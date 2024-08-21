Numerolojiye göre indigo bir ruh musun?

Doğuştan; toplumu değiştirme, şifacılık veya rehberlik görevi ile dünyaya gelmiş bir ruh olup olmadığınızı biliyor muydunuz?

Bazılarımız küçük yaşlardan itibaren diğerlerinden farklı olduğunu hisseder, dünyaya ve çevresine yabancılık çeker ve bir misyonu gerçekleştirmek üzere aramızda bulunurlar. Toplum tarafından önce dışlanır, sonra anlaşılırlar. Bu kişiler; sezgileri kuvvetli, yenilikçi, öncü, görünür kişilerdir. Özellikle 1930’lu yıllardan sonra büyük bir hızla enkarne olmuş, dünyanın bilinç seviyesini yükseltmeye gelmişlerdir. Bu kişiler indigo ruhlardır.

Tüm doğuştan gelen indigolar gelecekten gelmiş gibidir. Kolektiften yoğun biçimde bilgi alırlar. Alt bilinçleri, diğer insanların bilmediklerini bilir. Toplumda yanlış bilinenleri düzeltmekle görevlidirler.

Eğer siz de indigo olup olmadığınızı öğrenmek isterseniz, aşağıdaki hesaplamadan yararlanabilirsiniz.

Öncelikle isim ve soy isminizdeki sesli harflerin karşılık geldiği rakamları toplamalı, sonucu tek rakam kalana dek sadeleştirmelisiniz. Sonuç eğer 11, 19, 22 veya 33 çıkarsa, bir indigo ruhsunuz.

11’lik indigolar toplumun yüzde 15’inde, 19’luk indigolar toplumun yüzde 10’unda, 22’lik indigolar toplumun yüzde 5’inde, 33’lük indigolar toplumun yüzde 3’ünde görülmektedir.

Harflerin karşılık geldiği rakamlar

9: I/İ, R

8: H, Q, Z

7: G/Ğ, P, Y

6: F, O/Ö, X

5: E, N, W

4: D, M, V

3: C/Ç, L, U/Ü

2: B, K, T

1: A, J, S/Ş

Örneğin: İncinur Gücen = 9 (İ) + 9 (İ) + 3 (3) + 3 (Ü) + 5 (E) = 29 = 2 + 9 = 11

11’lik indigo

11’lik indigo iseniz; idealleri olan, idealleri savunan, dünyevi konulara ve insanlara adapte olmakta zorlanan biri olabilirsiniz. Evrensel düşünür, deneyim odaklı olursunuz. Sezgisel, şifacı, yetenekli, mütevazi, görünür, mucit, ilim sahibi, lider, öncü, güvenilir, ilham verici, dönüştürücü, etkileyici konuşan birisinizdir. Amaçsızlık sizi ruhsal bunalımlara sürükleyebilir.

19’luk indigo

19’luk indigo iseniz; sezgisel, ilahi sevgi ve bağlılığa inanan, bu hayatta manevi amaçları olan, dengeli, merhametli, uyumlu, affedici, şifa yetenekleri olan, dürüst, huzur odaklı birisinizdir. Genç yaşlarda önemli dönüşümlerle bilgeleşmişsinizdir. Fazla izole olmamaya, fedakarlık dengenize, bağımlılıklara dikkat etmelisiniz.

22’lik indigo

22’lik indigo iseniz; bu dünyada ruhsal görevlere sahipsiniz. Uzman, saygın, pratik, ilham dolu, duyarlı, empatik, çözüm üreten, vizyon sahibi birisinizdir. Bütünün hayrına işler yapacağınız görevlerde çalışmanız gerekir. Ticaret ve siyasette başarılı olabilirsiniz.

33’lük indigo

İndigolar arasında en yüksek potansiyellere sahip indigosunuz. Büyük bir ülkeyi yönetebilecek kadar yeteneklisiniz. Evrende en yüksek güce ve potansiyele sahip olan nadir kişilerdensiniz. Hem lider, hem duygusal, hem yetenekli, hem de sezgiselsiniz.

Elbette indigo ruhlara dair bilgiler tüm numerolojik bilgiler gibi evrende bir okyanustur. Daha derin bilgilere sahip olmak isterseniz, numerolojik haritanızın doğum tarihiniz ile birlikte incelenmesi gerektiğini unutmayınız.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

Instagram: @incininyildizi