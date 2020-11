Hayatı değiştiren alışkanlıklar

1- Tepkilerinizi erteleyin

Hayat çok hızlı akıyor olabilir ancak bir olay ile olay karşısındaki reaksiyonunuz arasında geçen süre size çok şey kazandırabilir! Farkındalık ile hareket etmek için biraz yavaşlamak, bir nefes molası vermek idealdir. Bir teklife hemen “Evet” demek, o anda emin olmadan verdiğiniz bu kararın sonuçlarından memnun olmamanıza sebep olabilir. En yakınlarınızdan başlayın ve “Düşüneceğim” tepkileri vermek için alıştırmalar yapmaya başlayın. Verdiğiniz sözleri ve vaatleri azalttıkça zamanınızın da arttığını, hafiflediğinizi ve gününüzü daha verimli geçirebildiğinizi fark edeceksiniz. Tepki vermeden önce bir an düşünmek size çok şey kazandırabilir, deneyin!

2- Mindful yeme alışkanlığı geliştirin

“Mindful eating” dendiğinde akla bilinçli farkındalıkla yemek yeme, mindful beslenme, farkındalıklı yeme, mindful yemek yeme gibi birçok tanım ortaya çıkıyor. Yeme farkındalığı kazandığınızda ve mindful şekilde yemek yediğinizde, yemek yemek alışkanlıklarınız kökten değişebilir. TV izlerken bir şeyler yeme alışkanlığı, yemek sofrasında telefona bakmak, yemek esnasında konuşmak yemekle olan ilişkiye sekte vuran şeylerdir. Sofraya oturmakla başlayarak mindful yemeyi, beslenmeyle ilgili tüm alışkanlıklarınıza uyarlayabilir ve bilinçli beslenme alışkanlığı kazanabilirsiniz. Kendinize her gün 1 öğünü mindful yeme denemesi için ayırın. Ağzınıza götürdüğünüz lokmayı çiğnemeye başlamadan önce tadına, dokusuna dikkatinizi getirin. İşte farkındalıkla yemeye başladınız bile!

3- Sosyal medya detoksu yapın

Sosyal medya detoksu, elimizden telefonu düşürmediğimiz bir hayat yaşarken arada sırada şart! Telefonunuzu uçak moduna hiç almıyor, her sabah uyandığınızda sosyal medyaya bakıyor, “Kaç kişi beğenmiş?” diyerek gönderilerinizi sık sık kontrol ediyorsanız, rutin şekilde sosyal medya detoksu yapma alışkanlığı kazanmanız gerekebilir. Sosyal medyadan uzak bir gün geçirmek, özellikle de Instagram veya Facebook’u iş bağlantıları için kullanıyorsanız oldukça zor olabilir. Yine de haftanın yarım gününü, belki akşam geç veya sabah erken saatleri detox için ayırmakla başlayabilirsiniz.

4- Çalışırken Pomodoro Tekniği’ni kullanın

Uzun sürecek bir işi yapmaya başlayacaksanız Pomodoro tekniğini kullanabilirsiniz. “Pomodoro Tekniği nedir?” diye soracak olduğunuzda, oldukça basit ama etkili bir teknik olduğunu fark edeceksiniz. Bu tekniği uygulamak için 25 dakika çalıştıktan sonra 5 dakika ara verin. Tekrar 25 dakika boyunca çalışın ve 5 dakika ara verin. Basit bir zaman planlaması gibi görünen Pomodoro tekniğinin püf noktası, 25 dakikalık zaman diliminin kesintisiz sürmesidir. Çalışmanın kesintisiz olması için de o iş üzerinde çalışırken maillere, mesajlara, sosyal medyaya bakmamanız, dıştan gelen uyaranlara cevap vermemeniz gerekir. Acil bir telefon gelmesi durumunda süreyi durdurup daha sonra kaldığınız yerden devam etmeniz gerekir. Pomodoro tekniği yardımıyla verimli çalışmak için her 25 dakikayı bölünmeden, araya başka iş almadan geçirmeniz önerilir.

