Sebaceous filament nedir?

Hiç burnunuzda veya yanaklarınızda siyah nokta gibi görünen küçük noktalar fark ettiniz ancak daha yakından baktığınızda ya da onları sıktığınızda aslında çok da fazla dolu olmadıklarını fark ettiniz mi? Yağ lifleri, yağ bezlerinden cilt yüzeyine yağ akışını yönlendirmekten sorumludur ve ölü deri hücreleri aşırı yağ ile tıkanarak açık siyah, ten rengi veya gri renkli küçük noktalar olarak görünmelerine neden olabilir.

Sebasöz filamentler (yağ filamentleri) nelerdir?

Yağ filamentleri, içlerine bağlı olarak az ya da çok görünür olabilirler. "Sebum tıkaçları" olarak da bilinirler, fazla yağ ve ölü deri hücreleriyle dolduklarında daha görünür hale gelebilirler ve siyah noktalara benzer bir görünüm verirler. Doktor Kanchanapoomi Levin, cildimizde cildi kayganlaştırmak ve nemlendirmek için sebum oluşturan bezler olan yağ bezlerinin aşırı çalışmasıyla ortaya çıkabileceğini ifade ediyor.

Genel olarak görünebilen yağ lifleri yüzün yağlı kısımlarında, yani en çok T bölgemizde bulunur. Kanchanapoomi Levin, "Çoğu zaman insanlar ciltlerini sıkarlar ve deriden dışarı sızan ince, sarımsı bir malzeme görürler; bunlar, yağ lifleriyle dolmuş normal gözeneklerdir" diyor.

Yağ filamentleri ve siyah noktalar arasındaki fark nedir?

Dr. Shamban, yağ lifleri ve siyah noktaların ikiz gibi görünse de en iyi ihtimalle "kuzen" olduklarını ifade ediyor. Siyah noktaların aksine, yağ lifleri cilt makyajının normal ve önemli bir parçasıdır ve onlar olmadan yağ, yağ bezlerinden cildin yüzeyine geçemez.

Dr. Shamban, "Aslında, filamanlar cildin düzgün işleyişinde iyi bir rol oynarken siyah noktalar birikme ve yanlış bir işleve sahip olduklarından iyi bir rol oynamazlar. Ayrıca yağ flilamentleri daha açık renkte görülebilirken siyah noktalar daha şişik bir şekilde tam siyah olarak cilt üzerinde belirirler.

Öte yandan, siyah noktalar yalnızca sebum, ölü cilt hücreleri ve bakteriler ile gözenek içinde toplanıp cilt yüzeyine çarptıklarında ortaya çıkarlar. Bu olduğunda, iki şeyden biri gerçekleşir: Ya tıkanmış gözenek açık kalır ve oksitlenerek siyah nokta oluşturur ya da cilt gözenekleri kaplayarak beyaz noktalara neden olur. "Ancak hem yağ lifleri hem de siyah noktalar, yağlı cilde sahip kişilerde daha yaygın ve daha belirgindirler ve bu nedenle gözenekleri daha fazla genişletir" diye ekliyor Dr. Shamban.

Sebasöz filamentlerden (yağ filamentlerinden) nasıl kurtulursunuz?

Doğrusunu söylemek gerekirse cildin normal bir parçası oldukları için yağ liflerini tedavi etme veya onlardan kurtulma gibi bir zorunluluğunuz yok. Dr. Shamban, "Orada dışarı çıkması gereken bir şey olduğunu düşünseniz bile, en iyi uygulama lifleri çok fazla kurcalamamaktır" diyor.Bununla birlikte, görünümlerini en aza indirmeye yardımcı olmak ve tıkanıklıkları açmak için yapabileceğiniz birkaç şey var. Kanchanapoomi Levin, "Genel olarak, gözenek görünümünün iyileştirilmesi için önerdiğim şey, retinoidler ve salisilik asit veya glikolik asit gibi ürünler kullanmaktır" diye açıklıyor. Yağ liflerininin görünümünü etkili ve güvenli bir şekilde azaltmak için aşağıdaki yedi ipucuna göz atabilirsiniz:

