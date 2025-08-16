Günlük burç yorumları: 17 Ağustos 2025 Pazar

Erken saatlerde, Güneş Aslan burcundayken Ay ile Boğa burcunda kare açı yaparak son dördün evresini oluşturuyor. Bu evre, neyin bizim için işe yaradığını ve neyin yaramadığını ayırt etmeye hazır olduğumuz, bilinç krizini işaret eden bir zamandır. Büyük bir projeye başlamak için en uygun zaman değil, ancak detayları toparlamak ve yarım kalan işleri tamamlamak için mükemmel bir zamandır.

Yakın zamanda yaşadığımız farkındalıkları, bunların bizim için önemini ve bunlara nasıl tepki vereceğimizi düşünebiliriz.

Ay, Boğa burcundaki geçişini sürdürüyor ve ardından İkizler burcuna geçiyor. İkizler burcundaki Ay, birden fazla gök cismiyle uyumlu açılar yapıyor ve Uranüs ile kavuşuyor; bu da merakımızı ve iletişim doğamızı canlandırıyor.

Yeni konuları keşfetmek ve çeşitli görevlerin üstesinden gelmek için mükemmel bir zaman. Ayrıca bugün düşüncelerimizde ve eylemlerimizde özgürlük arayışına girişmek ve inisiyatif almak için de iyi bir konumdayız.