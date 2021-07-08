Uyku alışkanlığın senin ve sağlığın hakkında neler söylüyor?

İster inanın ister inanmayın ama hayatımızın 1/3'ünü uyuyarak geçiriyoruz. Bu yüzden kişiliğimizi bir şekilde şekillendirebileceğini söylemek doğru olur. Dahası, yatağın yanlış tarafından kalkmak da mümkün. Araştırmalara göre yatağın sağ tarafında uyuyanlar uyanmakta güçlük çekiyor.

Yapılan bir araştırmaya göre, yattığınız yatağın tarafı kişiliğinizi etkiliyor. İşte sonuçlar...

Yattığınız yatağın tarafı sizin hakkınızda ne söylüyor?

Araştırma, solda uyuyan insanların sadece sol beyinli olmadığını, aynı zamanda eski müziklerden hoşlandığını ve drama filmlerini de sevdiğini gösterdi. Aksine, sağda uyanan insanlar sağ beyinlidir. Ayrıca rock müzik dinliyorlar ve aksiyon filmlerini beğeniyorlar. Sağlıklı bir uyku için yapmanız gerekenler yazısını okumak için tıklayın...

Uyku pozisyonu: Sırtüstü

Kişilik: Kollarınız aşağıda uyuyorsanız çekingensiniz, kollarınız gergin ve yukarıda ise açık fikirli ve rahatsınız. Sadece kendiniz için değil, başkaları için de yüksek standartlarınız var. İnsanlar dinleme becerileriniz için size değer veriyor.

Sağlık: Bel ağrınız olabilir ve bu uyku pozisyonu onu daha da kötüleştirebilir. Ayrıca horlama eğiliminiz varsa sırtüstü uyumak iyi bir fikir olmayabilir. Bununla birlikte, bazı faydaları da vardır. Omurganız, boynunuz ve başınız nötr pozisyonda olduğu için boyun ağrısı çekmezsiniz.

Hafifçe yükseltilmiş bir yastıkta uyuyorsanız - iyi! Bu aslında mide ekşimesi için en iyi pozisyondur.

Uyku pozisyonu: Yüzüstü

Kişilik: Eşsizsin, her istediğini elde eden bir kişiliğe sahipsin. Benlik saygınız yüksek ama bazen oldukça kapalı olabilirsiniz ve her şeyi kendinize saklamayı tercih ediyorsunuz. Ayrıca, eleştirilmekten hoşlanmıyorsunuz.

Sağlık: Sabahları kırışıklıklarınızın ne kadar derin olduğunu muhtemelen fark etmişsinizdir. Bu pozisyonun iyi, kaz ayakları veya nazolabial kıvrımlar gibi kırışıklıklar elde etmek için kullanılabilecek en iyi pozisyon olması şaşırtıcı değil. Yüzüstü uyumak boynunuzdaki sinirlere çok fazla baskı uyguladığı için boyun ağrısı çekmeniz de muhtemeldir.

Uyku pozisyonu: Yan

Kişilik: Cenin pozisyonunda uyuyorsanız (dizleriniz göğsünüze yakın) dış görünüşünüz sert ama derinlerde içte yumuşaksınız. Sadece yan yatıp kollarınız vücudunuza yakınsa, sosyal ve safsınız demektir.

Sağlık: Yan yatmak solunum yollarınızı açık tuttuğu için geceleri horlamıyor olabilirsiniz. Bununla birlikte, özellikle kalp problemleriniz varsa, bazen nefes darlığı yaşayabilirsiniz.

Kaynak: https://brightside.me/wonder-curiosities/what-your-sleeping-habits-may-say-about-you-and-your-health-802237/