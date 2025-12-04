HTHAYAT
2025 yılında Google'da en çok ne aratıldı?
Güncel

2025 yılında Google'da en çok ne aratıldı?

Google 2025 yılı arama trendlerini açıkladı!

2025 yılında Google&#039;da en çok ne aratıldı?
Giriş: 04 Aralık 2025, Perşembe 13:22
Güncelleme: 04 Aralık 2025, Perşembe 13:22

Google, 2025 yılı boyunca Türkiye’de en çok aranan kelimeleri ve konuları kategorilere ayırarak kamuoyuyla paylaştı. Yıl boyunca internet kullanıcılarının ilgi gösterdiği popüler başlıklar arasında pek çok sürpriz isim ve olay yer aldı. Türkiye’nin 2025 arama trendleri, 'aramalar', 'isimler', 'kaybettiklerimiz', 'diziler', 'tarifler', 'şarkı sözleri' ve 'oyuncular' başlıkları altında toplandı.

Aramalar

Gemini

İstanbul Depremi

Eşref Rüya

Türkiye İspanya

Squid Game

İsimler

Osimhen

Fatih Ürek

Sadettin Saran

Leroy Sane

Talisca

Tarifler

Spoonful Tarifi

100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi

Lokanta Usulü Beyti Tarifi

Mevlana Çorbası Tarifi

Soğan Dolması Tarifi

Kaybedilenler

Ferdi Tayfur

Volkan Konak

Nihal Candan

Sırrı Süreyya Önder

Şinasi Yurtsever

Diziler

Eşref Rüya

Squid Game

Gassal

Uzak Şehir

Kral Kaybederse

Filmler

Minecraft

Kadıköy Boğası

Uykucu

F1

Aydede

