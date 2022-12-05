İran’dan haber var: Ahlak polisi lağvedildi

Iranian Students' News Agency (ISNA) haber ajansının aktardığı bilgilere göre Başsavcı Muhammed Cafer Montazeri, “Ahlak polisinin yargıyla hiçbir ilgisi yoktur” diyerek ahlak polisinin kaldırıldığını söyledi.

Dini bir konferansa katılan Başsavcı Montazeri bu cümleleri “Ahlak polisi neden kapatıldı?” diye soru soran bir katılımcıya yanıt olarak soran bir katılımcıya yanıt olarak söyledi. Montazeri açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Ahlak polisliğinin yargı erki ile bir bağı ve ilişkisi yok. Ahlak polisliği geçmişte nerede ve kimler tarafından kurulduysa öyle kaldırıldı. Elbette, yargı erki olarak toplumdaki ahlaki sorunlar hakkında görüşümüzü sunacağız.”

Ahlak polisi ne iş yapar?

Resmi adıyla Gasht-e Ershad ya da "Rehberlik Devriyesi" olarak bilinen ahlak polisi, Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde kadınların başını örten "tesettür kültürünü yaymak" amacıyla kurulmuştu. Ahlak polisi birimi 2006 yılında devriyeye başlamıştı.