5- Başlamak bitirmenin yarısıdır

Bir konu üzerinde çalışmak için isteksiz olduğunuzda, üstelik erteleme alışkanlığınız da varsa harekete geçmeniz ve o işi tamamlamanız hayli zor hale gelir. Bunun üstesinden gelmenin tek yolu ise o işi yapmaya başlamaktır! Size yük haline gelen, zihninizi meşgul eden bir işin, sevdiğiniz diğer uğraşlar için kullanacağınız enerjiyi azaltacağını hesaba katın. Ertelemenin getirdiği zihinsel yük, işi yaparken harcadığınız enerjiden çok daha fazla olabilir. Gözünüzde büyütmek yerine işe girişin! Ertelemeyin ve yapmanız gereken işi tamamlayın. Erteleme alışkanlığının üstesinden gelmek için küçük işleri yapmakla başlayın. Bir türlü işin içinden çıkamıyorsanız kendinize şu soruyu da sorabilirsiniz: “Gerçekte neyden kaçıyorum?”

6- Güne 1 gece önceden hazırlanın

Özellikle de evden çalışanlar için ev işleriyle ofis işleri birbirine karışabilir. Ev ortamında bulunmak, ev işlerini gözünüzde büyütebilir ve tüm evi bir iş gibi görebilirsiniz! Halbuki günlük bir plan yapmak, hangi işleri art arda yapabileceğiniz konusundaki tabloyu size gerçekçi şekilde sunar. Günlük yaşamda her ne kadar çok öngörülemez şey de olsa, ertesi günle ilgili basit işleri bile planlamak oldukça işe yarar hale gelebilir. Kahvaltılığı doldurmak gibi basit işler çok vakit alabilir. En basit işleri bile plana dahil etmek iş yükünüzü de ortaya çıkarır. Hangi işleri 1 gece önceden yapabileceğinizi iyice değerlendirin.

7- Satın almadan önce bekleyin

İndirimler çok cazip geliyor olabilir. Stokta kalan son 3 üründen birini satın almak için acele etmeden önce bir süre bekleyin. Bunu yapma alışkanlığı geliştirmek cüzdanınız için de iyidir! “İstek mi, ihtiyaç mı?” sorusunu kendinize sormayı alışkanlık haline getirin. Akıllı alışveriş yapma alışkanlıkları geliştirmek sadece bütçeniz için değil, daha minimal bir yaşama geçmeniz, az tüketmeniz ve dünyayı korumanız için de önemlidir. Karşınıza çıkan ürün, bir süredir aradığınız bir şey mi? 2-3 gün bekledikten sonra bile fikriniz değişmedi mi? Onu hiç görmeseydiniz bir eksiklik yaşayacak mıydınız? O ürünle birlikte önceki alışverişlerinizin taksitlerini ödeyecek durumda mısınız? Kendinize dürüstçe cevap verin.

8- Telefonunuzu yanınızda tutmayın

Telefonunuzun sürekli yanı başınızda olması sizin sık sık telefona bakmanıza sebep olabilir. Bir telefon bağımlısı olmasanız bile telefonunuzun kolay erişebileceğiniz bir yerde olması onu gereksiz yere elinize almanıza da yol açar. Acil durumlar için yakınlarda olması elbette iyidir. Ancak telefona gerçekten ihtiyacınızın olmadığı zamanlarda gözünüzün önünden uzak tutmak, aklınızın mesajlara veya sosyal medyaya gitmesinin de önüne geçer. Telefonunuz siz ona ihtiyaç duymuyorken de 1 metreden yakınınızda duruyorsa bunu bir gözden geçirin. Telefondan uzak durmak, kendinizi cep telefonunun yaydığı radyasyondan ve elektromanyetik kirlilikten korumak için de önemli bir adımdır.

9- Not tutma alışkanlığı edinin

Yoğun geçen günler, arkadaşlarınızın doğum günü ve benzeri önemli günlerini atlamamak, alışverişe giderken hazırlıklı olmak gibi gündelik konular için oldukça faydalıdır. Not tutmak sıradan bir alışkanlık gibi görünse de işler biriktiğinde kendinizi sıkışık hissetmemeniz için oldukça işe yarar. “Mutlaka hatırlarım” dediğiniz şeyleri bile not edin. Etrafa saçılmış not kağıtları yerine bir defter ya da pano da kullanabilirsiniz. Not almak hem zaman planı yapmanıza yardımcı olur hem de zihinsel yükünüzü azaltır. Aldığınız notlara belli periyodlarla bakmayı da alışkanlık haline getirin. Böylece “Yapmam gereken çok şey var” düşüncesi yerine “İşler kontrolümde” düşüncesini koymanız ve rahatlamanız kolay hale gelir.