileyebilir.

Vücudunuzun sıcaklığını doğal olarak düzenlemesini engeller

Yatakta çok sıcak olmak, genel vücut sıcaklığınızı düşürmez ve iyi bir gece uykusu çekmenizi engeller. Geceleri daha düşük bir sıcaklığa sahip olmak vücudunuzun daha iyi iyileşmesine yardımcı olur ve hatta metabolizmanızı hızlandırabilir. Pamuklu pijama dışında bir şey giymek istiyorsanız ipek iyi bir seçim olabilir. Doğal bir ısı düzenleyicidir ve ipek iplikler arasında tutulan ısı sayesinde soğuk kış gecelerinde sizi sıcacık tutabilir ve izolasyon etkisi yaratır.

Kaynak: https://brightside.me/inspiration-health/why-you-shouldnt-sleep-in-warm-pajamas-even-in-the-winter-800015/