Gökyüzü eşine az rastlanır, ilahi ve şifalandırıcı bir kolektif uyanış kapısı aralanıyor. 12 Ağustos tarihinde saat 17:36’da 20 derece Aslan burcunda güçlü bir Tam Güneş Tutulması yaşamaya hazırlanıyoruz. Bu Güneş Tutulması; hayatımızda karmik kapanışları, yeni başlangıçları ve önümüzdeki yaklaşık 1,5 yıla yayılan önemli gelişmeleri başlatıyor olacak.

Gerçekten olmak istemediğimiz hiçbir şeye dönüşmek zorunda olmadığımızı hatırlamanın zamanı.

Aslan burcunda yaşayacağımız tutulma, bizi öncelikle kendimize döndürüyor olacak. Kendimizi nasıl ifade ettiğimiz, kendi değerimizi ne kadar bildiğimiz, görünür olmaktan ne kadar çekindiğimiz ve sevilmek uğruna kendi ihtiyaçlarımızdan nerelerde vazgeçtiğimiz gündemimizi oluşturacak. Varlığımızı, kimliğimizi ve sesimizi daha özgür biçimde ortaya koymak isteyeceğiz. Hayatımızda sürekli geri planda kaldığımız, değerimizin görülmediği veya ışığımızı kısmak zorunda hissettiğimiz bağları sürdürmek zorlaşacak.

Bu nedenle tutulma, aşk hayatımızda da güçlü başlangıçlar ve bitişler getirebilir. Hayatımızın yönünü değiştirecek bir aşk başlayabilir, uzun zamandır beklediğimiz biriyle yollarımız kesişebilir veya geçmişten gelen bir ilişki yeniden gündeme gelebilir. Buna karşılık kendimizi görülmemiş, değersiz veya bastırılmış hissettiğimiz ilişkilerde önemli yüzleşmeler yaşayabiliriz. Bir bağın içinde sürekli ışığımızı kısmak zorunda kalıyorsak, tutulma o ilişkinin devam etmesini değil, bizim yeniden kendimize dönmemizi destekleyebilir.

Tutulma ile; uzun zamandır bekleyen bir yeteneğimiz, fikrimiz veya projemiz artık sahneye çıkabilir. Kendimizi göstermemiz gereken bir alanda cesaret bulabilir, liderlik üstlenebilir, daha fazla görünürlük kazanabilir veya kariyerimizde öne çıkabileceğimiz yeni bir döneme girebiliriz.

Estetik, bakım, saç, görünüş ve kişisel imaj konusunda değişiklik yapmak için de oldukça destekleniyoruz. Kendimizi dış dünyaya daha cesur ve özgün biçimde göstermek isteyebilir, yenilenebiliriz. Ancak Aslan’ın gölge tarafı olan abartı, gösteriş, lüks tüketim, ani harcamalar veya fazla risk alınan yatırımlara dikkat etmeliyiz.

Çocuk sahibi olmak isteyenler açısından da oldukça güçlü bir dönem başlıyor. Tutulma ile birlikte; hamilelik haberleri, çocuklarla ilgili yeni gelişmeler veya dünyada aileyi büyütmeye yönelik projeler hızlanabilir. Eğitim, sahne, sanat, yaratıcı üretim, hobiler ve çocuklarla ilgili projeler de tutulmayla birlikte daha çok gündemimizde olabilir.

Güneş Tutulması 6. evde gerçekleşirken Kuzey Ay Düğümü 12. evde ilerliyor. Bu eksen, günlük hayatımız ile ruhsal dünyamız arasındaki dengeyi yeniden kurmamızı istiyor. Çalışma düzenimiz, bedenimiz, sağlığımız, sorumluluklarımız ve her gün tekrar ettiğimiz alışkanlıklarımız konusunda değişimler yaşarken, perde arkasında çok daha derin bir ruhsal arınma deneyimleyebiliriz. Ruhumuzun artık ait olmadığı bir hayatı veya bağı, yalnızca alışkanlık olduğu için sürdürmek giderek zorlaşabilir.

