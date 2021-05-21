Hindistan'da korkutan 'kara mantar' salgını

Hindistan'da kara mantar sebepli ölüm oranı yüzde 50'ye ulaştı. Hükümetin epidemi ilan etmesi bekleniyor.

Hindistan'da korkutan 'kara mantar' salgını
Yaşam
21 Mayıs 2021 Cuma

Normalde nadir görülen bir enfeksiyon olan mukormikoz kaynaklı ölüm oranı Hindistan'da yüzde 50'ye ulaştı. Bazı vakalar ise ancak gözlerinin ya da çene kemiklerinin alınmasıyla kurtarılabiliyor. Hindistan sağlık otoriteleri artan 'kara mantar' vakaları nedeniyle hükümetin bunu bir epidemi olarak ilan etmesi gerektiğini belirtti.

Hindistan geçtiğimiz aylarda iyileşmiş ya da iyileşmekte olan COVID-19 vakalarını etkileyen kara mantar vakalara rastlamıştı. Doktorlar COVID tedavisinde kullanılan steroidler ile bu enfeksiyon arasında bir bağlantı olabileceğinden şüpheleniyor. Enfeksiyonun COVID geçirdikten sonra 12-15 gün içerisinde ortaya çıktığını belirtiyor ve özellikle diyabet hastalarının risk altında olduğunun altını çiziyorlar.

Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığı Ortak Sekreteri Lav Agarna, ülkenin 29 eyaletine epidemi ilan etmeleri gerektiğine dair seslendi. Hastalık epidemi olarak ilan edildiği taktirde her eyalette neler olduğu daha yakından izlenebilecek ve tedavi için daha iyi bir bütünlük sağlanacak.

Ülke şu anda ikinci COVID-19 dalgasıyla mücadele ettiğinden tam olarak kaç kara mantar vakasının olduğu bilinmiyor.


COVID-19 aşısı yan etkilerini azaltmak için...
COVID-19 aşısı yan etkilerini azaltmak için...

Mukormikoz nedir?

Mukormikoz çok nadir görülen bir enfeksiyon çeşididir. Toprakta, bitkilerde, gübrelerde ve çürümüş meyve-sebzelerde bulunan mukor küfüne maruz kalındığında ortaya çıkar. Hintli göz cerrahı Dr. Akshay Nair, "Bu enfeksiyon aynı anda birden fazla yerde olabilir. Toprakta ve havada bulunmaktadır ve hatta sağlıklı insanların burun ve mukoza tabakalarında da bulunabilir." diyor.

Sinüsleri, beyni ve ciğerleri etkileyen enfeksiyon, diyabet ya da bağışıklığı yetersiz olan ağır vakalarda, kanser ya da HIV/AIDS hastaları gibi, hayati tehlike oluşturabilir.

Çeviren: Dilara Koru


Referans: BBC. Black fungus: Call to declare epidemic in Indian states. Şuradan alınmıştır: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-57191507


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