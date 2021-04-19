Servis: 8 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 25 - 30 dakika

Fırında paçanga böreği için malzemeler:

2 yufka

İç harcı için;

8 - 9 adet çeri domates

3 - 4 adet sivri biber

200 gr dil peyniri

100 gr çemensiz pastırma

Sosu için;

60 gr tereyağı, eritilmiş

50 ml zeytinyağı

50 ml su

Fırında paçanga böreği yapılışı:

*Domates ve biberleri yıkayıp kurulayarak incecik doğrayın. Dil peyniri ve pastırmayı da minik küpler halinde doğrayarak tüm malzemeleri karıştırın.

*Sos malzemelerini el çırpıcısı ile çırpın.

*Fırın tepsisine fırın kâğıdı serip kenarda bekletin.

*Yufkanın bir tanesini temiz bir tezgâha yayın, üzerine 3 yemek kaşığı kadar çırpılmış sostan sürün. İkinci yufkayı ilk yufkanın üzerine yerleştirin, sosun 2 - 3 yemek kaşığı kadarını üzerine sürün. Sekiz eşit üçgen parça olacak gibi bıçak yardımıyla kesin. Üçgenlerin geniş tarafına pastırmalı iç harcı eşit olarak pay edin. Fotoğraftaki gibi önce yanlarından kapatıp sonra gevşek rulolar halinde sarın. Tepsiye aralıklı olarak yerleştirin. Kalan sosu üzerlerine fırça yardımıyla sürün.

*180 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fanlı ayardaki fırında kızarana kadar 25 - 30 dakika pişirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla evde kalın...