Tutulma anında yükselen 3 derece Fomalhaut Yıldızı, 28 Ağustos’ta gerçekleşecek Ay Tutulmasının Yıldızı olduğu için, bize çok özel bir mesaj veriyor. Fomalhaut; dürüstlük, hakikat, ruhsal farkındalık ve ilahi adaletle ilişkilendirilen güçlü yıldızlardan biridir. Bu nedenle 12 Ağustos ile 28 Ağustos arasında yaşanan gelişmeler oldukça kadersel olacaktır. Bu tutulmanın temel mesajlarından biri, kendi doğrumuz ile yaşamın doğrusu arasındaki farkı anlayabilmektir. Her zaman haklı çıkmak bizi mutlu etmeyebilir. Her mücadeleyi kazanmak bizi olmamız gereken yere götürmeyebilir. Kendi çıkarları için kendi adaletini sağlayanlar değil, yaşamın adaletine güvenerek kalbini koruyanlar, tutulmadan beklenmedik destekler alabilirler.

Bu döngüde ne yaşıyorsak yaşayalım, olmamız gereken kişiye, ilerlememiz gereken kadersel yola doğru çekileceğiz. Ruhsal amacımız, bilincimize inecek, irademize etki edecek. Özellikle Nisan 2027'ye geldiğimizde, bir şeylerin bizi kendi yolumuza yönlendirdiğini, aslında ne kadar büyük değişimler yaşadığımızı fark edeceğiz.

Bu süreçte geçmiş defterler açılırken, bazı insanlar hayatımıza kapanmamış bir hesabı tamamlamak için, bazıları ise geçmişte hazır olmadığımız yeni bir geleceği başlatmak için geri gelebilir. Karmik senaryolar yeniden çalışabilir ve bazı döngülerin neden yaşandığını ancak aylar sonra geriye dönüp baktığımızda anlayabiliriz.

Tutulma anındaki Merkür ve Jüpiter kavuşumu da bu sürecin en önemli göstergelerinden biridir. Aslan burcundaki bu birleşim büyük haberleri, önemli görüşmeleri, kararları, anlaşmaları, eğitimleri, yolculukları ve geleceğe dair büyük fikirleri büyütebilir. Bu dönemde duyduğumuz bir haber, yaptığımız bir konuşma veya verdiğimiz bir karar başlangıçta küçük görünse bile yılın ilerleyen dönemlerinde çok daha büyük bir hikâyeye dönüşebilir.

Yıl içerisinde Jüpiter Güney Ay Düğümü ile Aslan burcunda buluşurken büyüttüğümüz şeylerin gerçek yüzü daha açık biçimde ortaya çıkabilir. Kibir, üstünlük taslama, kendini herkesten daha doğru görme, sürekli alkış ve onay bekleme veya sözleriyle insanları yaralayıp bunun karşılıksız kalacağını düşünme gibi gölge enerjiler, son kez çok daha görünür hale gelebilir.

Güney Ay Düğümünün Regulus ile kavuşumu da bu nedenle son derece anlamlıdır. Regulus krallık, güç, statü, görünürlük ve yükselişle ilişkilidir. Ancak bu yıldızın en önemli öğretisi, kazanılan gücün nasıl kullanıldığıdır. Önümüzdeki dönemde bazı insanların hızla yükseldiğine, bazılarının ise taşıdığı makamın veya gücün gerçek karakterini ortaya çıkardığına şahit olabiliriz.

Venüs ile Neptün arasındaki gerilim ise ilişkilerde idealizasyonu dağıtabilir. Sevgi adına görmezden geldiğimiz gerçekler, kurtarmaya çalıştığımız insanlar veya kendimize anlattığımız romantik hikâyeler daha fazla sürdürülemeyebilir.

