Telefonu sessize almak iyi gelmiyor olabilir

Telefonunuzun ve ucundaki sınırsız dünyanın sizi rahatsız etmemesi için arada sırada telefonunuzu sessize alıyorsanız, bunu tekrar düşünmek isteyebilirsiniz.

Telefonu sessize almak iyi gelmiyor olabilir
Sağlık
14 Temmuz 2022 00:50 Güncelleme: 14 Temmuz 2022 00:50
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Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bir araştırma, telefonlarımızı sessize almakla ilgili ilginç veriler elde etti. Buna göre, bildirimlerinizi ve biraz da zihninizi susturmak için telefonunuzu sessiz moda almak, aslında daha fazla strese neden olabilir.


Computers in Human Behavior Dergisi’nde yayınlanan araştırmada, 138 iPhone kullanıcısının ekran süresi verileri analiz edildi. Katılımcıların yaklaşık yarısı dört gün üst üste zillerini açık tutarken, katılımcıların %42'si telefonlarını titreşimde ve %8,7'si sessizde açtı.


Verilerin incelendiği bu dört günün öncesinde katılımcılar ayrıca, FOMO (Fear of Missing Out / Kaçırma Korkusu) veya NtB (Need to Belong / Ait Olma İhtiyacı) olarak bilinen durumları deneyimleyip deneyimlemedikleri hakkında bir anket doldurdular, böylece araştırmacılar telefon kullanımı ile belirli kişilik faktörleri arasındaki bağlantıları araştırabildiler.


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Sessize almak stresi azaltmıyor

Araştırma sonuçlarına göre, telefonlarını sessize alan kişiler, bildirimleri kontrol etmek için telefonlarını daha sık açıyor ve sosyal medyada daha fazla zaman geçiriyor.


FOMO olarak bilinen Kaçırma Korkusu, dünyada ve sosyal çevrede olup bitenlerden geri kalmakla ilgili hissedilen stresi ifade eden popüler bir terim. Sosyal medyadaki davranışlarımızla ilgili analizlerde yer alan FOMO’ya, bir de NtB, yani Ait Olma İhtiyacı eşlik ediyor. Bu da, sosyal medyada bazı grupların parçası olmak için sıklıkla bu platformlarda bulunma ihtiyacını açıklıyor.


Yayınlanan araştırmaya göre FOMO, sessizdeyken telefonu açma dürtüsünü şiddetlendiriyor gibi gözüküyor. FOMO yaşayanların hem daha yüksek ekran sürelerine sahip olduğunu hem de bildirimleri susturunca yaşanan stres duygularının arttığını da belirten araştırma sonuçları, telefonu sessize almanın daha fazla strese neden olabileceğini gösteriyor.



Kaynak: Sarah Ragen. "This Phone Setting Is A Surprising Stress Trigger, Study Finds". Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/why-silencing-your-phone-could-actually-be-stressing-you-out-more. (28.06.2022).


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