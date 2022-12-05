İran’dan haber var: Ahlak polisi lağvedildi

Danuta Danielsson, Nazilere çantasıyla vururken - 13 Nisan 1985
Eşcinsel evliliğe karşı çıkan gösteride öpüşen iki kadın - Fransa 2012
1967'de Boston Maratonu'nda koşan ilk kadın Kathrine Switzer, diğer katılımcılar tarafından tacize uğruyor.
Şili, Santiago'da demokrasi yanlısı bir gösteride polisle karşı karşıya gelen protestocu - 11 Eylül 2016
Hükümet karşıtı protestolarda, polisin önünde oturup yolu engelleyen kadın, Seul, Güney Kore - 24 Nisan 2015
Protestoculara karşı aşırı güç kullanmamaları için polise yalvaran kadın, Bulgaristan - 2013
Barış yanlısı Jane Rose Kasmir, Pentagon'da Vietnam Savaşı'na karşı yapılan protestolarda polislere çiçek uzatırken - 21 Ekim 1967
Maria Teresa Asplund, Nazilere karşı dururken, İsveç - 1 Mayıs 2015
Zaka Belkhiri Müslüman karşıtı gösterilerde selfie çekiyor, Belçika - 2016
Gloria Richardson, gösteri sırasında güvenlik görevlisinin silahını eliyle iterken, Cambridge - 1963
Genç bir kadın, Richard Nixon'ın göreve başlama haftasında kadın hakları için 'Kadınları insan olarak yargılayın, eşler olarak değil' pankartıyla protesto ederken, Washington D.C - 18-21 Ocak 1969
16 yaşındaki Lucie Myslikova, bir eylem sırasında Neo-Nazi göstericiyle karşı karşıya geliyor.
Patenli genç kız, askere ondan korkmadığını gösteriyor, Kuzey İrlanda - 1969
Protestocu Ieshia Evans, Alton Sterling'in öldürülmesine karşı yapılan gösteri sırasında gözaltına alınıyor, ABD - 9 Temmuz 2016
Polonyalı kadınlar, 'Emzirmek müstehcen değildir' diye eylem yaparken - 15 Haziran 2011
Suffragette Emmeline Pankhurst, Buckingham Sarayı'nın çevresindeki gösteri sırasında gözaltına alınıyor - Ocak 1914
Tel Aviv'de polis şiddetine karşı duran İsrailli kadın
Kadıköy'deki Caferağa Mahalle Evi'nin kapatılmasına tepki olarak polislerin önünde dans eden kadın - 9 Aralık 2014
Aşırı sağ ve ırkçı hareketleriyle bilinen English Defence League'in düzenlediği eylemde bir protestocuya gülen Saffiyah Khan, Birmingham
1928'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı kazanan İngiltere'de, kadınların seçimde yer almalarına dair yapılan kampanyada polislere direnen bir kadın - 1910
Irkçılık karşıtı protestoda polise bağıran kadın - 1981
Güney Afrika'da 13 yaşındaki kızlar, okullarındaki ırkçı kıyafet ve saç kurallarını protesto ediyor - 2013
Kadın hakları için mücadele eden feminist kadınlar seçim posterlerini yakarken, Paris - 12 Mayıs 1935
Kolu ve eli kan içinde olan kadın, polislerin siyahilere karşı gösterdiği aşırı gücün ve ırkçılığın doğurduğu protestoda polisi işaret ederek 'Bu kanın suçlusu sizsiniz' diyor, Charlotte - 21 Eylül 2016
Makedonya'da hükümet binası önündeki protestolarda Jasmina Golubovska - polisin kalkanını öpüyor, 5 Mayıs 2015
Kanada'da hidrolik kırma karşıtı gösteride polislere karşı diz çöküp tüy uzatan protestocu kadın, Ekim - 2013
Gezi Parkı protestoları sırasında tazyikli suya direnen kadın, Türkiye - 2013