1- Uyumadan önce makyajınızı mutlaka çıkarın

Makyajınızı yüzünüzde gece boyunca bırakmak gözeneklerin tıkanmasına açık bir davet olabileceğinden, yağ liflerini önlemek istiyorsanız yatmadan önce kalıntıların hepsini çıkarmanız çok önemli. En kapsamlı şekilde çıkarmak için, çift aşamalı temizlemeyi deneyin. İlk önce makyajı nazikçe çözmek için kuru cilde bir temizleyici balsam veya temizleme yağıyla masaj yaparak başlayın, ardından kalan herhangi bir birikme veya kalıntıdan kurtulmak için normal temizleyicinizle devam edin.

2- Spor yaptıktan sonra mutlaka yüzünüzü yıkayın

Dr. Shamban, "Bakterilerin ve terin cilde oturmasına asla izin vermeyin" diyor çünkü bu durum gözenekleri kolayca tıkayabilir ve tahriş ve kistik patlamalar gibi diğer cilt sorunlarının yanı sıra tıkanmış yağ liflerine yol açabilir. Antrenmanınız biter bitmez yüzünüzü hafif bir temizleyici ile yıkayın, kurulayın ve ardından hafif bir losyon uygulayın.

3- Cildinize peeling yapın

Yağ lifleri yalnızca yağla değil aynı zamanda ölü cilt hücreleriyle de dolabileceğinden, bu ölü hücrelerden kurtulmak için yüzünüzü düzenli olarak pul pul dökmek önemlidir. Doktor Shamban, glikolik asit veya salisilik asit gibi peeling asitleriyle ıslatılmış evde kullanılan kimyasal peelingler ile haftada iki kez peeling yapılmasını öneriyor.

4- Bir retinol serumu veya kremi deneyin

Cilt dokusunu iyileştirmek söz konusu olduğunda retinol ilk akla gelen maddelerdendir. İçeriğinin tıkanmış gözenekleri ve yağ liflerinin dolmasını önlemek için hücre dönüşümünü düzenlediği kanıtlanmıştır. Haftada bir veya iki gece rutininize bir retinol serumu veya kremi ekleyin.

5- Belirli bir aktif bileşen üçlüsü deneyin

Herkesin cildi farklı olsa ve bazıları birden fazla etken madde kullanamayacak kadar hassas olsa da Dr. Shamban salisilik asit, niasinamid ve retinol kombinasyonu kullanan hastalarda büyük bir fark gördüğünü söylüyor. Cildiniz retinol kullanmaya alıştıktan sonra, diğer gecelerde rutininize salisilik asit ve niasinamid eklemeyi deneyin.

6- Cilt bakımı rutininize bir maske ekleyin

Yüz maskeleri genellikle eğlenceli ama gerekli olmayan bir cilt bakım adımı olarak görülse de doğru olan maskeyi kullanmak, gözeneklerinizi ve yağ liflerinizi temiz tutmak söz konusu olduğunda büyük bir fark yaratabilir. Yağ emici kömür veya kilden yapılmış bir arındırıcı formül seçmenizde fayda var.

7- Cildinizi nemlendirmeyi unutmayın

Zaten yağlı olan cildinize nem eklemek mantıksız görünse de cildinizi nemli tutmak ve nem bariyerinizi sağlam tutmak aslında aşırı sebum üretimine engel olabilir. Bunun için ilk olarak hafif, yağsız bir nemlendirici edinmeniz gerektiğini unutmayın.Referans: Gabby Shacknai. "Sebaceous Filaments: How to Get Rid of Them, According to Dermatologists". Şuradan alındı: https://www.cosmopolitan.com/style-beauty/beauty/a41556681/how-to-get-rid-of-sebaceous-filaments/. (26 Ekim 2022).