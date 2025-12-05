HTHAYAT
Elmalı muffin
Yemek Tarifleri

Elmalı muffin

Elmalı, tarçınlı ve esmer şekerli yumuşacık muffinler; çay saatlerini ve miniklerin beslenme çantalarını şenlendiren, pratik ve mis kokulu bir tarif olarak öne çıkıyor.

Elmalı muffin
Giriş: 05 Aralık 2025, Cuma 09:26
Güncelleme: 05 Aralık 2025, Cuma 09:26

Tarif defterimden;

Elmalı & tarçınlı ve esmer şekerli yumuşacık leziz muffinleri çay saatleri veya okula giden miniklerin beslenme çantalarına koymak için yapabilirsiniz. Üzerlerine file bademin çok yakıştığı muffinler kilitli poşetlerde dondurucuda yaklaşık bir ay saklanabilir.

Servis: 12 adet muffin

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 - 25 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

  • 1/2 bardak esmer şeker
  • 1/4 bardak toz şeker
  • 125 gr tereyağı, oda ısısında yumuşamış
  • 2 yumurta
  • 1/2 bardak yoğurt
  • 1/4 bardak süt
  • 1 + 3/4 bardak un
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı karbonat
  • 1 paket vanilya

————————

  • 2 adet gala elma
  • 2 yemek kaşığı file badem

Yapılışı:

*Şekerler ve tereyağını mikserin haznesine alın ve kremamsı kıvama gelene kadar çırpın.

*Yumurtalar, süt ve yoğurdu ekleyip 3 - 4 dakika çırpın (karışım bu aşamada pütürlü oluyor, un ekleyince kremamsı kıvam alıyor, endişelenmeyin).

*Un, tarçın, kabartma tozu, karbonat ve vanilyayı elekten geçirerek sıvı karışıma ilave edin ve hamur homojen kıvama gelene kadar çırpın.

*Elmaların kabuklarını soyarak minik küpler halinde doğrayıp hamura ekleyin ve spatula ile karıştırın.

*Hamuru muffin kağıdı serilmiş kalıplara pay edin, üzerlerine file bademleri serpiştirin.

*175 derece fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 20 - 25 dakika pişirin. Kürdan testi yapın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir, gerekirse 5 dakika daha pişirin.

Kısa notlar;

*Gala veya Pink Lady gibi aromalı elmalardan kullanırsanız muffinlerin lezzeti kat kat artıyor.

*Fırın ısı ayarları markalara göre farklı olduğundan kek pişirdiğiniz ısıya ayarlayın.

*Bu tarifi stand mikser ile hazırladım, el mikseriyle de yapabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...