Mars’ın 0 derece Yengeç’te Ceres ile partil kavuşumu ise aile, ev, annelik, çocuklar, bakım verme ve korunma içgüdüsünü güçlendiriyor. Ev düzeninde değişiklikler, taşınma kararları, aile içinde alınan önemli kararlar veya uzun zamandır bastırılmış aile meselelerinin açığa çıkması mümkün olabilir.

Mars ilerleyen süreçte Aslan alanını tetiklediğinde; bazı kopuşlar, restleşmeler veya tamamlanmalar yaşanabilir. 2027’de Jüpiter ve Mars retro hareketleriyle aynı dereceleri yeniden çalıştırdığında ise 2026’da yaptığımız seçimlerin sonuçlarını çok daha net biçimde görebiliriz.

Aslan burcundaki Güneş Tutulması bizi yalnızca görünür olmaya değil, gerçek kimliğimizle var olmaya çağırıyor.

Güneş Tutulması; tahtını kibir üzerine kuranların değil, kalbini koruyanları aydınlatacak. 'Gücünü kendi aışığından mı alıyorsun, yoksa sadece egonun yarattığı sahte büyüklüğün arkasına mı saklanıyorsun?' diye soracak. İlahi adalet, hepimizin öz hakikatini ortaya çıkartacak. Yaşamın adaletine güvenen, kalbinden ışığı ve ruhundan dürüstlüğü eksik etmeyenler için, vakti gelen güneş, yaşamlarına doğacak.

Toplumda

Tutulma hattı; Kuzey Rusya, Grönland, İzlanda, İspanya ve Portekiz'de izleniyor olacak.

Tutulma en çok bu coğrafyalarda; hareketli gündemler, hava olayları, sismik aktiviteler, yangınlar, göçler yaratabilir. Genel anlamda da dünya üzerinde bu etkileri deneyimleyebiliriz.

Liderler, devlet yöneticileri, yönetim konumundaki kişiler, yaşamımızdaki otorite figürler bu tutulma ile zorlanabilir. Yönetim değişiklikleri, sağlık sorunları, vefat ve ani olaylara şahit olabiliriz.

Grönland sebebiyle Trump yeniden gündeme gelebilir. BAE bölgesinde yeniden hareketlilik yaşanabilir.

Altın Ekim ayına dek yeniden yükselişe geçebilir. Ekonomik yeni kararlar, yapılandırmalar ve ödemelerle ilgili ülkemizde yeni gündemler yaşanabilir. (ytd)

Birçok kişi bu tutulma ile ekonomik güzel haberler yaşayabilir, iş bulabilir, fırsatlar yakalayabilir.

Ünlüler, sanat ve şov dünyası, içerik üreticiler, yeni akımlar, gündeme gelebilir. Bazı kişiler büyük çıkışlar yaparken, bazı ünlülerin vefat haberlerini alabiliriz.

Bu döngüde; kalp, sırt, bel sağlığı ve tansiyona dikkat edelim. Kendimize ve yaşama sevgimizi cömertçe sunduğumuz bir döngü olsun.

Burç & yükselen burcunuza özel etkileri

Koç

Kalbinin derinliklerindeki yaratıcılığını uyandırmaya, en sahici halinle sahnende parlamaya davetlisin. Güneş tutulması; seni ruhuna dar gelen tüm hikayeleri geride bırakmaya, yepyeni aşklara, yeniden eğlenmeye ve çocuklaşmaya çağırıyor. Bu döngüde ilişkin heyecanlanabilir, çocuk sahibi olabilir, yeni hobiler edinebilir, markalaşabilir, ismini daha çok duyurabilirsin.

Senin ışığın; aşkta, tutkuda ve yaratım gücünde saklı. Doğal cesaretin, neşen ve enerjinle hayatının bu alanı tamamen aydınlanıyor. Kendi sahnene adım at ve kim olduğunu ortaya koymaktan çekinme.

Boğa

Yaşam seni yalnızca güvenli değil, aynı zamanda canlı hissettiğin bir yaşam alanı yaratmaya çağırıyor. Güneş tutulması; seni kısıtlayan eski kalıpları geride bırakmana, aile ve ev yaşamında değişimlere çağırıyor. Bu döngüde; yuva kurabilir, evine çıkabilir, ev alım satımı yapabilir, evini güzelleştiren adımlar atabilirsin.

