iPhone 14 tanıtıldı!

Apple, iPhone 14 serisini tanıttı. İşte iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'tan oluşan yeni iPhone'un dikkat çeken özellikleri... Peki, iPhone 14 ne zaman çıkacak? iPhone 14 özellikleri neler? iPhone 14'ün Türkiye fiyatı ne?

iPhone 14 tanıtıldı!
Yaşam
08 Eylül 2022 10:40
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Apple merakla beklenen yeni akıllı telefon serisi iPhone 14’ü dün akşam saat 20.00'da tanıttı. ABD’li şirketin Menlo Park’taki merkezinde düzenlenen etkinlikte yeni iPhone, AirPods ve Apple Watch ürünleri duyuruldu. Bu sefer tasarımda bir farklılık yapmayan Apple, bir önceki model olan iPhone 13’e oldukça benziyor. Apple’ın yeni akıllı telefon serisi iPhone 14, 4 farklı modelden oluşuyor. Yeni iPhone modelleri şunlar: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max.


iPhone 14 özellikleri nelerdir?

Bu yeni telefonlardan iPhone 14, 6.1 inçlik, iPhone 14 Plus ise ve 6.7 inçlik ekrana sahip. 5 farklı renk seçeneği ile olan iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modellerinde A15 Bionic işlemci yer alıyor. 12 MP’lik kamera bulunan iPhone 14 ve iPhone 14 Plus’ın ön yüzünde ise 12 MP’lik TrueDepth kamera yer alıyor.




iPhone 14 ne zaman çıkacak?

Apple'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de 16 Eylül'de ön siparişe açılacak olan iPhone 14 modelleri, 23 Eylül'den itibaren tüketicilere sunulacak.


iPhone 14 Türkiye fiyatı nedir?


iPhone 14

128 GB depolama: 30.999 TL

256 GB depolama: 33.599 TL

512 GB depolama: 38.999 TL


iPhone 14 Plus

128 GB depolama: 34.999 TL

256 GB depolama: 37.599 TL

512 GB depolama: 42.899 TL


iPhone 14 Pro

128 GB depolama: 39.999 TL

256 GB depolama: 42.599 TL

512 GB depolama: 47.899 TL

1 TB depolama: 53.199 TL


iPhone 14 Pro Max

128 GB depolama: 43.999 TL

256 GB depolama: 46.599 TL

512 GB depolama: 51.899 TL

1 TB depolama: 57.199 TL


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