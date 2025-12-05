Elmalı muffin

Tarif defterimden;
Elmalı & tarçınlı ve esmer şekerli yumuşacık leziz muffinleri çay saatleri veya okula giden miniklerin beslenme çantalarına koymak için yapabilirsiniz. Üzerlerine file bademin çok yakıştığı muffinler kilitli poşetlerde dondurucuda yaklaşık bir ay saklanabilir.
Servis: 12 adet muffin
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 20 - 25 dakika
Malzemeler:
200 ml'lik bardak ölçüsüyle;
Yapılışı:
*Şekerler ve tereyağını mikserin haznesine alın ve kremamsı kıvama gelene kadar çırpın.
*Yumurtalar, süt ve yoğurdu ekleyip 3 - 4 dakika çırpın (karışım bu aşamada pütürlü oluyor, un ekleyince kremamsı kıvam alıyor, endişelenmeyin).
*Un, tarçın, kabartma tozu, karbonat ve vanilyayı elekten geçirerek sıvı karışıma ilave edin ve hamur homojen kıvama gelene kadar çırpın.
*Elmaların kabuklarını soyarak minik küpler halinde doğrayıp hamura ekleyin ve spatula ile karıştırın.
*Hamuru muffin kağıdı serilmiş kalıplara pay edin, üzerlerine file bademleri serpiştirin.
*175 derece fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 20 - 25 dakika pişirin. Kürdan testi yapın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir, gerekirse 5 dakika daha pişirin.
Kısa notlar;
*Gala veya Pink Lady gibi aromalı elmalardan kullanırsanız muffinlerin lezzeti kat kat artıyor.
*Fırın ısı ayarları markalara göre farklı olduğundan kek pişirdiğiniz ısıya ayarlayın.
*Bu tarifi stand mikser ile hazırladım, el mikseriyle de yapabilirsiniz.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...