Senin ışığın; yuvanda, köklerinde ve içsel huzurunda parlıyor. Unutma; her değişim korkutucu değildir. Bazı değişimler, sonunda kendine dönerek, evinde hissetmenin yoludur.

İkizler

Fikirlerine, sesine ve düşüncelerine hak ettiği alanı açmaya davetlisin. Güneş tutulması; fikirlerini duyurmana, iletişimde, eğitimde ve sosyal ağlarında yepyeni pencereler aralamana imkan tanıyor. Eski düşünce kalıplarını geride bırakarak fikirlerini çok daha güçlü ve özgün biçimde ifade edeceğin kadersel bir döngüye başlıyorsun.

Senin ışığın; zihninde, kelimelerinde ve iletişim gücünde saklı. Bu döngüde; eğitim, seyahat, yakın çevre alanında hareketli gündemlere hazırlanıyorsun. Kendi gerçeğini özgür bırak, etki altında kalmadan sesinin duyulmasına izin ver.

Yengeç

Değerlerini ve seni değerli hissettiren şeyleri görmeye hazır mısın? Bu döngüde öz değerini inşa etmeye, maddi ve manevi kaynaklarını güçlü bir şekilde şifalandırmaya çağrılıyorsun. Güneş tutulması; gizli kalmış yeteneklerini sağlam bir gelire dönüştürerek hak ettiğin bolluğu yaşamına çekmene zemin hazırlıyor.

Senin ışığın; öz değerinde, yeteneklerinde ve yaratım gücünde saklı. Kendine inan ve yaşamın sunduğu armağanları sevgiyle kabul et.

Aslan

Kim olduğunu yeniden hatırlayarak, ışıltılı, görkemli ve en sahici halinle sahneye çıkmaya davetlisin. Güneş tutulması; görünümünden hayat rotana kadar uzanan kadersel bir milat yaratarak, sırtındaki yükleri atmana ve kendi varlığını kutlamana alan açıyor. Kendini kanıtlama ihtiyacından, başkalarının beklentilerinden tamamen sıyrılarak, özgürce kendin olmaya çağrılıyorsun. Bu döngüde; cesaret, aşk, yaratıcılık, imaj ve duruşun değişebilir, oldukça popüler olabilirsin.

Senin ışığın; benliğinde, kalbinde saklı. Şimdi başkalarının gölgelerini geride bırakıp, yepyeni bir ‘sen’ olarak sahneye çıkma zamanı.

Başak

Hayatın yorucu gürültüsünden uzaklaşarak, kendi iç sesinin gücüyle şifalanmaya davetlisin. Güneş tutulması; uzun süredir bastırdığın korkularla vedalaşmana, ruhunu yoran yükleri geride bırakarak derin bir hafiflik hissetmene alan açıyor. Bu döngüde, henüz şekillenmekte olan hayallerine odaklanabilir, manevi dünyanla ilgilenebilir, geçmişi geride bırakabilirsin.

Senin ışığın; iç dünyanda, ruhsal bilgeliğinde ve sezgilerinde saklı. Parlak zekanın ardında yatan manevi gücün tamamen aydınlanıyor. Sezgilerine güven ve yaşamın rehberliğini sevgiyle kucakla.

Terazi

Hayallerini yaşamaya, geleceğini yeniden inşa etmeye ve bu yolda sadece gerçek değerini kutlayan insanlarla yürümeye çağrılıyorsun. Güneş tutulması; sırf bir yere ait hissetmek için kendinden verdiğin tavizleri geride bırakmana, yorucu ilişkileri hayatından çıkarmana ve hayallerine yol açacak kadersel kişilerle buluşmana imkan tanıyor. Artık başkalarının konforunu sağlamak yerine, vizyonunu paylaşan hakiki dostluklarla ilerlemeye çağrılıyorsun.