Hint polis memurları, Çin Büyükelçiliği'ndeki gösteri sırasında Tibetli bir kadını tutuklarken, Yeni Delhi - 12 Mart 2008
Kadınların, São Paulo'da şiddet mağdurlarının yüzleşmesi ve bakımı için politikaların değişmesine karşı protesto gösterileri - 10 Ağustos 2017
Kadınların seçme ve seçilme hakkını savunan Annie Kenney, bir gösteri sırasında gözaltına alınırken
Gösteriler sırasında polislere iyi niyet gösteren bir kadın, Cezayir - 2 Temmuz
Şili'de babası tarafından vahşice öldürülen Florencia Aguirre adına yapılan eylemde protestocular kadın ve cinsiyet temalı cinayetlerin kurbanları için adalet istediler - 19 Ocak 2016
ABD'de Donald Trump'ın göreve getirilmesini protesto ederken Adolf Hitler gibi giyinen birine bağıran kadın, Las Vegas - 21 Ocak 2017
Uluslararası Barış Ağı ve Siyah İçindeki Kadınlar üyesi bir protestocu, yerde plastik torba içinde yatarken, Sırbistan - 10 Aralık 2005
Femen aktivisti Sarah Constantin'in, İran'daki idamlara tepki çekmek amacıyla Paris Köprüsü'nde yaptığı eylem - 28 Ocak 2016
Buenos Aires'teki protestolarda 'Cinsiyetçi şiddeti durdurun' pankartıyla bir kadın
İki kadın, konfeksiyon işçileri için protesto ederken - 1909
Paris'te önerilen istihdam reformlarına karşı bir protestoda sokağa erişimi engelleyen polislerle konuşan kadın - 14 Haziran 2016
Bir kadın, Washington DC'de 'Herkes İçin Adalet' yürüyüşü sırasında ağzına 'Nefes alamıyorum' yazılı bir bant yapıştırdı - 13 Aralık 2014
İstanbul'da Gezi Parkı protestolarında ağaçların kesilmemesi için eylem yapanlara polisler biber gazı sıkarken... Omzundaki alışveriş çantası ve arkaya savrulan saçlarıyla, Türkiye'nin dört bir yanına yayılan Gezi Parkı protetoslarını sembolü haline gelen Kırmızılı Kadın - Mayıs 2013
Filistinli bir kadın, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlere karşı yapılan bir protestoda İsrail Sınır Polisi'yle tartışırken
Hükümet karşıtı protestolara dönüşen Gezi Parkı eyleminde barış işareti yapan bir kadın - 2013
25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde kadın şiddettine karşı protesto eden maskeli eylemciler - 2015
San Francisco'da sütyen karşıtı eylemde sütyenini çıkaran kadın.
Urumçi'de protestolarda yer alan Uygurlu kadın, Çin - 7 Temmuz 2009
Umudun simgesi olarak çiçek tuttuğunu söyleyen protestocu - 3 Aralık 1999
Yarı çıplak Hint Devadası kadınları protesto sırasında hükümet karşıtı sloganlar atıyor - 15 Ağustos 2010
Ekvador'un yerli nüfusunu etkileyebilecek su özelleştirme yasasını protesto eden Ekvadorlu bir kadın, Quito'daki Ulusal Meclis'in önünde polis ile tartışıyor - 5 Mayıs 2010
Tahrir Meydanı yakınlarındaki polis çatışmasında barış işareti yapan kadın protestocu - 17 Ocak 2013
Maryland Üniversitesi'nde öğrenciler tarafından yapılan 'Filistin'e Adalet' protestosu - 2009
Wall Street Hareketleri'nde Brooklyn Köprüsü'nü yaya geçmeye çalışan göstericileri tutuklayan polisler - 1 Ekim 2011
Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'ya karşı yapılan gösterilerde bir caddeyi kapatan polislerle tartışan kadın - 25 Mart 2017
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