Senin ışığın; hayal kurmakta ve sosyal gücünde parlıyor. Doğuştan gelen zarafetin, diplomasi yeteneğin ve adalet duygunla sahneye çıkmaya hazırlanıyorsun.

Akrep

Gerçek gücünü yaşamaya ve yükselmeye hazırlanıyorsun. Güneş tutulması; kariyerinde ve toplumsal duruşunda büyük bir sıçrama yaşamana, başkalarının beklentilerine uyan değil tamamen kendi gerçeğini yansıtan bir geleceğe ilerlemene alan açıyor. Bu döngüde; iş bulma, terfi, başarılar, evlilik gibi konular gündeminde olabilir.

Senin ışığın; vazgeçmeyen doğanda, stratejik zekan ve dönüştürücü gücünde saklı. Kendi potansiyelinin büyüklüğünü fark et ve zirvenin tadını çıkar.

Yay

Bildiklerinin çok ötesinde seni çağıran büyük bir geleceğe doğru cesaretle yelken açmaya davetlisin. Güneş tutulması; inandığın eski ‘sen’ ile vedalaşmana, yargılanma korkusunu geride bırakarak kendi gerçeğini, sesini özgürce paylaşmana alan açıyor. Eğitim, seyahat, hukuk veya uluslararası alanlarda yepyeni kapılar aralarken, hayatına çok daha geniş bir pencereden bakmaya çağrılıyorsun.

Senin ışığın; sınır tanımaz merak enerjinde, bilgeliğinde ve sezgilerinde saklı. İçindeki büyüme arzusuna güven ve hayatın sana sunduğu sonsuz olasılıklara yer aç.

Oğlak

Kendi gücüne yeniden doğarak parlamaya hazır mısın? Güneş tutulması; yaşamındaki korkuları, zorlukları, krizleri geride bırakacağın bir döngüyü başlatıyor. Yakınlığın, güvenin ve paylaşmanın dönüştürücü gücüne teslim olmaya çağrılıyorsun. Bu döngüde; borç, kredi, nafaka, eş–ortak geliri konularında hareketli gündemler ve tamamlanmalar yaşayabilirsin.

Senin ışığın; dayanıklılığın ve güçlü duruşunda saklı. Kendine güven, ruhsal ihtiyaçlarını anlat ve gücünün bir başkasıyla paylaştıkça büyümesine izin ver.

Kova

Kendini bir diğerinin aynasında görmeye, ilişkiler kurmaya, hayat yolunu yürüyeceğin kişiyle tanışmaya hazır mısın? Güneş tutulması; uyum sağlamak için kendinden ödün verdiğin bağları görünür kılıyor. Artık seni beslemeyen bağları geride bırakıp, tamamen kendin olduğun, güçlü ve kalıcı beraberliklere adım atıyorsun. Bu döngüde; evlenebilir, ortaklıklar kurabilir, yeni işbirlikleri yapabilirsin.

Senin ışığın; benzersiz denge kurma yeteneğinde saklı. Kendi özgünlüğünden vazgeçmeden bir olmanın güzellikleri seni bekliyor.

Balık

Yaşamına canlılık ve hayat ışığı geliyor. Günlük yaşamının sıradan görünen detaylarına nefes üflemeye ve güzelleştirmeye çağrılıyorsun. Güneş tutulması; enerjini tüketen yorucu rutinleri arkanda bırakmana, çalışma koşullarını ve fiziksel sağlığını iyileştirmene zemin hazırlıyor. Hayatını sadece başkalarının ihtiyaçları etrafında şekillendirmeyi bırakmaya, hem üretken olacağın hem de ruhunu dinlendireceğin dengeyi kurmaya davet ediliyorsun.

Senin ışığın; günlük akışına şifa kattıkça parlıyor. Kendi bedenine ve ruhuna hak ettiği özeni göstermeyi unutma.

Sevgilerimle,

Karma Astrolog İnci Hacıyusufoğlu

@incininyildizi